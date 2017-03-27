19:11, 27 Mart 2017 Pazartesi

Isparta'da darbeci 21 askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±





Isparta'da FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, EÄŸirdir DaÄŸ Komando Okulunda eÄŸitim gÃ¶ren 700 Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisini Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 8'i tutuklu 21 sanÄ±ÄŸÄ±n dava duruÅŸmasÄ±na baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Isparta'da FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–)Â 15 Temmuz darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±ndaÂ EÄŸirdir DaÄŸ Komando OkuluÂ ve EÄŸitim Merkezinde kurs gÃ¶renÂ 700 Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisini Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 8'i tutuklu 21 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±. Isparta 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸma, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle adliyenin konferans salonunda yapÄ±ldÄ±. DuruÅŸma salonunda tutuklu sanÄ±klar Nurhan Baran, Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m, Cankat Ã–zdemir, Cumhur Keyik, Ä°lhan Ã‡aÄŸrÄ± KayaoÄŸlu, Merih Ã–zÅŸahin ile tutuksuz sanÄ±klar ve avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. KÄ°MLÄ°K TESPÄ°TÄ°NÄ°N ARDINDAN 133 SAYFALIK Ä°DDÄ°ANAME OKUNDUÂ Tutuklu yargÄ±lanan eski TerÃ¶rizmle MÃ¼cadele EÄŸitim ve Tatbikat Merkezi KomutanÄ± TuÄŸgeneral Mustafa Kurutmaz ve eski Erkan BaÅŸkanÄ± Albay Orhan YÄ±lmaz ise duruÅŸmaya SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±. Mahkeme BaÅŸkanÄ± HacÄ± Mustafa YazÄ±cÄ±, sanÄ±klarÄ±n kimlik tespitinin ardÄ±ndan 133 sayfalÄ±k iddianameyi okudu. DuruÅŸma, yarÄ±n sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ±yla devam edecek.

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