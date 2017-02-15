AkÄ±ncÄ±'dan mÃ¼zakereler iÃ§in 'Enosis' ÅŸartÄ±

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk CumhuriyetiÂ (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ±Â Mustafa AkÄ±ncÄ±, Rum Meclisi'nde EnosisÂ referandumunun kutlanmasÄ± kararÄ±nÄ±n bertaraf edilmesi Ã¼zerine mÃ¼zakerelere yeniden baÅŸlanabileceÄŸini sÃ¶yledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, TÃ¼rk Maarif Koleji Tarih KulÃ¼bÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "4. KÄ±brÄ±s Sorununun DÃ¼nÃ¼, BugÃ¼nÃ¼ ve YarÄ±nÄ± KonferansÄ±"nda konuÅŸma yaptÄ±.
AkÄ±ncÄ±, en bÃ¼yÃ¼k temennisinin bu baÅŸlÄ±kta konuÅŸan son CumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ± ve bundan sonra KÄ±brÄ±s sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼yle gelecek fÄ±rsatlarÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± konferanslarÄ±n yer almasÄ± olduÄŸunu belirtti.
Rum Meclisi'nin 10 Åžubat'ta "Enosis referandumunun okullarda kutlanacak gÃ¼nler arasÄ±na alÄ±nmasÄ±" yÃ¶nÃ¼nde aldÄ±ÄŸÄ± karar ile mÃ¼zakerelerin sekteye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AkÄ±ncÄ±, Enosisâ€™in 1963 ve 1974 olaylarÄ± da dahil KÄ±brÄ±sâ€™ta yaÅŸanan tÃ¼m olay ve acÄ±larÄ±n temelini oluÅŸturduÄŸunu bildirdi.
"Hem bir yandan Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±z hem de bir yandan da sizin yaÅŸÄ±nÄ±zdaki genÃ§lere Enosisâ€™in ne kadar gÃ¼zel bir iÅŸ olduÄŸunu anlatacaÄŸÄ±z. BÃ¶yle bir ÅŸey olamaz." diyen AkÄ±ncÄ±, Ada'da Enosis'in deÄŸil barÄ±ÅŸ kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n gerekli olduÄŸunu vurguladÄ±.
Rum Meclisi'nde sÃ¶z konusu yanlÄ±ÅŸtan dÃ¶nmek iÃ§in yeni bir yasa Ã¶nerisini Meclisâ€™e taÅŸÄ±yarak bir adÄ±m atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden AkÄ±ncÄ±, ilk adÄ±mÄ± atmalarÄ± koÅŸuluyla sosyal bir buluÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸunu Rum tarafÄ±na bildirdiÄŸini belirtti.
AkÄ±ncÄ±, Rum lider Nikos Anastasiadis ile 2 Nisan'da sosyal iÃ§erikli bir buluÅŸma gerÃ§ekleÅŸtireceklerini belirterek, Rum Meclisi'nde Enosis referandumunun kutlanmasÄ± kararÄ±nÄ±n bertaraf edilmesi Ã¼zerine mÃ¼zakerelere yeniden baÅŸlanabileceÄŸini kaydetti.
KÄ±brÄ±s TÃ¼rk ve KÄ±brÄ±s Rum liderlerin 11 Åžubat 2014'te Ã¼zerinde mutabakata vardÄ±ÄŸÄ± Ã§erÃ§eve anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda mÃ¼zakerelerin yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden AkÄ±ncÄ±, iki kurucu devletten oluÅŸan, federal konularÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± merkezi bir hÃ¼kÃ¼metin bulunduÄŸu, iki yÄ±l KÄ±brÄ±s Rum bir yÄ±l KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rk'Ã¼n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÃ§eren dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±k sisteminin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir anlaÅŸma Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Akdeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda bulunan doÄŸalgazÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n en akÄ±llÄ± yolunun TÃ¼rkiye Ã¼zerinden Avrupa'ya sevk edilmesi olduÄŸunu belirterek, adadaki Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n bÃ¶lgedeki iliÅŸkilere de faydasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
"MÃ¼zakerelerde nisan ve mayÄ±s ayÄ± karar ayÄ±dÄ±r, gerÃ§eklerle yÃ¼zleÅŸme ayÄ±dÄ±r." diyen AkÄ±ncÄ±, mÃ¼zakerelerin sÃ¼rÃ¼ncemede bÄ±rakÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
AkÄ±ncÄ±, mÃ¼zakerelerde TÃ¼rkiyeâ€™nin etkin gÃ¼vencesinin de iÃ§erisinde yer alacaÄŸÄ± bir formÃ¼l aradÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, RumlarÄ±n "asla garantiler sÄ±fÄ±rlanmadan anlaÅŸma olmaz" ÅŸeklindeki toptancÄ± sÃ¶ylemlerini bir kenara bÄ±rakmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
