22:28, 27 Mart 2017 Pazartesi

ErdoÄŸan'dan Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in ihraÃ§larÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Show TV-HabertÃ¼rk-Bloomberg HT ortak yayÄ±nÄ±na katÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FETÃ–'cÃ¼ Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in Galatasaray'dan ihracÄ± hakkÄ±nda, "Galatasaray yÃ¶netiminin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n aidata baÄŸlÄ± olarak alÄ±nmasÄ±nÄ± ben hafif buluyorum." dedi.

"AÄ°ADAT ARTI FETÃ– BAÄžLANTISIDIR"

ErdoÄŸan aidata baÄŸlÄ± kararÄ±n yanÄ±nda FETÃ– baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n da bulunmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§ekerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"DoÄŸrusu Galatasaray yÃ¶netiminin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n aidata baÄŸlÄ± olarak alÄ±nmasÄ±nÄ± ben hafif buluyorum. BunlarÄ±n, aidat artÄ± FETÃ– baÄŸlantÄ±sÄ±dÄ±r. En kÃ¶tÃ¼ ihtimalle, bunlar nerede yargÄ±lanÄ±yor, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± yerden Galatasaray yÃ¶netimi bunlarla ilgili bilgi ister ve o bilgi Ã¼zerinden kararÄ±nÄ± verirdi. O Ã§ok daha asil bir duruÅŸ olurdu. Åžu andaki bana gÃ¶re sÃ¼reci geÃ§iÅŸtirme anlamÄ±na olmuÅŸtur. Tabii orada salonda olan ÅŸeyler falan onlar da ayrÄ±ca Ã§irkin yaklaÅŸÄ±mlardÄ±r."Â

"HAYIR' DÄ°YENLER NÄ°YE 'HAYIR' DEDÄ°KLERÄ°NÄ°N Ä°ZAHINI YAPAMÄ°YOR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Â 16 Nisan halk oylamasÄ±Â hakkÄ±nda Â Åžu anda ibre yÃ¼kseliÅŸte, bÃ¶yle bir durum sÃ¶z konusu. Bunun daha iyi olacaÄŸÄ± inancÄ±ndayÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 'hayÄ±r' diyenler niye 'hayÄ±r' dediklerinin izahÄ±nÄ± yapamÄ±yorlar." dedi.Â

ErdoÄŸan sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ellerinde buna yÃ¶nelik bir veri yok. Yani ÅŸunun iÃ§in mi 'hayÄ±r' diyecekler? Kandil'deki terÃ¶ristler 'hayÄ±r' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyor diye mi 'hayÄ±r' diyecekler veya Ä°mralÄ±'daki terÃ¶ristbaÅŸÄ± 'hayÄ±r' diyor diye mi 'hayÄ±r' diyecekler veya Pensilvanya'daki FETÃ–'nÃ¼n baÅŸÄ± 'hayÄ±r deyin' diye Ã§aÄŸrÄ±da bulunuyor diye mi 'hayÄ±r' diyecekler? Niye 'hayÄ±r' diyecekler? Bu Ã¶nemli. 'Evet' demenin gerekÃ§eleri var ama 'hayÄ±r' demenin gerekÃ§esi yok. Ãœlkemizi bÃ¶lmeye, milletimizi parÃ§alamaya Ã§alÄ±ÅŸan, 15 Temmuz'un faillerinin iÃ§inde olduÄŸu bÃ¼tÃ¼n bu 'hayÄ±r' diyenlerle beraber hareket etmek, herhalde bu noktada 'hayÄ±r' ifadesini kavrama anlamÄ±na gelmez."

"SAYIN KILIÃ‡DAROÄžLU BU MADDELERÄ° OKUMAMIÅž"

ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 3. dÃ¶nem ve OHAL iddialarÄ±na iliÅŸkin, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Her ÅŸeyden Ã¶nce SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu bu maddeleri okumamÄ±ÅŸ. Bir defa 18 maddeden haberi yok. CumhurbaÅŸkanÄ±, 5+5 iki dÃ¶nem seÃ§ilir. Ä°kinci dÃ¶nemde CumhurbaÅŸkanÄ±, meclisi fesh eder dedi dikkat ederseniz. Bir defa CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n meclisi fesh yetkisi yok. DÃ¼rÃ¼st ol, yalan sÃ¶yleme. Dinleyenler de zannediyorlar ki hakikaten CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n fesh yetkisi var. BÃ¶yle bir yetki yok. Fesh edecek, fesh ettikten sonra da meclis tekrar Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ defa iÃ§in bir seÃ§im kararÄ± alacak. Bu seÃ§imle beraber de meclise bu seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rmesiyle, kendisi iÃ§in yeniden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez seÃ§ilme yolunu aÃ§acak. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kez seÃ§ilme yolu, onun tekrar burada CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gelmesine yÃ¶nelik bir yol deÄŸildir. BÃ¶yle bir ÅŸeyi niye sÃ¶ylÃ¼yorsun?

