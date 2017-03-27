GÃ¼ncelleme: 02:19, 28 Mart 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye'nin kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ "Ã‡emberimde GÃ¼l Oya" sergisinde buluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±Â (MEB)Â Yenilik ve EÄŸitim Teknolojileri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce hazÄ±rlanan "eTwinning Projesi" kapsamÄ±ndaÂ 81 ildenÂ okullarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen "Ã‡emberimde GÃ¼l Oya" sergisi, KÄ±rÅŸehir'de aÃ§Ä±ldÄ±.

Kaybolmaya yÃ¼z tutan kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸerlerin tanÄ±tÄ±lmasÄ± amacÄ±yla 81 ilden el iÅŸleri, mani ve tÃ¼rkÃ¼lerin yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± levhalar, yÃ¶resel yemek tarifleri ile iÅŸlemelerden oluÅŸan sergi, Ahi Evran KÃ¼lliyesinde izlenime sunuldu. TÃ¼rkiye genelinde 68'incisi gerÃ§ekleÅŸtirilen sergiyi AÅŸÄ±kpaÅŸa Ortaokulu yÃ¶neticileri organize etti.

KÄ±rÅŸehir Valisi Necati ÅžentÃ¼rk, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde, kÃ¼ltÃ¼r ve geleneklerin yaÅŸatÄ±lmasÄ±, yeni kuÅŸaklara aktarÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, milli bilinÃ§ ve ÅŸuurun oluÅŸturulmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

KÄ±rÅŸehir'den dÃ¼nyaya yayÄ±lan AhiliÄŸin de milli, kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸerlerden olduÄŸuna iÅŸaret eden ÅžentÃ¼rk, "En bÃ¼yÃ¼k zenginliÄŸimiz, kÃ¼ltÃ¼rel zenginliÄŸimizdir. Bizim kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼z, baÅŸka Ã¼lkelerin olduÄŸu gibi 200-300 yÄ±llÄ±k deÄŸildir. 5 bin yÄ±llÄ±k bir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼z var. ÃœÃ§ kÄ±taya kÃ¼ltÃ¼r, medeniyet, barÄ±ÅŸ gÃ¶tÃ¼ren bir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n temsilcileriyiz. Ä°slamÄ±n kutsal deÄŸerlerini, milletimizin Ã¼stÃ¼n vasÄ±flarÄ±nÄ± gÃ¶tÃ¼rÃ¼yoruz." dedi.

"KIRÅžEHÄ°R, ANADOLU'NUN HORASAN'I GÄ°BÄ°DÄ°R"

KÄ±rÅŸehir'i, birlikte yaÅŸama kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n baÅŸkenti olarak tanÄ±mlayan ÅžentÃ¼rk, "KÄ±rÅŸehir, Anadolu'nun gerÃ§ek Horasan'Ä± gibidir. 600 yÄ±l hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'nun kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n varisleriyiz. 81 ilden 81 kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n sergisini aÃ§Ä±yoruz. 'Ã‡emberimde GÃ¼l Oya' diyerek ne gÃ¼zel bir isim koymuÅŸlar. Ä°llerimizin kÃ¼ltÃ¼rel zenginliklerin tanÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in bÃ¶yle bir sergi hazÄ±rlandÄ±. EmeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r ediyorum." diye konuÅŸtu.

AÅŸÄ±kpaÅŸa Ortaokulu MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Saffet Burhan AkdoÄŸan da birlik ve beraberlik mesajÄ± veren kapsamlÄ± ulusal bir projeye ev sahipliÄŸi yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, sergide 81 ilden proje manileri, tÃ¼rkÃ¼ler, kartpostallar, yemeniler, yemek tarifleri ve bir Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸerin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan serginin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Vali ÅžentÃ¼rk, protokol Ã¼yeleriyle sergiyi gezerek, stantlarda gÃ¶revli Ã¶ÄŸrencilerden bilgi aldÄ±.

TÃ¶rene, KÄ±rÅŸehir Belediye BaÅŸkan Vekili Emre Åžahinci, KÄ±rÅŸehir Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼r Vekili Åževket Karadeniz, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°smail HakkÄ± AkyÃ¼z, KÄ±rÅŸehir MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Osman Arslan, Ã¶ÄŸrenciler ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

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