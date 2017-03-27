19:50, 27 Mart 2017 Pazartesi

Hakkari ve Bitlis'te 14 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Hakkari kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 3, Åžemdinli'de Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1, Bitlis'te devam eden operasyonda 10 olmak Ã¼zere toplam 14 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, anlÄ±k alÄ±nan istihbarat sonucu 09.36-09.40 saatlerindeÂ Hakkari kÄ±rsalÄ±na hava harekatÄ±Â dÃ¼zenlendi. Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± jetler, harekatlaÂ PKK Ã¼yesi 3 kiÅŸiyi etkisiz hale getirdi. BÄ°TLÄ°S'TE 10 PKK'LI ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ° Bitlis'te ise PKK'ya yÃ¶nelik 22 Mart'ta baÅŸlatÄ±lan Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Ã–mer DoÄŸan Operasyonu devam ediyor. Tatvan ilÃ§esi Anadere bÃ¶lgesinde hava destekli operasyon kapsamÄ±nda 10 PKK mensubu Â etkisiz hale getirildi. ÅžEMDÄ°NLÄ°'DE 1 PKK'LI Ã–LÃœ ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ° Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esine baÄŸlÄ± Derecik YeÅŸilova kÃ¶yÃ¼, Biz Tepe bÃ¶lgesinde pusu gÃ¶revi yapan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, PKK Ã¼yeleri ile temas saÄŸladÄ±. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 PKK'lÄ± silahÄ±, teÃ§hizatÄ± ve tanksavar silahÄ±yla Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi.

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