GÃ¼ncelleme: 04:28, 28 Mart 2017 SalÄ±

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mozaik mÃ¼zesi ziyaretÃ§ilerini bekliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gaziantep'te "dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mozaik mÃ¼zesi" unvanÄ±na sahipÂ Zeugma Mozaik MÃ¼zesi, yeni yÄ±lda baÅŸlayan gezi turlarÄ±yla yerli ve yabancÄ± ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± hedefliyor.

YaklaÅŸÄ±k 6 yÄ±l Ã¶nce 30 bin metrekarelik alanda aÃ§Ä±lan Zeugma Mozaik MÃ¼zesi, kente gelen yerli ve yabancÄ± turistlerin de ilgisini Ã§ekiyor.

"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼"ne de sahip mÃ¼zede, Ã‡ingene KÄ±zÄ±, Mars heykeli, Roma dÃ¶nemine ait Ã§eÅŸmeler ve FÄ±rat Nehri kenarÄ±ndaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "Åžimdi Gaziantep'e Gitme ZamanÄ±" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda kente gelmesi beklenen 1 milyon ziyaretÃ§inin mÃ¼zeyi de gezmesi hedefleniyor.

"Åžimdi Gaziantep'e gitme zamanÄ±"

Gaziantep KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet BÃ¼lent Ã–ztÃ¼rk, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â "Gaziantep'e gelmesini beklediÄŸimiz 1 milyon turistin Zeugma Mozaik MÃ¼zemizi ziyaret etmesini istiyoruz. Gerek gastronomisi gerekse tarihi mekanlarÄ±, Ã¶ren yerleri ve binlerce yÄ±llÄ±k mirasÄ±yla Gaziantep yaÅŸanmasÄ±, gezilmesi ve gÃ¶rÃ¼lmesi gereken bir ÅŸehirdir." dedi.

Almanya'nÄ±n Hamburg kentinden turla gelen BetÃ¼l Kaya ise Gaziantep'i Ã§ok beÄŸendiÄŸine iÅŸaret ederek "GerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zel bir yer. MÃ¼thiÅŸ, etkileyici bir yer. En Ã§ok Ã‡ingene mozaiÄŸi dikkatimi Ã§ekti. Burada herkes Ã§ok misafirperver, gÃ¼lÃ¼msÃ¼yor selam veriyorlar. Mutlaka herkes gelip gÃ¶rmeli. Ä°mkanÄ±m olursa bir kez daha gelmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.

Bursa'dan kente gelen avukat Ä°brahim Kurt da kente ve Ã¶zellikle de Zeugma Mozaik MÃ¼zesi'ne hayran olduÄŸunu belirterek, "Herkes gelsin, bu gÃ¼zel mÃ¼zeyi gÃ¶rsÃ¼n. Ã‡ok gÃ¼zel mozaikler. Antep, huzurlu bir ÅŸehir. Burada anarÅŸi ya da terÃ¶r yok. Mal ve can gÃ¼venliÄŸi var. Bu gÃ¼venli ortamÄ± saÄŸlayan gÃ¼venlik gÃ¶revlilerimize teÅŸekkÃ¼r ediyorum." dedi.Â

Annesiyle birlikte Gaziantep'e gelen 7 yaÅŸÄ±ndaki Ecem Ekici de kentteki birÃ§ok tarihi mekanlarÄ± gezdiÄŸini ifade ederek en Ã§ok Mozaik MÃ¼zesi'ni beÄŸendiÄŸini sÃ¶yledi.