FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± Ali Fuat YÄ±lmazer'in kÄ±zlarÄ± tutuklandÄ±

FETÃ–'ye yÃ¶nelik davalar ileÂ Hrant Dink cinayeti davasÄ±ndan tutuklu yargÄ±lanan, meslekten ihraÃ§ edilen eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼Â Ali Fuat YÄ±lmazer'in kÄ±zlarÄ±Â avukat Fatma Saadet YÄ±lmazer ve hukuk Ã¶ÄŸrencisi Rabia Fitnat YÄ±lmazer'in "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar verildi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca,Â FETÃ–'nÃ¼n avukatlÄ±k yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ali Fuat YÄ±lmazer'in kÄ±zlarÄ± avukat Fatma Saadet YÄ±lmazer ve hukuk Ã¶ÄŸrencisi Rabia Fitnat YÄ±lmazer, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na getirildi.
SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten BaÅŸsavcÄ±vekili Hasan YÄ±lmaz, ifadelerini aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phelileri "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklama talebiyle hakimliÄŸe sevk etti.
ÅžÃ¼phelilerin ifadesini alan Ä°stanbul 2. Sulh Ceza HakimliÄŸi kararÄ±nda, ÅŸÃ¼pheliler Fatma Saadet YÄ±lmazer ve Rabia Fitnat YÄ±lmazer'in, kullandÄ±klarÄ± telefon hatlarÄ±nda, FETÃ–'nÃ¼n gizli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock"un kurulu olduÄŸunun MÄ°T raporu ile sabit olduÄŸu belirtildi. Kararda, ÅŸÃ¼pheli Fatma Saadet YÄ±lmazer'in, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda tutuklu ve firari olan kiÅŸilerle irtibat halinde bulunduÄŸu vurgulandÄ±.
Hakimlik kararÄ±nda, ÅŸÃ¼pheli Fatma Saadet YÄ±lmazer ve Rabia Fitnat YÄ±lmazer'in ev aramalarÄ±nda "G ve K" serisi 1 dolarlarÄ±n da bulunduÄŸu ifade edilerek, ÅŸÃ¼phelilerden Fatma Saadet YÄ±lmazer'in Ã¶rgÃ¼tÃ¼n finans kuruluÅŸu Bank Asya'ya, elebaÅŸÄ± Fethullah GÃ¼len'in talimatÄ± sonrasÄ± yÃ¼klÃ¼ miktarda para yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Hakimlik, ÅŸÃ¼phelilerin "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar verdi.
Hrant Dink cinayeti ve FETÃ–'ye yÃ¶nelik davalardan tutuklu yargÄ±lanan eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ YÄ±lmazer'in kÄ±zlarÄ± avukat Fatma Saadet YÄ±lmazer ve hukuk Ã¶ÄŸrencisi Rabia Fitnat YÄ±lmazer "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±
Ä°ngiliz enerji ÅŸirketi Hurricane, Kuzey Deniziâ€™ndeki bir sahada yaklaÅŸÄ±k 1 milyar varillik petrol rezervi bulunduÄŸunu duyurdu.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Rum Meclisi'nde Enosis referandumunun kutlanmasÄ± kararÄ±nÄ±n bertaraf edilmesi Ã¼zerine mÃ¼zakerelere yeniden baÅŸlanabilir" dedi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Hakkari kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 3, Åžemdinli'de Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1, Bitlis'te devam eden operasyonda 10 olmak Ã¼zere toplam 14 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
TÃ¼rkiye'nin Milano BaÅŸkonsolosluÄŸu, yeni mÃ¼stakil binasÄ±nda hizmet vermeye baÅŸladÄ±
Isparta'da FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, EÄŸirdir DaÄŸ Komando Okulunda eÄŸitim gÃ¶ren 700 Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisini Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 8'i tutuklu 21 sanÄ±ÄŸÄ±n dava duruÅŸmasÄ±na baÅŸlandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'da yayÄ±n yapan Bild gazetesinin haberine tepki gÃ¶stererek, "Bild dahil Avrupa'dakiler de AtatÃ¼rk'ten geÃ§inmeye baÅŸladÄ±. Ne karÄ±ÅŸÄ±yorsun TÃ¼rkiye'deki seÃ§ime " dedi
YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "Futbolda ÅŸike" davasÄ±nda, aralarÄ±nda FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da bulunduÄŸu 36 sanÄ±k hakkÄ±nda yeniden yargÄ±lama sonucu verilen beraat kararlarÄ±nÄ±n onanmasÄ±nÄ± istedi
Ramazan ayÄ±nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu Ã¼Ã§ aylar, 29 Mart Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor. Recep ayÄ±nÄ±n cumaya baÄŸlanan ilk perÅŸembe akÅŸamÄ± olan 30 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek.
Alman Bild gazetesi, halk oylamasÄ±nda oy kullanan vatandaÅŸlarÄ± etkilemek amacÄ±yla "AtatÃ¼rk olsa hayÄ±r derdi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±
YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±, yÃ¼ksek lisans ve doktora eÄŸitimi, doÃ§entlik baÅŸvurularÄ±nda, TUS ve DUS sonuÃ§larÄ± uyarÄ±nca yapÄ±lan yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde, Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸretim elemanÄ± kadrolarÄ±na atamalarda geÃ§erli olacak
UzunkÃ¶prÃ¼ ve MeriÃ§ ilÃ§esinde yapÄ±lan operasyonlarda, sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Pakistan, Yemen ve Suriye uyruklu 43 kiÅŸi yakalandÄ±
TÃ¼rkiyeâ€™den Yunanistanâ€™a deniz yataÄŸÄ±yla yÃ¼zerek geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan iki Cezayirli, SakÄ±z AdasÄ±â€™na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YÃ¼zde 10 seÃ§im barajÄ± konuÅŸulur, indirilebilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminde model deÄŸiÅŸtiÄŸi iÃ§in parti gruplarÄ±ndan ziyade, milletvekilleri Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "15 Temmuz'da tanklarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda, helikopterlerden atÄ±lan o mermiler karÅŸÄ±sÄ±nda yÄ±lmayan genÃ§ler vardÄ± ama KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen neredeydin? AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda kaÃ§Ä±yordun" dedi
Mardin Derik'te gÃ¶revi baÅŸÄ±ndayken PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Kaymakam SafitÃ¼rk'e yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± yakalandÄ±