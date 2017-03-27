20:05, 27 Mart 2017 Pazartesi

FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± Ali Fuat YÄ±lmazer'in kÄ±zlarÄ± tutuklandÄ±





Hrant Dink cinayeti ve FETÃ–'ye yÃ¶nelik davalardan tutuklu yargÄ±lanan eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ YÄ±lmazer'in kÄ±zlarÄ± avukat Fatma Saadet YÄ±lmazer ve hukuk Ã¶ÄŸrencisi Rabia Fitnat YÄ±lmazer "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'ye yÃ¶nelik davalar ileÂ Hrant Dink cinayeti davasÄ±ndan tutuklu yargÄ±lanan, meslekten ihraÃ§ edilen eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼Â Ali Fuat YÄ±lmazer'in kÄ±zlarÄ±Â avukat Fatma Saadet YÄ±lmazer ve hukuk Ã¶ÄŸrencisi Rabia Fitnat YÄ±lmazer'in "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar verildi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca,Â FETÃ–'nÃ¼n avukatlÄ±k yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ali Fuat YÄ±lmazer'in kÄ±zlarÄ± avukat Fatma Saadet YÄ±lmazer ve hukuk Ã¶ÄŸrencisi Rabia Fitnat YÄ±lmazer, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na getirildi. SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten BaÅŸsavcÄ±vekili Hasan YÄ±lmaz, ifadelerini aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phelileri "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklama talebiyle hakimliÄŸe sevk etti. "FÄ°RARÄ° KÄ°ÅžÄ°LERLE Ä°RTÄ°BAT HALÄ°NDE" ÅžÃ¼phelilerin ifadesini alan Ä°stanbul 2. Sulh Ceza HakimliÄŸi kararÄ±nda, ÅŸÃ¼pheliler Fatma Saadet YÄ±lmazer ve Rabia Fitnat YÄ±lmazer'in, kullandÄ±klarÄ± telefon hatlarÄ±nda, FETÃ–'nÃ¼n gizli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock"un kurulu olduÄŸunun MÄ°T raporu ile sabit olduÄŸu belirtildi. Kararda, ÅŸÃ¼pheli Fatma Saadet YÄ±lmazer'in, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda tutuklu ve firari olan kiÅŸilerle irtibat halinde bulunduÄŸu vurgulandÄ±. Hakimlik kararÄ±nda, ÅŸÃ¼pheli Fatma Saadet YÄ±lmazer ve Rabia Fitnat YÄ±lmazer'in ev aramalarÄ±nda "G ve K" serisi 1 dolarlarÄ±n da bulunduÄŸu ifade edilerek, ÅŸÃ¼phelilerden Fatma Saadet YÄ±lmazer'in Ã¶rgÃ¼tÃ¼n finans kuruluÅŸu Bank Asya'ya, elebaÅŸÄ± Fethullah GÃ¼len'in talimatÄ± sonrasÄ± yÃ¼klÃ¼ miktarda para yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Hakimlik, ÅŸÃ¼phelilerin "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar verdi.

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