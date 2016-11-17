Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:43, 27 Mart 2017 Pazartesi
Güncel
20:02, 27 Mart 2017 Pazartesi

  • Paylaş
İngiliz kara sularında 1 milyar varillik petrol rezervi bulundu
İngiliz kara sularında 1 milyar varillik petrol rezervi bulundu

İngiliz enerji şirketi Hurricane, Kuzey Denizi’ndeki bir sahada yaklaşık 1 milyar varillik petrol rezervi bulunduğunu duyurdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiliz enerji şirketi Hurricane, son yıllarda İngiliz kara sularındaki en büyük petrol rezervinin keşfedildiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Kuzey Denizi’nde, Shetland adalarının 97 kilometre batısındaki alanda yaklaşık 1 milyar varillik rezervin bulunduğu bildirildi.

Sahada petrol çıkarma faaliyetlerine 2019 yılında başlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, bin 156 metre derine inildiği, birbirine 30 kilometre uzaklıkta açılan iki sondaj kuyusunda “dikkat değer kalitede” rezervin bulunduğu kaydedildi.

Şirketin üst yöneticisi Robert Trice, “Şirketimiz için bu son derece önemli bir an. Greater Lancaster alanı olarak da bilinen alanda yapılan keşfin, son yıllarda Birleşik Krallık kıta sahanlığı içerisindeki en büyük keşif olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 6 oranında değer kazandı.

Petrol ve doğalgaz sektörü temsilci kuruluşu Oil and Gas UK Üst Yöneticisi Deirdre Michie de “İngiliz kara sularında yapılan keşif son derece heyecan verici. Arama ve üretim şirketlerinin yeniden alana dönmesi iyimserliğimizi artıyor.” açıklaması yaptı.



İlgili Konular petrol İngiltere
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
FETÖ sanığı Ali Fuat Yılmazer'in kızları tutuklandı
FETÖ sanığı Ali Fuat Yılmazer'in kızları tutuklandı

Hrant Dink cinayeti ve FETÖ'ye yönelik davalardan tutuklu yargılanan eski emniyet müdürü Yılmazer'in kızları avukat Fatma Saadet Yılmazer ve hukuk öğrencisi Rabia Fitnat Yılmazer "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı
İngiliz kara sularında 1 milyar varillik petrol rezervi bulundu
İngiliz kara sularında 1 milyar varillik petrol rezervi bulundu

İngiliz enerji şirketi Hurricane, Kuzey Denizi’ndeki bir sahada yaklaşık 1 milyar varillik petrol rezervi bulunduğunu duyurdu.
Akıncı'dan müzakereler için 'Enosis' şartı
Akıncı'dan müzakereler için 'Enosis' şartı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Rum Meclisi'nde Enosis referandumunun kutlanması kararının bertaraf edilmesi üzerine müzakerelere yeniden başlanabilir" dedi
Hakkari ve Bitlis'te 14 PKK üyesi etkisiz hale getirildi
Hakkari ve Bitlis'te 14 PKK üyesi etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında 3, Şemdinli'de çıkan çatışmada 1, Bitlis'te devam eden operasyonda 10 olmak üzere toplam 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu kalıcı yerine kavuştu
Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu kalıcı yerine kavuştu

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu, yeni müstakil binasında hizmet vermeye başladı
Isparta'da darbeci 21 askerin yargılanmasına başlandı
Isparta'da darbeci 21 askerin yargılanmasına başlandı

Isparta'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, Eğirdir Dağ Komando Okulunda eğitim gören 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla 8'i tutuklu 21 sanığın dava duruşmasına başlandı
Çavuşoğlu'ndan Bild'e 'Atatürk manipülasyonu' tepkisi
Çavuşoğlu'ndan Bild'e 'Atatürk manipülasyonu' tepkisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da yayın yapan Bild gazetesinin haberine tepki göstererek, "Bild dahil Avrupa'dakiler de Atatürk'ten geçinmeye başladı. Ne karışıyorsun Türkiye'deki seçime " dedi
Futbolda şike' davasında beraatlere onama istemi
'Futbolda şike' davasında beraatlere onama istemi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, "Futbolda şike" davasında, aralarında Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında yeniden yargılama sonucu verilen beraat kararlarının onanmasını istedi
Mübarek üç aylar çarşamba günü başlıyor
Mübarek üç aylar çarşamba günü başlıyor

Ramazan ayının da içinde bulunduğu üç aylar, 29 Mart Çarşamba günü başlıyor. Recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 30 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek.
Alman Bild gazetesinden 'Atatürk' manipülasyonu
Alman Bild gazetesinden 'Atatürk' manipülasyonu

Alman Bild gazetesi, halk oylamasında oy kullanan vatandaşları etkilemek amacıyla "Atatürk olsa hayır derdi" başlığını kullandı
YÖKDİL Sınavının geçerlilik alanları
YÖKDİL Sınavının geçerlilik alanları

YÖKDİL sınavı, yüksek lisans ve doktora eğitimi, doçentlik başvurularında, TUS ve DUS sonuçları uyarınca yapılan yerleştirme işlemlerinde, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda geçerli olacak
Edirne'de 43 sığınmacı yakalandı
Edirne'de 43 sığınmacı yakalandı

Uzunköprü ve Meriç ilçesinde yapılan operasyonlarda, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Pakistan, Yemen ve Suriye uyruklu 43 kişi yakalandı
Deniz yatağıyla Yunanistan'a geçtiler
Deniz yatağıyla Yunanistan'a geçtiler

Türkiye’den Yunanistan’a deniz yatağıyla yüzerek geçmeye çalışan iki Cezayirli, Sakız Adası’na çıkarıldı.
Yıldırım'dan 'seçim barajı' açıklaması
Yıldırım'dan 'seçim barajı' açıklaması

Başbakan Yıldırım, "Yüzde 10 seçim barajı konuşulur, indirilebilir. Çünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde model değiştiği için parti gruplarından ziyade, milletvekilleri ön plana çıkıyor" dedi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz'da sen neredeydin
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 15 Temmuz'da sen neredeydin?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'da tankların karşısında, helikopterlerden atılan o mermiler karşısında yılmayan gençler vardı ama Kılıçdaroğlu, sen neredeydin? Atatürk Havalimanı'nda kaçıyordun" dedi
Safitürk'ün şehit edildiği saldırının planlayıcısı yakalandı
Safitürk'ün şehit edildiği saldırının planlayıcısı yakalandı

Mardin Derik'te görevi başındayken PKK'lılar tarafından şehit edilen Kaymakam Safitürk'e yönelik bombalı saldırının planlayıcısı yakalandı

Haberler

Londra saldırganının profili İslamofobikleri üzdü
Londra saldırganının profili İslamofobikleri üzdü

Londra'daki terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı artıyor
Londra'daki terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı artıyor

Londra saldırganının kimliği açıklandı
Londra saldırganının kimliği açıklandı

Londra'da Westminster köprüsü yeniden hizmete açıldı
Londra'da Westminster köprüsü yeniden hizmete açıldı

İngiltere meclis baskınında çok sayıda gözaltı
İngiltere meclis baskınında çok sayıda gözaltı

Dışişleri'nden Londra'daki terör saldırılarına kınama
Dışişleri'nden Londra'daki terör saldırılarına kınama

Londra'da terör saldırısı: 4 ölü | FOTO-VİDEO
Londra'da terör saldırısı 4 ölü FOTO-VİDEO

İngiltere'den Türkiye dahil 6 ülkeye elektronik cihaz kısıtlaması
İngiltere'den Türkiye dahil 6 ülkeye elektronik cihaz kısıtlaması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 