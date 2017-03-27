19:15, 27 Mart 2017 Pazartesi

TÃ¼rkiye'nin Milano BaÅŸkonsolosluÄŸu kalÄ±cÄ± yerine kavuÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'ninÂ Milano BaÅŸkonsolosluÄŸu, yeni mÃ¼stakilÂ binasÄ±nda hizmet vermeye baÅŸladÄ±.

TÃ¼rkiye'nin, Avrupa'daki en eski misyonlarÄ±ndan olan Milano BaÅŸkonsolosluÄŸu, devlet arÅŸivindeki belgelere gÃ¶re 1924â€™ten beri temsil edildiÄŸi Ä°talyaâ€™nÄ±n moda, finans ve sanayi kenti Milanoâ€™da yeni hizmet binasÄ±nÄ± kullanÄ±ma aÃ§tÄ±.

Ä°talyaâ€™daki faaliyetlerini, ekonomik kriz sebebiyle sonlandÄ±ran bir Alman yatÄ±rÄ±m bankasÄ±ndan 2013 sonunda satÄ±n alÄ±nan Milano BaÅŸkonsolosluÄŸu'nun Canova Caddesi'ndeki yeni kanÃ§Ä±larya ve ikametgah binasÄ±, yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bu ay baÅŸÄ±nda tamamlanmasÄ±nÄ± takiben bugÃ¼n devreye alÄ±ndÄ±.

Yeni mÃ¼stakil binanÄ±n devreye girmesiyle TÃ¼rkiye, Milanoâ€™da hizmet binasÄ± ve ikametgah binasÄ± iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± Ã¶dediÄŸi kiralardan da kurtularak, bÃ¼tÃ§ede tasarruf etmiÅŸ oldu.

Milano BaÅŸkonsolosu Hami Aksoy yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§en hafta sonunda hummalÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla taÅŸÄ±nmayÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ±, ufak-tefek aksaklÄ±klar dÄ±ÅŸÄ±nda her ÅŸeyin yolunda gittiÄŸini sÃ¶yledi.

"MÄ°LANO'NUN EN GÃœZEL BAÅžKONSOLOSLUÄžU OLDU"

Yeni binanÄ±n vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan Ã§ok beÄŸenildiÄŸini aktaran Aksoy, "BugÃ¼n 70 civarÄ±nda vatandaÅŸÄ±mÄ±z geldi. Onlar da son derece memnunlar. Ã‡ok beÄŸendiler. Hepsi hayÄ±rlÄ± olsun dileklerini iletti. Bundan sonra buradayÄ±z. ArtÄ±k bu gÃ¼zel binada vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za layÄ±k olduklarÄ± en iyi koÅŸullarda hizmet vermeye baÅŸladÄ±k. Ben diÄŸer baÅŸkonsolosluklarÄ± da gÃ¶rdÃ¼m. Milanoâ€™nun en gÃ¼zel baÅŸkonsolosluÄŸu oldu." diye konuÅŸtu.

BaÅŸkonsolos Aksoy, TÃ¼rkiyeâ€™nin uzunca bir sÃ¼redir temsil edildiÄŸi Milanoâ€™da kendi yerine geÃ§erek hizmet binasÄ± ve ikametgah iÃ§in kira Ã¶demekten kurtulduÄŸunu da ifade ederek, "Ä°lk defa kendi mÃ¼lkÃ¼mÃ¼ze geÃ§miÅŸ oluyoruz. BÃ¶ylece devlet kaynaklarÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k bir tasarruf yapmÄ±ÅŸ oluyoruz." dedi.

Hami Aksoy, bundan sonra Ã¶nlerinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi halk oylamasÄ±nÄ±n Ä°talyaâ€™da 7-8-9 Nisanâ€™da yapÄ±lacak oy verme iÅŸleminin olduÄŸunu belirtti ve buna yÃ¶nelik hazÄ±rlÄ±klara hÄ±z vereceklerini kaydetti.

BaÅŸkonsolos Aksoy, yeni hizmet binalarÄ± iÃ§in resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± ise gelecek aylarda bir devlet bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Tadilat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nden izler taÅŸÄ±yan bir kimlik kazanan 2 bin metrekarelik yeni hizmet binasÄ±, Milanoâ€™nun gÃ¶zde semtlerinden biri olan Parco Sempioneâ€™de, Cadorna tren ve metro istasyonlarÄ±na yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸle 10 dakikalÄ±k mesafede bulunuyor.