AkÄ±ncÄ± ve Anastasiadis arasÄ±nda MayÄ±s 2015'ten bu yana devam eden mÃ¼zakereler Ã§erÃ§evesinde 16 Åžubat'taki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Anastasiadis, kapÄ±yÄ± sertÃ§e vurarak mÃ¼zakere masasÄ±ndan kalkmÄ±ÅŸtÄ±.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± da 10 Åžubat'ta KÄ±brÄ±s'Ä±n Yunanistan'a baÄŸlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren "Enosis" referandumunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde okullarda kutlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar alan Rum Meclisi'nin kararÄ±ndan geri adÄ±m atmamasÄ± Ã¼zerine liderler gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Hrant Dink cinayeti ve FETÃ–'ye yÃ¶nelik davalardan tutuklu yargÄ±lanan eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ YÄ±lmazer'in kÄ±zlarÄ± avukat Fatma Saadet YÄ±lmazer ve hukuk Ã¶ÄŸrencisi Rabia Fitnat YÄ±lmazer "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±
Ä°ngiliz enerji ÅŸirketi Hurricane, Kuzey Deniziâ€™ndeki bir sahada yaklaÅŸÄ±k 1 milyar varillik petrol rezervi bulunduÄŸunu duyurdu.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Rum Meclisi'nde Enosis referandumunun kutlanmasÄ± kararÄ±nÄ±n bertaraf edilmesi Ã¼zerine mÃ¼zakerelere yeniden baÅŸlanabilir" dedi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Hakkari kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 3, Åžemdinli'de Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1, Bitlis'te devam eden operasyonda 10 olmak Ã¼zere toplam 14 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
TÃ¼rkiye'nin Milano BaÅŸkonsolosluÄŸu, yeni mÃ¼stakil binasÄ±nda hizmet vermeye baÅŸladÄ±
Isparta'da FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, EÄŸirdir DaÄŸ Komando Okulunda eÄŸitim gÃ¶ren 700 Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisini Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 8'i tutuklu 21 sanÄ±ÄŸÄ±n dava duruÅŸmasÄ±na baÅŸlandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'da yayÄ±n yapan Bild gazetesinin haberine tepki gÃ¶stererek, "Bild dahil Avrupa'dakiler de AtatÃ¼rk'ten geÃ§inmeye baÅŸladÄ±. Ne karÄ±ÅŸÄ±yorsun TÃ¼rkiye'deki seÃ§ime " dedi
YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "Futbolda ÅŸike" davasÄ±nda, aralarÄ±nda FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da bulunduÄŸu 36 sanÄ±k hakkÄ±nda yeniden yargÄ±lama sonucu verilen beraat kararlarÄ±nÄ±n onanmasÄ±nÄ± istedi
Ramazan ayÄ±nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu Ã¼Ã§ aylar, 29 Mart Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor. Recep ayÄ±nÄ±n cumaya baÄŸlanan ilk perÅŸembe akÅŸamÄ± olan 30 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek.
Alman Bild gazetesi, halk oylamasÄ±nda oy kullanan vatandaÅŸlarÄ± etkilemek amacÄ±yla "AtatÃ¼rk olsa hayÄ±r derdi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±
YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±, yÃ¼ksek lisans ve doktora eÄŸitimi, doÃ§entlik baÅŸvurularÄ±nda, TUS ve DUS sonuÃ§larÄ± uyarÄ±nca yapÄ±lan yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde, Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸretim elemanÄ± kadrolarÄ±na atamalarda geÃ§erli olacak
UzunkÃ¶prÃ¼ ve MeriÃ§ ilÃ§esinde yapÄ±lan operasyonlarda, sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Pakistan, Yemen ve Suriye uyruklu 43 kiÅŸi yakalandÄ±
TÃ¼rkiyeâ€™den Yunanistanâ€™a deniz yataÄŸÄ±yla yÃ¼zerek geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan iki Cezayirli, SakÄ±z AdasÄ±â€™na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YÃ¼zde 10 seÃ§im barajÄ± konuÅŸulur, indirilebilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminde model deÄŸiÅŸtiÄŸi iÃ§in parti gruplarÄ±ndan ziyade, milletvekilleri Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "15 Temmuz'da tanklarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda, helikopterlerden atÄ±lan o mermiler karÅŸÄ±sÄ±nda yÄ±lmayan genÃ§ler vardÄ± ama KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen neredeydin? AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda kaÃ§Ä±yordun" dedi
Mardin Derik'te gÃ¶revi baÅŸÄ±ndayken PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Kaymakam SafitÃ¼rk'e yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± yakalandÄ±