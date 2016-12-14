20:11, 27 Mart 2017 Pazartesi

Hamas'tan BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyine Ã¶vgÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Hamas'tan BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinnin Cenevre'de dÃ¼zenlenen 34. oturumunda yapÄ±lan "BatÄ± Åžeria'daki Yahudi iÅŸgal birimleri inÅŸaatlarÄ±nÄ±n meÅŸru olmadÄ±ÄŸÄ±" vurgusu ile Ä°srail'in Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ± kÄ±namasÄ±na Ã¶vgÃ¼ geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hamas, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde dÃ¼zenlenen 34. oturumunda yapÄ±lan "BatÄ± Åžeria'daki Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸaatlarÄ±nÄ±n meÅŸru olmadÄ±ÄŸÄ±" vurgusu ile Ä°srail'in Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ± kÄ±namasÄ±nÄ± Ã¶vdÃ¼. Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Fevzi Berhum, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Hamas, Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin Yahudi yerleÅŸim birimlerinin meÅŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Filistin halkÄ±nÄ±n kendi geleceÄŸini belirleme hakkÄ± olduÄŸunu vurgulamasÄ±nÄ± ve Ä°srail'in Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ± kÄ±namasÄ±nÄ± takdir etmektedir." ifadesini kullandÄ±. Konseyin, Ä°srail'in iÅŸlediÄŸi suÃ§lardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ yargÄ±lanmasÄ± talebini de takdir eden Berhum, sÃ¶z konusu kararlarÄ±n alÄ±nmasÄ±nda olumlu oy kullanan tÃ¼m Ã¼ye Ã¼lkelere teÅŸekkÃ¼r etti. Berhum, alÄ±nan kararlarÄ±n uluslararasÄ± hale getirilmesi ve uluslararasÄ± camianÄ±n Ä°srail'i iÅŸlediÄŸi fiillerden caydÄ±rma konusunda somut adÄ±mlar atmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 24 Mart'ta sona eren 34. oturumunda, Suriye, Myanmar, Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±, Ä°ran, Eritre ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki insan haklarÄ± konularÄ±nda 45 Ã¼lke tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 100'den fazla rapor deÄŸerlendirilmiÅŸti.

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