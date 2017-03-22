20:29, 27 Mart 2017 Pazartesi

Ä°spanyol mahkemesi, Esed rejimini soruÅŸturacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°spanya'daki Ulusal Mahkeme, "terÃ¶rizmÂ ve zorla kaybetme" suÃ§larÄ±ndanÂ Suriye'dekiÂ Esed rejiminin askeri ve istihbaratta gÃ¶revli 9 Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revlisi hakkÄ±ndaÂ soruÅŸturmaÂ baÅŸlatacak.

Ulusal Mahkeme yargÄ±Ã§Ä± Eloy Velasco, bir Ä°spanya vatandaÅŸÄ± kadÄ±nÄ±n Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimine karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dava baÅŸvurusunu, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ±na raÄŸmen kabul etti. 2013 yÄ±lÄ±nda Suriye'de Ã¶len ve o Ã¼lkenin vatandaÅŸÄ± olan erkek kardeÅŸinin yasa dÄ±ÅŸÄ± bir tutuklama sonucu, iÅŸkence gÃ¶rerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunan Amal Hag-Hamdo Anfalis adlÄ± Ä°spanyol vatandaÅŸÄ± kadÄ±nÄ±n, Esed rejiminin askeri ve istihbaratta gÃ¶revli 9 Ã¼st dÃ¼zey personeline karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dava aÃ§ma baÅŸvurusunu kabul eden yargÄ±Ã§ Velasco'nun, 9-10 Nisan tarihlerinde ÅŸahitleri dinleyeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

TanÄ±klar arasÄ±nda, Esed rejiminin iÅŸkence ile Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ insanlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶steren "Sezar" kod adlÄ± eski bir rejim askerinin ve 2013 EylÃ¼l-2014 Mart aylarÄ± arasÄ±nda Suriye'de esir tutulan Ä°spanyol gazeteci Javier Espinosa'nÄ±n da olduÄŸu bildirildi.

BUGÃœN SORUÅžTURMA AÃ‡ILDI

Amal-Hag-Hamdo Anfalis adlÄ± Ä°spanyol vatandaÅŸÄ± kadÄ±n, Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esed rejiminde gÃ¶revli 9 Ã¼st dÃ¼zey asker ve istihbaratÃ§Ä± hakkÄ±nda dava aÃ§ma baÅŸvurusunu geÃ§tiÄŸimiz 1 Åžubat tarihinde yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak SavcÄ± Teresa Sandolav, Ä°spanya'da 3 yÄ±l Ã¶nce deÄŸiÅŸtirilen yasa gereÄŸi kurbanÄ±n Ä°spanyol olmamasÄ± gerekÃ§esiyle Ä°spanyol mahkemelerinin sÃ¶z konusu soruÅŸturmayÄ± aÃ§ma yetkisi olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtmiÅŸti. YargÄ±Ã§ Velasco buna raÄŸmen bugÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ± kararla ulusal ve uluslararasÄ± yasalar gereÄŸi Esed rejimine karÅŸÄ± "terÃ¶rizm ve zorla kaybetme" suÃ§lamalarÄ±yla ilgili soruÅŸturmayÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ä°spanyol yargÄ±Ã§, "savaÅŸ suÃ§larÄ± ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± suÃ§lar ve iÅŸkence" suÃ§lamarÄ±nÄ±n ise kendi soruÅŸturmasÄ±na dahil olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

AyrÄ±ca yargÄ±Ã§ Velasco'nun sÃ¶z konusu soruÅŸturmaya yardÄ±mcÄ± olabilmesi iÃ§in AB yargÄ± aÄŸÄ± olan Eurojust'taki bazÄ± Ã¼lkelerden ve Suriye'den de konuyla ilgili komisyon kurmalarÄ±nÄ±, sanÄ±klarÄ±n ifade vermelerinin saÄŸlanmasÄ±nÄ± istediÄŸi ifade edildi.

Suriye'deki savaÅŸ suÃ§larÄ± ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± suÃ§larÄ±n UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesiyle ilgili 2014 yÄ±lÄ±nda sunulan karar tasarÄ±sÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde Ã‡in ve Rusya'nÄ±n veto etmesiyle sonuca ulaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±. BM BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu ise Suriye'de iÃ§ savaÅŸ dolayÄ±sÄ±yla meydana gelen suÃ§larÄ±n ulusal mahkemeler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yargÄ±ya taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.