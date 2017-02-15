19:55, 27 Mart 2017 Pazartesi

AkÄ±ncÄ±'dan mÃ¼zakereler iÃ§in 'Enosis' ÅŸartÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk CumhuriyetiÂ (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ±Â Mustafa AkÄ±ncÄ±, Rum Meclisi'nde EnosisÂ referandumunun kutlanmasÄ± kararÄ±nÄ±n bertaraf edilmesi Ã¼zerine mÃ¼zakerelere yeniden baÅŸlanabileceÄŸini sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, TÃ¼rk Maarif Koleji Tarih KulÃ¼bÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "4. KÄ±brÄ±s Sorununun DÃ¼nÃ¼, BugÃ¼nÃ¼ ve YarÄ±nÄ± KonferansÄ±"nda konuÅŸma yaptÄ±.

AkÄ±ncÄ±, en bÃ¼yÃ¼k temennisinin bu baÅŸlÄ±kta konuÅŸan son CumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ± ve bundan sonra KÄ±brÄ±s sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼yle gelecek fÄ±rsatlarÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± konferanslarÄ±n yer almasÄ± olduÄŸunu belirtti.

"ENOSÄ°S KARARI Ä°LE MÃœZAKERELER SEKTEYE UÄžRADI"

Rum Meclisi'nin 10 Åžubat'ta "Enosis referandumunun okullarda kutlanacak gÃ¼nler arasÄ±na alÄ±nmasÄ±" yÃ¶nÃ¼nde aldÄ±ÄŸÄ± karar ile mÃ¼zakerelerin sekteye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AkÄ±ncÄ±, Enosisâ€™in 1963 ve 1974 olaylarÄ± da dahil KÄ±brÄ±sâ€™ta yaÅŸanan tÃ¼m olay ve acÄ±larÄ±n temelini oluÅŸturduÄŸunu bildirdi.

"Hem bir yandan Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±z hem de bir yandan da sizin yaÅŸÄ±nÄ±zdaki genÃ§lere Enosisâ€™in ne kadar gÃ¼zel bir iÅŸ olduÄŸunu anlatacaÄŸÄ±z. BÃ¶yle bir ÅŸey olamaz." diyen AkÄ±ncÄ±, Ada'da Enosis'in deÄŸil barÄ±ÅŸ kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n gerekli olduÄŸunu vurguladÄ±.

"ENOSÄ°S KARARI BERTARAF EDÄ°LÄ°RSE MÃœZAKERELER YENDEN BAÅžLAYABÄ°LÄ°R"

Rum Meclisi'nde sÃ¶z konusu yanlÄ±ÅŸtan dÃ¶nmek iÃ§in yeni bir yasa Ã¶nerisini Meclisâ€™e taÅŸÄ±yarak bir adÄ±m atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden AkÄ±ncÄ±, ilk adÄ±mÄ± atmalarÄ± koÅŸuluyla sosyal bir buluÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸunu Rum tarafÄ±na bildirdiÄŸini belirtti.

AkÄ±ncÄ±, Rum lider Nikos Anastasiadis ile 2 Nisan'da sosyal iÃ§erikli bir buluÅŸma gerÃ§ekleÅŸtireceklerini belirterek, Rum Meclisi'nde Enosis referandumunun kutlanmasÄ± kararÄ±nÄ±n bertaraf edilmesi Ã¼zerine mÃ¼zakerelere yeniden baÅŸlanabileceÄŸini kaydetti.

KÄ±brÄ±s TÃ¼rk ve KÄ±brÄ±s Rum liderlerin 11 Åžubat 2014'te Ã¼zerinde mutabakata vardÄ±ÄŸÄ± Ã§erÃ§eve anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda mÃ¼zakerelerin yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden AkÄ±ncÄ±, iki kurucu devletten oluÅŸan, federal konularÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± merkezi bir hÃ¼kÃ¼metin bulunduÄŸu, iki yÄ±l KÄ±brÄ±s Rum bir yÄ±l KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rk'Ã¼n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÃ§eren dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±k sisteminin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir anlaÅŸma Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Akdeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda bulunan doÄŸalgazÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n en akÄ±llÄ± yolunun TÃ¼rkiye Ã¼zerinden Avrupa'ya sevk edilmesi olduÄŸunu belirterek, adadaki Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n bÃ¶lgedeki iliÅŸkilere de faydasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"MÃœZAKERLERDE NÄ°SAN VE MAYIS AYI KARAR AYI"

"MÃ¼zakerelerde nisan ve mayÄ±s ayÄ± karar ayÄ±dÄ±r, gerÃ§eklerle yÃ¼zleÅŸme ayÄ±dÄ±r." diyen AkÄ±ncÄ±, mÃ¼zakerelerin sÃ¼rÃ¼ncemede bÄ±rakÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

AkÄ±ncÄ±, mÃ¼zakerelerde TÃ¼rkiyeâ€™nin etkin gÃ¼vencesinin de iÃ§erisinde yer alacaÄŸÄ± bir formÃ¼l aradÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, RumlarÄ±n "asla garantiler sÄ±fÄ±rlanmadan anlaÅŸma olmaz" ÅŸeklindeki toptancÄ± sÃ¶ylemlerini bir kenara bÄ±rakmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

AkÄ±ncÄ± ve Anastasiadis arasÄ±nda MayÄ±s 2015'ten bu yana devam eden mÃ¼zakereler Ã§erÃ§evesinde 16 Åžubat'taki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Anastasiadis, kapÄ±yÄ± sertÃ§e vurarak mÃ¼zakere masasÄ±ndan kalkmÄ±ÅŸtÄ±.

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± da 10 Åžubat'ta KÄ±brÄ±s'Ä±n Yunanistan'a baÄŸlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren "Enosis" referandumunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde okullarda kutlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar alan Rum Meclisi'nin kararÄ±ndan geri adÄ±m atmamasÄ± Ã¼zerine liderler gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.