Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan Bild'e 'AtatÃ¼rk manipÃ¼lasyonu' tepkisi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Almanya'da yayÄ±n yapanÂ Bild gazetesinin haberine tepki gÃ¶stererek, "Bild dahil Avrupa'dakiler de AtatÃ¼rk'ten geÃ§inmeye baÅŸladÄ±. Ne karÄ±ÅŸÄ±yorsun TÃ¼rkiye'deki seÃ§ime. Almanya'da o kadar vatandaÅŸÄ±mÄ±z olmasÄ±na raÄŸmen biz 'Merkel'e oy verin, ÅŸuna verin, buna vermeyin diyor muyuz?' HayÄ±r. Hollanda'da bu kadar Ã§irkinlik yapmalarÄ±na raÄŸmen bÃ¶yle bir ÅŸey demedik." dedi.
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Kemer ilÃ§esindeki bir otelde sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri temsilcileriyle ve muhtarlarla bir araya geldi.
Yurt iÃ§inde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda son dÃ¶nemde bazÄ± kesimlerin AtatÃ¼rk'ten geÃ§inmeye baÅŸladÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼ne kadar AtatÃ¼rk'Ã¼n gÃ¶sterdiÄŸi TÃ¼rkiye'yi muasÄ±r medeniyetler seviyesine Ã§Ä±karmak iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'dan fazla Ã§alÄ±ÅŸan bir liderin bulunmadÄ±ÄŸÄ±na deÄŸindi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bir AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ geÃ§inenler var bir de AtatÃ¼rk'ten geÃ§inenler var. Åžimdi Bild (Almanya'da bir gazete) dahil Avrupa'dakiler de AtatÃ¼rk'ten geÃ§inmeye baÅŸladÄ±. Ne karÄ±ÅŸÄ±yorsun TÃ¼rkiye'deki seÃ§ime. Almanya'da o kadar vatandaÅŸÄ±mÄ±z olmasÄ±na raÄŸmen biz 'Merkel'e oy verin, ÅŸuna verin, buna vermeyin diyor muyuz?' HayÄ±r. Hollanda'da bu kadar Ã§irkinlik yapmalarÄ±na raÄŸmen bÃ¶yle bir ÅŸey demedik."
"HayÄ±r" kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenlerin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini iÃ§eren 18 madde Ã¼zerinden konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, doÄŸrularÄ± sÃ¶ylemediklerini vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "O kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ler ki Ã¼zÃ¼lerek sÃ¶ylÃ¼yorum Antalya'da yaÅŸayan Ruslara gidip '16 Nisan'dan sonra sizi zorla MÃ¼slÃ¼man yapacaklar, kadÄ±nlarÄ±n baÅŸÄ±nÄ± kapacaklar.' diyorlarmÄ±ÅŸ. BazÄ± Ruslar bizim AK Parti Ä°l TeÅŸkilatÄ±mÄ±za gitmiÅŸ, 'DoÄŸru mu?' diye sormuÅŸlar. Konsolos da gelmiÅŸ, 'BÃ¶yle bir ÅŸey var mÄ±?' diye sormuÅŸ. Ä°nsanlara korku salmaya utanmÄ±yor musunuz?" ifadesini kullandÄ±.
Kampanya yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken doÄŸrularÄ± sÃ¶ylemek gerektiÄŸine dikkati Ã§eken Ã‡avuÅŸoÄŸlu, asÄ±lsÄ±z sÃ¶ylemlerle dolu propagandalara inanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini bildirdi. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "18 madde uzun deÄŸil, siz okumuyor musunuz? AlÄ±n okuyun." dedi.
Hrant Dink cinayeti ve FETÃ–'ye yÃ¶nelik davalardan tutuklu yargÄ±lanan eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ YÄ±lmazer'in kÄ±zlarÄ± avukat Fatma Saadet YÄ±lmazer ve hukuk Ã¶ÄŸrencisi Rabia Fitnat YÄ±lmazer "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±
Ä°ngiliz enerji ÅŸirketi Hurricane, Kuzey Deniziâ€™ndeki bir sahada yaklaÅŸÄ±k 1 milyar varillik petrol rezervi bulunduÄŸunu duyurdu.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Rum Meclisi'nde Enosis referandumunun kutlanmasÄ± kararÄ±nÄ±n bertaraf edilmesi Ã¼zerine mÃ¼zakerelere yeniden baÅŸlanabilir" dedi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Hakkari kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 3, Åžemdinli'de Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1, Bitlis'te devam eden operasyonda 10 olmak Ã¼zere toplam 14 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
TÃ¼rkiye'nin Milano BaÅŸkonsolosluÄŸu, yeni mÃ¼stakil binasÄ±nda hizmet vermeye baÅŸladÄ±
Isparta'da FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, EÄŸirdir DaÄŸ Komando Okulunda eÄŸitim gÃ¶ren 700 Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisini Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 8'i tutuklu 21 sanÄ±ÄŸÄ±n dava duruÅŸmasÄ±na baÅŸlandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'da yayÄ±n yapan Bild gazetesinin haberine tepki gÃ¶stererek, "Bild dahil Avrupa'dakiler de AtatÃ¼rk'ten geÃ§inmeye baÅŸladÄ±. Ne karÄ±ÅŸÄ±yorsun TÃ¼rkiye'deki seÃ§ime " dedi
YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "Futbolda ÅŸike" davasÄ±nda, aralarÄ±nda FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da bulunduÄŸu 36 sanÄ±k hakkÄ±nda yeniden yargÄ±lama sonucu verilen beraat kararlarÄ±nÄ±n onanmasÄ±nÄ± istedi
Ramazan ayÄ±nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu Ã¼Ã§ aylar, 29 Mart Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor. Recep ayÄ±nÄ±n cumaya baÄŸlanan ilk perÅŸembe akÅŸamÄ± olan 30 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek.
Alman Bild gazetesi, halk oylamasÄ±nda oy kullanan vatandaÅŸlarÄ± etkilemek amacÄ±yla "AtatÃ¼rk olsa hayÄ±r derdi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±
YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±, yÃ¼ksek lisans ve doktora eÄŸitimi, doÃ§entlik baÅŸvurularÄ±nda, TUS ve DUS sonuÃ§larÄ± uyarÄ±nca yapÄ±lan yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde, Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸretim elemanÄ± kadrolarÄ±na atamalarda geÃ§erli olacak
UzunkÃ¶prÃ¼ ve MeriÃ§ ilÃ§esinde yapÄ±lan operasyonlarda, sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Pakistan, Yemen ve Suriye uyruklu 43 kiÅŸi yakalandÄ±
TÃ¼rkiyeâ€™den Yunanistanâ€™a deniz yataÄŸÄ±yla yÃ¼zerek geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan iki Cezayirli, SakÄ±z AdasÄ±â€™na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YÃ¼zde 10 seÃ§im barajÄ± konuÅŸulur, indirilebilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminde model deÄŸiÅŸtiÄŸi iÃ§in parti gruplarÄ±ndan ziyade, milletvekilleri Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "15 Temmuz'da tanklarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda, helikopterlerden atÄ±lan o mermiler karÅŸÄ±sÄ±nda yÄ±lmayan genÃ§ler vardÄ± ama KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen neredeydin? AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda kaÃ§Ä±yordun" dedi
Mardin Derik'te gÃ¶revi baÅŸÄ±ndayken PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Kaymakam SafitÃ¼rk'e yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± yakalandÄ±