Åžunu bir defa dÃ¼zeltmemiz lazÄ±m. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n meclisi fesh yetkisi yoktur. Meclisin erken seÃ§im yapma yetkisi var mÄ±dÄ±r? BÃ¶yle bir karar alabilir mi? Meclisin bÃ¶yle bir karar alma yetkisi var. Ama bunu meclis alÄ±r, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n talebiyle deÄŸil. Bunu almasÄ± iÃ§in de oranlar var. Bu oranlarÄ± da meclisin yakalamasÄ± lazÄ±m. Meclis o oranÄ± yakalayamadÄ±ÄŸÄ± taktirde, bÃ¶yle bir yetkisi de yok."

ErdoÄŸan, OHAL ile ilgili de ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"CumhurbaÅŸkanÄ±, OHAL kararÄ± iÃ§in adÄ±m atar ama bu adÄ±mÄ± attÄ±ÄŸÄ± zaman nereye gÃ¶tÃ¼recek bunu? Bu da meclise gider. Meclis bu OHAL kararÄ±nÄ± ne yapar? Onar veya onaylamaz. OnadÄ±ÄŸÄ± takdirde, OHAL devreye girer. CumhurbaÅŸkanÄ± onaylamazsa, OHAL zaten devreye girmez. 'Ben bunu uygulamaya koydum' diyemez.Â

Kararnameyi, kanunlarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±karÄ±yor. Bu tÃ¼r aÃ§Ä±klamalarÄ± var. Bir defa CumhurbaÅŸkanÄ± kararnamelerinin, ne anayasa ne yasa, bunlarÄ±n hiÃ§birinin Ã¼zerinde hÃ¼kmÃ¼ yoktur. KaldÄ± ki hakkÄ±nda anayasal veya yasal bir madde varsa, kararname Ã§Ä±karamaz CumhurbaÅŸkanÄ±. Velev ki CumhurbaÅŸkanÄ± bir kararname Ã§Ä±kardÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± olmayan bir konuda kararname Ã§Ä±kardÄ±ysa, parlamento bu kararnameyi de gerekirse mÃ¼nfesih hale getirir Ã§Ä±karacaÄŸÄ± bir yasayla. GÃ¼Ã§lÃ¼, denetim mekanizmasÄ± aÄŸÄ±r olan bir parlamento var ama bundan, bu zatÄ±n hiÃ§ haberi yok. BÃ¶yle bir ÅŸey yok aldatÄ±yor. "

"NÄ°YE BÄ°Z GENÃ‡LÄ°ÄžÄ°MÄ°ZE GÃœVENMÄ°YORUZ?"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Niye biz genÃ§liÄŸimize gÃ¼venmiyoruz? SeÃ§me hakkÄ± olarak 18'i veriyorsun, seÃ§ilme hakkÄ± olarak vermiyorsun. SeÃ§me, seÃ§ilme hepsi de 18 olacak. AB'de 22, 25 yaÅŸÄ±nda bakanlar tanÄ±yorum. Niye biz genÃ§lerimize gÃ¼venmiyoruz? GÃ¼venelim. 'Beylerin Ã§ocuklarÄ± parlamentoya girecek.' diyor. Bu kendi kanaati, kendine ait dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi. BÃ¶yle bir ÅŸey yok. Åžu anda genÃ§ yaÅŸta parlamentoda olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n babalarÄ±nÄ±n birÃ§oÄŸu esnaf. Parlamentoya parti teÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n genÃ§lik kollarÄ±ndan girmiÅŸ, seÃ§ilmiÅŸ ve gelmiÅŸ. Ä°nÅŸallah bu yeni dÃ¶nemde de birÃ§ok Anadolu Ã§ocuklarÄ± buraya gelecek." dedi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nde "sÄ±nÄ±rsÄ±z baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± atanabileceÄŸi" sÃ¶zlerine deÄŸinen ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"BÃ¶yle Ã§ocukÃ§a bir yaklaÅŸÄ±m olur. Biz, 36 bakan devraldÄ±k ve aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 36 bakanla baÅŸbakan dahil, Abdullah Bey'in dÃ¶nemi, 25 kiÅŸilik bir kabine oluÅŸtu o zaman. Åžu anda da zannediyorum ya 27 ya 28'dir. Biz Ã¶yle herkese lÃ¼tufta bulunan iktidarlar oluÅŸturmadÄ±k. Zaten tek baÅŸÄ±na hÃ¼kÃ¼metin gÃ¼zelliÄŸi burada. 'Åžimdi sadece yardÄ±mcÄ±lar 50'den baÅŸlÄ±yor bin 500'e kadar gidiyor, aile ÅŸirketi adeta, o hale getiriyor...' Yok bÃ¶yle bir ÅŸey. Bir olur, iki olur, bilemedin Ã¼Ã§ olur. HayatÄ±nda bÃ¶yle bir ÅŸey gÃ¶rmemiÅŸ. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yalan zaten makine gibi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bizim anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶rnekler, hepsi bunlarÄ± yalanlÄ±yor. BÃ¶yle bir ÅŸey olamaz. Bunu inÅŸallah 16 Nisan teyit edecektir. 16 Nisan'dan sonra, bu dÃ¶nem iÃ§erisinde de zaten ÅŸu andaki mevcut hÃ¼kÃ¼met, 2019 KasÄ±m'a kadar bu iÅŸi hayÄ±rlÄ±sÄ±yla gÃ¶tÃ¼recektir. HÃ¼kÃ¼met kabinede deÄŸiÅŸiklikler yapabilir, birleÅŸtirebilir (bakanlÄ±klar) ÅŸu olur bu olur, o mevcut hÃ¼kÃ¼metin tasarrufudur. CumhurbaÅŸkanÄ± olarak ÅŸu anda benim bÃ¶yle bir tasarrufum yok. Ben hÃ¼kÃ¼metle bazÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaparak, bazÄ± yenilemelere gidilir gidilmez, ÅŸu anda SayÄ±n BaÅŸbakanla aramÄ±zda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyle alakalÄ± bir konudur. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¶yle sadece ÅŸahsÄ±mda olan bir tasarrufla bÃ¶yle bir ÅŸeyi yapamam. BÃ¶yle bir hakkÄ±m, yetkim yok."

