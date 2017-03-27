20:16, 27 Mart 2017 Pazartesi

Irak'ta TÃ¼rkmen Ã¶ÄŸrencilerden IKBY bayraÄŸÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n KerkÃ¼k Valisi Necmeddin Kerim'in talimatÄ± Ã¼zerine kentin kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± KerkÃ¼k Ãœniversitesi'ndeki yaklaÅŸÄ±k 2 bin TÃ¼rkmen Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitimi 2 gÃ¼ndÃ¼r boykot ettiÄŸi bildirildi.

"2 BÄ°N TÃœRKMEN Ã–ÄžRENCÄ° EÄžÄ°TÄ°MÄ° Ä°KÄ° GÃœNDÃœR BOYKOT EDÄ°YOR"

KerkÃ¼k merkezliÂ TÃ¼rkmeneli Ã–ÄŸrenci ve GenÃ§ler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± MÃ¼slÃ¼m KasapoÄŸlu, konu ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "IKYB bayraÄŸÄ±nÄ±n KerkÃ¼k'teki devlet kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda astÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± KerkÃ¼k Ãœniversitesi'nde eÄŸitim gÃ¶ren yaklaÅŸÄ±k 2 bin TÃ¼rkmen Ã¶ÄŸrenci eÄŸitimi iki gÃ¼ndÃ¼r boykot ediyor." dedi.

KERKÃœK'TE GERGÄ°NLÄ°K HER GEÃ‡EN GÃœN Â ARTIYOR

"Ãœniversite RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±nÄ±n Ã¼zerinde sÃ¶z konusuÂ bayraÄŸÄ±n asÄ±lmasÄ±Â Arap ve Ã¶zellikle TÃ¼rkmen Ã¶ÄŸrencileri rahatsÄ±z ediyor.''ifadesini kullanan KasapoÄŸlu, Â ''Ãœniversitede 1 haftadan beri ciddiÂ gerginlikler yaÅŸanÄ±yor.Â Ãœniversite ve eÄŸitim alanlarÄ± siyasi Ã§atÄ±ÅŸmalardan uzak tutulmalÄ±. SiyasetÃ§iler, Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerini ve genÃ§leri kendi sorunlarÄ±na malzeme yapÄ±yorlar. Siyasiler ve siyasi partiler arasÄ±ndaki her tÃ¼rlÃ¼ anlaÅŸmazlÄ±k ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n genÃ§liÄŸin bulunduÄŸu Ã¶zellikle eÄŸitim alanlarÄ±na taÅŸÄ±nmamasÄ± gerekiyor.'' diyeÂ konuÅŸtu.

KasapoÄŸlu, KerkÃ¼k'teÂ gerginliÄŸin her geÃ§en gÃ¼nÂ arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak,Â ÅŸunlarÄ± kaydetti:

''Ãœniversitede yaÅŸanabilecek herhangi bir sorun veya Ã§atÄ±ÅŸma anÄ±nda KerkÃ¼k sokaklarÄ±na sÄ±Ã§rayabilir. Bunun da etnik gruplar (TÃ¼rkmen-KÃ¼rt) Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±na yol aÃ§acaÄŸÄ±ndan endiÅŸeliyiz. Bunun yaÅŸanmasÄ±, kentin gÃ¼neyinde bulunan DEAÅž ve diÄŸer terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine fÄ±rsatÂ sunacaktÄ±r."