18:58, 27 Mart 2017 Pazartesi

'Futbolda ÅŸike' davasÄ±nda beraatlere onama istemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "Futbolda ÅŸike" davasÄ±nda, aralarÄ±nda FenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da bulunduÄŸu 36 sanÄ±k hakkÄ±nda yeniden yargÄ±lama sonucu verilen beraat kararlarÄ±nÄ±n onanmasÄ±nÄ± istedi.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± "Futbolda ÅŸike" davasÄ±na iliÅŸkin tebliÄŸnamesini tamamlandÄ±.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tebliÄŸnamesinde Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile diÄŸer sanÄ±klar hakkÄ±ndaki beraat kararlarÄ±nÄ±n onanmasÄ± talep edildi. BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, dava dosyasÄ±nÄ± nihai kararÄ± vermesi iÃ§in YargÄ±tay 5. Ceza Dairesine gÃ¶nderdi.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tebliÄŸnamesinin YargÄ±tay 5. Ceza Dairesi iÃ§in baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmuyor.

DAVANIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

FenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile spor dÃ¼nyasÄ±nda tanÄ±mÄ±ÅŸ birÃ§ok kiÅŸi 3 Temmuz 2011'de baÅŸlatÄ±lan "futbolda ÅŸike" soruÅŸturmasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, 2 Temmuz 2012'de Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan "Spor mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n sonucunu etkilemek amacÄ±yla TÃ¼rkiye Profesyonel SÃ¼per Ligi'nde ÅŸike ve teÅŸvik primi suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸlemek suretiyle suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurup yÃ¶nettiÄŸi" gerekÃ§esiyle 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, diÄŸer bazÄ± sanÄ±klar da ÅŸike suÃ§undan mahkumiyet almÄ±ÅŸtÄ±.

YargÄ±tay 5. Ceza Dairesi, Ä°stanbul 16. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin 85 sanÄ±kla ilgili verdiÄŸi kararÄ±n temyiz incelemesini 17 Ocak 2014'te tamamlayarak, FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Olgun Peker hakkÄ±nda verilen cezalarÄ± onarken, diÄŸer sanÄ±klarla ilgili de onama, bozma ve dÃ¼ÅŸme kararlarÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m 24 Haziran 2014'te 6526 sayÄ±lÄ± TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu'nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik sonucu Ã¶zel yetkili savcÄ±lÄ±k ve mahkemelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, "Futbolda ÅŸike" operasyon, soruÅŸturma ve kovuÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten dÃ¶nemin polis yetkilileri, savcÄ± ve hakimlerine yÃ¶nelik Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± iddialarÄ± nedeniyle yeni soruÅŸturmalar aÃ§Ä±lmasÄ± gerekÃ§eleriyle, kendisi ve kulÃ¼bÃ¼ne kumpas kurulduÄŸunu iddia ederek, Ä°stanbul 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne, 21 Nisan 2014'te yeniden yargÄ±lanma ve infazÄ±nÄ±n ertelenmesi talebiyle baÅŸvurmuÅŸtu.

Yeniden yargÄ±lama yapan Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 36 sanÄ±ÄŸÄ±n "Futbolda ÅŸike" davasÄ±nda beraatine karar vermiÅŸti.