"TÃœRKÄ°YE Ã‡OK CÄ°DDÄ° BÄ°R SIÃ‡RAMANIN Ä°Ã‡Ä°NDE"

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye verdiÄŸi notlarÄ±n yatÄ±rÄ±mÄ± durdurmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken ErdoÄŸan ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"TÃ¼rkiye Ã§ok ciddi bir sÄ±Ã§ramanÄ±n iÃ§inde. TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼me oranlarÄ±na bakÄ±yorsun, ÅŸu anda Avrupa Ã¼lkelerinden daha iyi bir konumdayÄ±z. YatÄ±rÄ±mlara bakÄ±yorsun, TÃ¼rkiye yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± durdurmuyor, hÄ±zla devam ediyor. Tabii bu, bunlarÄ±n iÅŸine gelmiyor. Ekonomik olarak bunlarÄ±n sipariÅŸ Ã¼zere kredi derecelendirme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n verdiÄŸi notlar var biliyorsunuz. Bu notlarÄ±n hiÃ§birisi tutmadÄ±, hiÃ§birisi TÃ¼rkiye'ye yatÄ±rÄ±mÄ± durdurmadÄ±."Â

"BND'NÄ°N 'BÄ°Z ONUN ARKASINDA ONU GÃ–RMÃœYORUZ' DEMESÄ°, ONU HAKLI Â Ã‡IKARMAZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya'nÄ±n Ã¼lkede terÃ¶ristleri barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

Â "AlmanlarÄ±n yaklaÅŸÄ±m tarzlarÄ±, bakÄ±n binlerce terÃ¶risti kendi Ã¼lkesinde barÄ±ndÄ±rÄ±yor, bunlara mali kaynaklar da temin ediyorlar ve her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶steri yapÄ±lÄ±yor, daha ileri gidiyorum, polis araÃ§larÄ±nÄ±n iÃ§inde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n mensuplarÄ± oturuyor ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n mensuplarÄ± oradan terÃ¶ristbaÅŸÄ±nÄ±n posterlerini sallÄ±yorlar. AraÃ§ polis aracÄ±... Elimizde belgeleri var. KalkÄ±p da BND'nin 'Biz onun arkasÄ±nda onu gÃ¶rmÃ¼yoruz.' demesi, onu haklÄ± Ã§Ä±karmaz. BunlarÄ±n belgeleri bizde var. ArtÄ±k 15 Temmuz darbesini saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde gÃ¶rmeyenin, biz saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶nce ÅŸÃ¼phe ederiz."

"TÃœRK TÄ°PÄ° BAÅžKANLIK' YERLÄ° VE MÄ°LLÄ° OLACAKTIR"

"Daha bÃ¼yÃ¼k reformlarÄ±n yapÄ±labilmesi, Ã¶nÃ¼mÃ¼zÃ¼n tÄ±kanmamasÄ±, Ã§ok daha rahat adÄ±mlar atÄ±labilmesi iÃ§in 16 Nisan, TÃ¼rkiye'nin bana gÃ¶re en bÃ¼yÃ¼k yerli ve milli reformu olacaktÄ±r" diyen ErdoÄŸan, "ithal deÄŸil. Onun iÃ§in ben hep 'TÃ¼rk tipi baÅŸkanlÄ±k' ifadesini kullandÄ±m ve bu yerli ve milli olacaktÄ±r. Bunu kanunlarla da besleyeceÄŸiz, gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.