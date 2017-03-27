18:47, 27 Mart 2017 Pazartesi

Rusya'da muhalif NavalnÄ±y'a hapis cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'da muhalif aktivistÂ ve "Yolsuzlukla MÃ¼cadele Fonu" kurucusuÂ Aleksey NavalnÄ±y'a, pazar gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen gÃ¶steride polise mukavemetten 15 gÃ¼n hapis cezasÄ± verildi.

Moskova'da dÃ¼n yapÄ±lan gÃ¶steride gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan NavalnÄ±y, polisteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±ktan sonra mahkemeye sevk edildi.

15 GÃœN HAPÄ°S VE 20 BÄ°N RUBLE CEZA

Moskova'daki Tverskaya semt mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davada, NavalnÄ±y, polisin kanuni isteklerini yerine getirmemek ve mukavemette bulunmaktan 15 gÃ¼n hapis, izinsiz gÃ¶steri dÃ¼zenlemekten de 20 bin ruble para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

NavalnÄ±y, mahkemede yaptÄ±ÄŸÄ± savunmasÄ±nda, izinsiz gÃ¶steri yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, insanlarÄ±n neden meydanlara Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmasÄ± iÃ§in BaÅŸbakan Dmitriy Medvedev'in duruÅŸmaya davet edilmesini talep etti. Ancak NavalnÄ±y'Ä±n talebi, mahkeme heyetince reddedildi.

NavalnÄ±y'Ä±n BaÅŸbakan Medvedev hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir rapor yayÄ±nlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼n Moskova ve St. Petersburg baÅŸta olmak Ã¼zere Rusya'nÄ±n birÃ§ok ÅŸehrinde NavalnÄ±y ile diÄŸer muhalif gruplarÄ±n desteklediÄŸi protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlenmiÅŸti. Polisle protestocular arasÄ±nda zaman zaman arbede yaÅŸanan gÃ¶sterilerde, 500'den fazla kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.