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20:43, 27 Mart 2017 Pazartesi
DÄ±ÅŸ Politika
19:04, 27 Mart 2017 Pazartesi

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Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan Bild'e 'AtatÃ¼rk manipÃ¼lasyonu' tepkisi
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan Bild'e 'AtatÃ¼rk manipÃ¼lasyonu' tepkisi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'da yayÄ±n yapan Bild gazetesinin haberine tepki gÃ¶stererek, "Bild dahil Avrupa'dakiler de AtatÃ¼rk'ten geÃ§inmeye baÅŸladÄ±. Ne karÄ±ÅŸÄ±yorsun TÃ¼rkiye'deki seÃ§ime " dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Almanya'da yayÄ±n yapanÂ Bild gazetesinin haberine tepki gÃ¶stererek, "Bild dahil Avrupa'dakiler de AtatÃ¼rk'ten geÃ§inmeye baÅŸladÄ±. Ne karÄ±ÅŸÄ±yorsun TÃ¼rkiye'deki seÃ§ime. Almanya'da o kadar vatandaÅŸÄ±mÄ±z olmasÄ±na raÄŸmen biz 'Merkel'e oy verin, ÅŸuna verin, buna vermeyin diyor muyuz?' HayÄ±r. Hollanda'da bu kadar Ã§irkinlik yapmalarÄ±na raÄŸmen bÃ¶yle bir ÅŸey demedik." dedi.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Kemer ilÃ§esindeki bir otelde sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri temsilcileriyle ve muhtarlarla bir araya geldi.

Yurt iÃ§inde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda son dÃ¶nemde bazÄ± kesimlerin AtatÃ¼rk'ten geÃ§inmeye baÅŸladÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼ne kadar AtatÃ¼rk'Ã¼n gÃ¶sterdiÄŸi TÃ¼rkiye'yi muasÄ±r medeniyetler seviyesine Ã§Ä±karmak iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'dan fazla Ã§alÄ±ÅŸan bir liderin bulunmadÄ±ÄŸÄ±na deÄŸindi.

"NE KARIÅžIYORSUN TÃœRKÄ°YE'DEKÄ° SEÃ‡Ä°ME"

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bir AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ geÃ§inenler var bir de AtatÃ¼rk'ten geÃ§inenler var. Åžimdi Bild (Almanya'da bir gazete) dahil Avrupa'dakiler de AtatÃ¼rk'ten geÃ§inmeye baÅŸladÄ±. Ne karÄ±ÅŸÄ±yorsun TÃ¼rkiye'deki seÃ§ime. Almanya'da o kadar vatandaÅŸÄ±mÄ±z olmasÄ±na raÄŸmen biz 'Merkel'e oy verin, ÅŸuna verin, buna vermeyin diyor muyuz?' HayÄ±r. Hollanda'da bu kadar Ã§irkinlik yapmalarÄ±na raÄŸmen bÃ¶yle bir ÅŸey demedik."

"Ä°NSANLARA KORKU SALMAYA UTANMIYOR MUSUNUZ? "

"HayÄ±r" kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenlerin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini iÃ§eren 18 madde Ã¼zerinden konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, doÄŸrularÄ± sÃ¶ylemediklerini vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "O kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ler ki Ã¼zÃ¼lerek sÃ¶ylÃ¼yorum Antalya'da yaÅŸayan Ruslara gidip '16 Nisan'dan sonra sizi zorla MÃ¼slÃ¼man yapacaklar, kadÄ±nlarÄ±n baÅŸÄ±nÄ± kapacaklar.' diyorlarmÄ±ÅŸ. BazÄ± Ruslar bizim AK Parti Ä°l TeÅŸkilatÄ±mÄ±za gitmiÅŸ, 'DoÄŸru mu?' diye sormuÅŸlar. Konsolos da gelmiÅŸ, 'BÃ¶yle bir ÅŸey var mÄ±?' diye sormuÅŸ. Ä°nsanlara korku salmaya utanmÄ±yor musunuz?" ifadesini kullandÄ±.

Kampanya yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken doÄŸrularÄ± sÃ¶ylemek gerektiÄŸine dikkati Ã§eken Ã‡avuÅŸoÄŸlu, asÄ±lsÄ±z sÃ¶ylemlerle dolu propagandalara inanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini bildirdi. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "18 madde uzun deÄŸil, siz okumuyor musunuz? AlÄ±n okuyun." dedi.

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Ä°lgili Konular TÃ¼rkiye Almanya Bild referandum
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