ABD Musul'daki sivil katliamÄ±nÄ± savundu

ABDÂ Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndekiÂ DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Albay John Thomas,Â Musulâ€™da 230'dan fazlaÂ sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± DEAÅž'a karÅŸÄ± "karada savaÅŸan gÃ¼Ã§lere verilen doÄŸrudan desteÄŸin parÃ§asÄ±" olarak nitelerken sivil kayÄ±plarla ilgili soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸini bildirdi.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na (Pentagon) telekonferansla baÄŸlanan Albay Thomas, Irak ve Suriye'de son haftalarda bÃ¼yÃ¼k sivil kayÄ±plarÄ±na yol aÃ§an hava saldÄ±rÄ±larÄ±yla ilgili sorularÄ± cevapladÄ±.
GeÃ§en hafta yÃ¼zlerce sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Rakka'nÄ±n Mansura beldesinde ve Tabka ilÃ§esinde ve Musul'un batÄ± yakasÄ±nda yapÄ±lan hava saldÄ±rÄ±larÄ± ile Halep'in Cina kÃ¶yÃ¼nde yapÄ±lan cami saldÄ±rÄ±sÄ±nda sÃ¶z konusu olan sivil kayÄ±plarÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini kaydeden Albay Thomas, yapÄ±lan incelemelerin iki ile Ã¼Ã§ hafta arasÄ±nda sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun 200'den fazla sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddia edilen Musul'daki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± savunan sÃ¶zcÃ¼, aÃ§Ä±klamalarÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:
"Burada baÄŸÄ±msÄ±z bir ÅŸekilde hedef alma sÃ¶z konusu deÄŸil. Bunun yakÄ±n hava desteÄŸi kapsamÄ±nda icra edilen bir harekat olduÄŸunu not etmekte fayda var. Bunlar sahada savaÅŸan gÃ¼Ã§lere verilen doÄŸrudan desteÄŸin parÃ§asÄ±. Sahadaki gÃ¼Ã§lere destek amaÃ§lÄ± olarak meÅŸru askeri hedeflere ateÅŸ ediyoruz. Bize DEAÅžâ€™Ä±n ateÅŸ siperi olarak bildirilmiÅŸ bir yapÄ±ya ateÅŸ ettiÄŸimizde, gerek o yapÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± veya spesifik bir kÄ±smÄ±nÄ± hedef alÄ±rken bunu tamamen sahadaki gÃ¼Ã§lere destek olarak yapÄ±yoruz."
Albay Thomas ayrÄ±ca "BasÄ±nda yer alan binalarÄ±n Ã¼zerine deÄŸil hemen yakÄ±nÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸimizi biliyoruz. Bazen 100 metre bazen de 10 metre yakÄ±nÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼yor mÃ¼himmatÄ±mÄ±z ama silahlarÄ±mÄ±z oldukÃ§a isabetli." ifadelerine yer verdi.
Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ±n yoÄŸun nÃ¼fuslu mahallelerine girdikÃ§e sokak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ÅŸiddetleneceÄŸini ve buna paralel olarak atÄ±lan bomba sayÄ±sÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden sÃ¶zcÃ¼, sivil kayÄ±plarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ konusunda kaygÄ±larÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
"Artan sivil kayÄ±plarÄ±nÄ± dikkate alacak ÅŸekilde ABD Musul'da angajmanÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidecek mi?" ÅŸeklinde bir soru Ã¼zerine Thomas, "Amerikan askerlerini IraklÄ± ortaklarÄ±mÄ±za uygun ÅŸekilde olabildiÄŸince yakÄ±n mesafede tutmak hem dÃ¼ÅŸmanla mÃ¼cadelede Ã§ok daha etkili olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan hem de sahada ne olup bittiÄŸi konusunda ilk elden kaynaÄŸa sahip olma fÄ±rsatÄ± vermesi bakÄ±mÄ±ndan Ã¶nemli olacaktÄ±r." cevabÄ±nÄ± verdi.
SÃ¶zcÃ¼, bununla birlikte angajman konusunda bir deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmeyeceklerini, sÃ¼reÃ§ ve prosedÃ¼rlerin uygun olduÄŸunu ama bu prosedÃ¼rleri en doÄŸru bir ÅŸekilde uygulamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Musul'da sivil kayÄ±plarÄ±n yol aÃ§an saldÄ±rÄ±larÄ±n incelemesinin koalisyon iÃ§in en Ã¶ncelikli iÅŸ olduÄŸunu kaydeden sÃ¶zcÃ¼, "Son on gÃ¼n iÃ§erisinde Ã§ekilmiÅŸ 700 ayrÄ± saldÄ±rÄ± videosunu inceliyoruz. Bu sayÄ± kabaca atÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼himmat sayÄ±sÄ±na tekabÃ¼l ediyor." dedi.
Son gÃ¼nlerde tartÄ±ÅŸma konusu olan sivil kayÄ±plarÄ± ile ilgili baÅŸta keÅŸif uÃ§uÅŸlarÄ± ve saldÄ±rÄ± videolarÄ± olmak Ã¼zere sosyal medya ve basÄ±nda yer alan haberler ile Irak resmi makamlarÄ±ndan da bilgi toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Thomas, yapÄ±lan incelemelerden hiÃ§ birinin henÃ¼z resmi bir yasal soruÅŸturma aÅŸamasÄ±na getirilmediÄŸini ifade etti.
Sivil kayÄ±plarÄ±nÄ±n olduÄŸu birÃ§ok yere karadan girme imkanlarÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu aktaran Thomas, Musul'da Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri bÃ¶lgeyi DEAÅž unsurlarÄ±ndan temizledikÃ§e ABDâ€™li yetkililerin sahada inceleme yapacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
DiÄŸer taraftan, ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis ise Katarâ€™Ä±n Savunmadan Sorumlu Devlet BakanÄ± Dr. Khalid bin Mohammed al-Attiyah ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden hemen Ã¶nce bir gazetecinin â€œMusul civarÄ±nda artan sivil kayÄ±plarÄ±ndan endiÅŸeli misiniz?" sorusuna ÅŸu cevabÄ± verdi:
"Sivillere karÅŸÄ± bizden daha hassas davranan baÅŸka bir gÃ¼Ã§ yok. DÃ¼ÅŸmanÄ±n kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n arkasÄ±nda saklandÄ±ÄŸÄ± bir savaÅŸ alanÄ±nÄ±n insani bir kalkan olduÄŸunun da farkÄ±ndayÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla biz de masum insanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± kaybetmesini veya yaralanmasÄ±nÄ± en aza dÃ¼ÅŸÃ¼rmek Ã¼zere insani olarak elimizden geleni yapacak ÅŸekilde yolumuza devam ediyoruz."
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Thomas, Musul'daki hava saldÄ±rÄ±larÄ± hakkÄ±nda, "Sahadaki gÃ¼Ã§lere destek amaÃ§lÄ± olarak meÅŸru askeri hedeflere ateÅŸ ediyoruz." dedi
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