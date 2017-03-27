DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mozaik mÃ¼zesi ziyaretÃ§ilerini bekliyor

Gaziantep'te "dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mozaik mÃ¼zesi" unvanÄ±na sahipÂ Zeugma Mozaik MÃ¼zesi, yeni yÄ±lda baÅŸlayan gezi turlarÄ±yla yerli ve yabancÄ± ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± hedefliyor.
YaklaÅŸÄ±k 6 yÄ±l Ã¶nce 30 bin metrekarelik alanda aÃ§Ä±lan Zeugma Mozaik MÃ¼zesi, kente gelen yerli ve yabancÄ± turistlerin de ilgisini Ã§ekiyor.
"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼"ne de sahip mÃ¼zede, Ã‡ingene KÄ±zÄ±, Mars heykeli, Roma dÃ¶nemine ait Ã§eÅŸmeler ve FÄ±rat Nehri kenarÄ±ndaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "Åžimdi Gaziantep'e Gitme ZamanÄ±" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda kente gelmesi beklenen 1 milyon ziyaretÃ§inin mÃ¼zeyi de gezmesi hedefleniyor.
Gaziantep KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet BÃ¼lent Ã–ztÃ¼rk, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â "Gaziantep'e gelmesini beklediÄŸimiz 1 milyon turistin Zeugma Mozaik MÃ¼zemizi ziyaret etmesini istiyoruz. Gerek gastronomisi gerekse tarihi mekanlarÄ±, Ã¶ren yerleri ve binlerce yÄ±llÄ±k mirasÄ±yla Gaziantep yaÅŸanmasÄ±, gezilmesi ve gÃ¶rÃ¼lmesi gereken bir ÅŸehirdir." dedi.
Almanya'nÄ±n Hamburg kentinden turla gelen BetÃ¼l Kaya ise Gaziantep'i Ã§ok beÄŸendiÄŸine iÅŸaret ederek "GerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zel bir yer. MÃ¼thiÅŸ, etkileyici bir yer. En Ã§ok Ã‡ingene mozaiÄŸi dikkatimi Ã§ekti. Burada herkes Ã§ok misafirperver, gÃ¼lÃ¼msÃ¼yor selam veriyorlar. Mutlaka herkes gelip gÃ¶rmeli. Ä°mkanÄ±m olursa bir kez daha gelmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.
Bursa'dan kente gelen avukat Ä°brahim Kurt da kente ve Ã¶zellikle de Zeugma Mozaik MÃ¼zesi'ne hayran olduÄŸunu belirterek, "Herkes gelsin, bu gÃ¼zel mÃ¼zeyi gÃ¶rsÃ¼n. Ã‡ok gÃ¼zel mozaikler. Antep, huzurlu bir ÅŸehir. Burada anarÅŸi ya da terÃ¶r yok. Mal ve can gÃ¼venliÄŸi var. Bu gÃ¼venli ortamÄ± saÄŸlayan gÃ¼venlik gÃ¶revlilerimize teÅŸekkÃ¼r ediyorum." dedi.Â
Annesiyle birlikte Gaziantep'e gelen 7 yaÅŸÄ±ndaki Ecem Ekici de kentteki birÃ§ok tarihi mekanlarÄ± gezdiÄŸini ifade ederek en Ã§ok Mozaik MÃ¼zesi'ni beÄŸendiÄŸini sÃ¶yledi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼'ne sahip, Ã‡ingene KÄ±zÄ± ve Mars heykeli gibi Ã¶nemli tarihi eserlerin sergilendiÄŸi, Zeugma Mozaik MÃ¼zesi'nin bu yÄ±l 1 milyon turist aÄŸÄ±rlamasÄ± hedefleniyor
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "eTwinning Projesi" kapsamÄ±nda 81 ilden okullarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla hazÄ±rlanan yÃ¶resel deÄŸerlerin tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sergi KÄ±rÅŸehir'de aÃ§Ä±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FETÃ–'cÃ¼ Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in Galatasaray'dan ihracÄ± hakkÄ±nda, "Galatasaray yÃ¶netiminin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n aidata baÄŸlÄ± olarak alÄ±nmasÄ±nÄ± ben hafif buluyorum. Bu karar sÃ¼reci geÃ§iÅŸtirme olmuÅŸtur" deÄŸerlendirmesinde bulundu" dedi.
Hrant Dink cinayeti ve FETÃ–'ye yÃ¶nelik davalardan tutuklu yargÄ±lanan eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ YÄ±lmazer'in kÄ±zlarÄ± avukat Fatma Saadet YÄ±lmazer ve hukuk Ã¶ÄŸrencisi Rabia Fitnat YÄ±lmazer "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±
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