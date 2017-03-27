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Alman Bild gazetesinden 'Atatürk' manipülasyonu
Alman Bild gazetesinden 'Atatürk' manipülasyonu

Alman Bild gazetesi, halk oylamasında oy kullanan vatandaşları etkilemek amacıyla "Atatürk olsa hayır derdi" başlığını kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Alman Bild gazetesi, yurt dışında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için oy verme işleminin başladığı gün, vatandaşların tercihini etkilemek amacıyla taraflı bir haber yayınladı.

Gazete, “Atatürk olsaydı hayır derdi” başlığını kullanarak hem Atatürk’ü halk oylamasında malzeme olarak kullandı, hem de halk oylamasında hayır kullanılması yönünde taraflı bir haber yaptı.

Halk oylaması konusunda bazı bilgiler verilen haberde, ”BILD Alman ve Türk okurları için; referandum konusunun ne olduğunu, seçim sürecinin nasıl işlediğini ve yaşasaydı eğer Mustafa Kemal Atatürk’ün neden Erdoğan’ın planlarına karşı oy kullanacağını açıklıyor.” ifadesi kullanıldı.

Haber için halk oylamasında "Hayır" oyu verilmesini savunan bazı Türk kökenliler ile de görüşen Bild, Essen Üniversitesi’nden Burak Çopur'un, “Atatürk yaşasaydı hayır derdi, çünkü o otoriterdi, fakat totaliter değildi.“ görüşünü aktardı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusunda tek taraflı bilgilerin yer aldığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halk oylamasıyla iktidar gücünün tamamını kendi üzerinde toplayacağı iddia edildi.

Haberde ayrıca Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu'nun görüşlerine de yer verildi.

Daha önce İsviçre'nin Blick gazetesi de Türkçe manşetle, Türk kökenli vatandaşlardan "Hayır" oyu verilmesi çağrısı yapmıştı.



İlgili Konular Almanya Bild atatürk referandum
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