Ä°spanyol mahkemesi, Esed rejimini soruÅŸturacak

Ä°spanya'daki Ulusal Mahkeme, "terÃ¶rizmÂ ve zorla kaybetme" suÃ§larÄ±ndanÂ Suriye'dekiÂ Esed rejiminin askeri ve istihbaratta gÃ¶revli 9 Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revlisi hakkÄ±ndaÂ soruÅŸturmaÂ baÅŸlatacak.
Ulusal Mahkeme yargÄ±Ã§Ä± Eloy Velasco, bir Ä°spanya vatandaÅŸÄ± kadÄ±nÄ±n Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimine karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dava baÅŸvurusunu, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ±na raÄŸmen kabul etti. 2013 yÄ±lÄ±nda Suriye'de Ã¶len ve o Ã¼lkenin vatandaÅŸÄ± olan erkek kardeÅŸinin yasa dÄ±ÅŸÄ± bir tutuklama sonucu, iÅŸkence gÃ¶rerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunan Amal Hag-Hamdo Anfalis adlÄ± Ä°spanyol vatandaÅŸÄ± kadÄ±nÄ±n, Esed rejiminin askeri ve istihbaratta gÃ¶revli 9 Ã¼st dÃ¼zey personeline karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dava aÃ§ma baÅŸvurusunu kabul eden yargÄ±Ã§ Velasco'nun, 9-10 Nisan tarihlerinde ÅŸahitleri dinleyeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
TanÄ±klar arasÄ±nda, Esed rejiminin iÅŸkence ile Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ insanlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶steren "Sezar" kod adlÄ± eski bir rejim askerinin ve 2013 EylÃ¼l-2014 Mart aylarÄ± arasÄ±nda Suriye'de esir tutulan Ä°spanyol gazeteci Javier Espinosa'nÄ±n da olduÄŸu bildirildi.
Amal-Hag-Hamdo Anfalis adlÄ± Ä°spanyol vatandaÅŸÄ± kadÄ±n, Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esed rejiminde gÃ¶revli 9 Ã¼st dÃ¼zey asker ve istihbaratÃ§Ä± hakkÄ±nda dava aÃ§ma baÅŸvurusunu geÃ§tiÄŸimiz 1 Åžubat tarihinde yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak SavcÄ± Teresa Sandolav, Ä°spanya'da 3 yÄ±l Ã¶nce deÄŸiÅŸtirilen yasa gereÄŸi kurbanÄ±n Ä°spanyol olmamasÄ± gerekÃ§esiyle Ä°spanyol mahkemelerinin sÃ¶z konusu soruÅŸturmayÄ± aÃ§ma yetkisi olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtmiÅŸti. YargÄ±Ã§ Velasco buna raÄŸmen bugÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ± kararla ulusal ve uluslararasÄ± yasalar gereÄŸi Esed rejimine karÅŸÄ± "terÃ¶rizm ve zorla kaybetme" suÃ§lamalarÄ±yla ilgili soruÅŸturmayÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ä°spanyol yargÄ±Ã§, "savaÅŸ suÃ§larÄ± ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± suÃ§lar ve iÅŸkence" suÃ§lamarÄ±nÄ±n ise kendi soruÅŸturmasÄ±na dahil olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
AyrÄ±ca yargÄ±Ã§ Velasco'nun sÃ¶z konusu soruÅŸturmaya yardÄ±mcÄ± olabilmesi iÃ§in AB yargÄ± aÄŸÄ± olan Eurojust'taki bazÄ± Ã¼lkelerden ve Suriye'den de konuyla ilgili komisyon kurmalarÄ±nÄ±, sanÄ±klarÄ±n ifade vermelerinin saÄŸlanmasÄ±nÄ± istediÄŸi ifade edildi.
Suriye'deki savaÅŸ suÃ§larÄ± ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± suÃ§larÄ±n UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesiyle ilgili 2014 yÄ±lÄ±nda sunulan karar tasarÄ±sÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde Ã‡in ve Rusya'nÄ±n veto etmesiyle sonuca ulaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±. BM BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu ise Suriye'de iÃ§ savaÅŸ dolayÄ±sÄ±yla meydana gelen suÃ§larÄ±n ulusal mahkemeler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yargÄ±ya taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.
Ä°spanya Ulusal Mahkemesi yargÄ±cÄ± Eloy Velasco, "terÃ¶rizm ve zorla kaybetme" suÃ§larÄ±ndan Suriye'deki Esed rejimini soruÅŸturacak
Irak'Ä±n KerkÃ¼k Valisi Necmeddin Kerim'in talimatÄ± Ã¼zerine kentin kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± KerkÃ¼k Ãœniversitesi'ndeki yaklaÅŸÄ±k 2 bin TÃ¼rkmen Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitimi 2 gÃ¼ndÃ¼r boykot ediyor
Hamas'tan BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinnin Cenevre'de dÃ¼zenlenen 34. oturumunda yapÄ±lan "BatÄ± Åžeria'daki Yahudi iÅŸgal birimleri inÅŸaatlarÄ±nÄ±n meÅŸru olmadÄ±ÄŸÄ±" vurgusu ile Ä°srail'in Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ± kÄ±namasÄ±na Ã¶vgÃ¼ geldi
Rusya'da muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla MÃ¼cadele Fonu" kurucusu Aleksey NavalnÄ±y'a, pazar gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen gÃ¶steride polise mukavemetten 15 gÃ¼n hapis cezasÄ± verildi
NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nÄ±n tarihi ABD'li bakanÄ±n katÄ±labilmesi iÃ§in 31 Mart olarak deÄŸiÅŸtirildi
Ahmedinejad'Ä±n 22 Mart'ta Ahvaz'daki bir camide halka hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada yÃ¶nelttiÄŸi eleÅŸtirilerin, odaÄŸÄ± net olmamakla birlikte, Ä°ran lideri Hamaney veya CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye iÅŸaret ettiÄŸi belirtiliyor
Japonya Ã–z Savunma Kara Kuvvetleri, tugay boyutunda olmasÄ± planlanan amfibi saldÄ±rÄ± gÃ¼cÃ¼nde gÃ¶rev alacak askerlerin eÄŸitilmesi iÃ§in bir birlik kurulduÄŸunu duyurdu
Ä°ngiltere'nin en bÃ¼yÃ¼k telekomÃ¼nikasyon ÅŸirketlerinden BTâ€™ye internet kurulumlarÄ±nÄ± geciktirdiÄŸi gerekÃ§esiyle 42 milyon sterlin ceza verildi
Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Zehalka, "Ä°srail basÄ±nÄ±nda genel kanaat, suikastÄ±n arkasÄ±nda Ä°srail'in olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde. Bu da Ä°srail gÃ¼venlik organlarÄ±ndan bazÄ± bilgiler sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kanÄ±tÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Amerika kÄ±tasÄ±nÄ±n gÃ¼neyindeki FransÄ±z GuyanasÄ±'nda genel grev nedeniyle okullar ve iÅŸyerleri kapatÄ±ldÄ±
Rusyaâ€™nÄ±n bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n 2017'nin ilk iki ayÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine kÄ±yasla yÃ¼zde 31 azalarak 58 milyar rubleye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Avustralya'da Queensland eyaletine yaklaÅŸan Debbie KasÄ±rgasÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 30 bin kiÅŸiye evlerini boÅŸaltmasÄ± tavsiye edildi
Suriye'de Humus ilinin merkezinde, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± ve ateÅŸkesi yoÄŸun ÅŸekilde ihlal ettiÄŸi Vaer semtinden ikinci tahliye kafilesi ayrÄ±ldÄ±
Kosova'da SÄ±rp Listesi milletvekilleri, Kosova Ordusunun kurulmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in Meclisâ€™e geri dÃ¶nmeyi kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
AB Ã¼lkesi Bulgaristan'Ä±n, Ã¼lkedeki parlamento seÃ§imlerinde TÃ¼rklerin oy kullanmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rmak iÃ§in getirdiÄŸi engeller tepkilere neden oldu
Hindistan'da iki ayrÄ± bÃ¶lgelerde bir kamyon ve otobÃ¼sÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± kazalar sebebiyle toplam 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti