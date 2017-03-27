DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
05:07, 28 Mart 2017 SalÄ±
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 04:28, 28 Mart 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mozaik mÃ¼zesi ziyaretÃ§ilerini bekliyor
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mozaik mÃ¼zesi ziyaretÃ§ilerini bekliyor

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼'ne sahip, Ã‡ingene KÄ±zÄ± ve Mars heykeli gibi Ã¶nemli tarihi eserlerin sergilendiÄŸi, Zeugma Mozaik MÃ¼zesi'nin bu yÄ±l 1 milyon turist aÄŸÄ±rlamasÄ± hedefleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gaziantep'te "dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mozaik mÃ¼zesi" unvanÄ±na sahipÂ Zeugma Mozaik MÃ¼zesi, yeni yÄ±lda baÅŸlayan gezi turlarÄ±yla yerli ve yabancÄ± ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± hedefliyor.

YaklaÅŸÄ±k 6 yÄ±l Ã¶nce 30 bin metrekarelik alanda aÃ§Ä±lan Zeugma Mozaik MÃ¼zesi, kente gelen yerli ve yabancÄ± turistlerin de ilgisini Ã§ekiyor.

"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼"ne de sahip mÃ¼zede, Ã‡ingene KÄ±zÄ±, Mars heykeli, Roma dÃ¶nemine ait Ã§eÅŸmeler ve FÄ±rat Nehri kenarÄ±ndaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "Åžimdi Gaziantep'e Gitme ZamanÄ±" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda kente gelmesi beklenen 1 milyon ziyaretÃ§inin mÃ¼zeyi de gezmesi hedefleniyor.

"Åžimdi Gaziantep'e gitme zamanÄ±"

Gaziantep KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet BÃ¼lent Ã–ztÃ¼rk, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â "Gaziantep'e gelmesini beklediÄŸimiz 1 milyon turistin Zeugma Mozaik MÃ¼zemizi ziyaret etmesini istiyoruz. Gerek gastronomisi gerekse tarihi mekanlarÄ±, Ã¶ren yerleri ve binlerce yÄ±llÄ±k mirasÄ±yla Gaziantep yaÅŸanmasÄ±, gezilmesi ve gÃ¶rÃ¼lmesi gereken bir ÅŸehirdir." dedi.

Almanya'nÄ±n Hamburg kentinden turla gelen BetÃ¼l Kaya ise Gaziantep'i Ã§ok beÄŸendiÄŸine iÅŸaret ederek "GerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zel bir yer. MÃ¼thiÅŸ, etkileyici bir yer. En Ã§ok Ã‡ingene mozaiÄŸi dikkatimi Ã§ekti. Burada herkes Ã§ok misafirperver, gÃ¼lÃ¼msÃ¼yor selam veriyorlar. Mutlaka herkes gelip gÃ¶rmeli. Ä°mkanÄ±m olursa bir kez daha gelmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.

Bursa'dan kente gelen avukat Ä°brahim Kurt da kente ve Ã¶zellikle de Zeugma Mozaik MÃ¼zesi'ne hayran olduÄŸunu belirterek, "Herkes gelsin, bu gÃ¼zel mÃ¼zeyi gÃ¶rsÃ¼n. Ã‡ok gÃ¼zel mozaikler. Antep, huzurlu bir ÅŸehir. Burada anarÅŸi ya da terÃ¶r yok. Mal ve can gÃ¼venliÄŸi var. Bu gÃ¼venli ortamÄ± saÄŸlayan gÃ¼venlik gÃ¶revlilerimize teÅŸekkÃ¼r ediyorum." dedi.Â 

Annesiyle birlikte Gaziantep'e gelen 7 yaÅŸÄ±ndaki Ecem Ekici de kentteki birÃ§ok tarihi mekanlarÄ± gezdiÄŸini ifade ederek en Ã§ok Mozaik MÃ¼zesi'ni beÄŸendiÄŸini sÃ¶yledi.



Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mozaik mÃ¼zesi ziyaretÃ§ilerini bekliyor
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mozaik mÃ¼zesi ziyaretÃ§ilerini bekliyor

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼'ne sahip, Ã‡ingene KÄ±zÄ± ve Mars heykeli gibi Ã¶nemli tarihi eserlerin sergilendiÄŸi, Zeugma Mozaik MÃ¼zesi'nin bu yÄ±l 1 milyon turist aÄŸÄ±rlamasÄ± hedefleniyor
TÃ¼rkiye'nin kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ quot Ã‡emberimde GÃ¼l Oya quot sergisinde buluÅŸtu
TÃ¼rkiye'nin kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ "Ã‡emberimde GÃ¼l Oya" sergisinde buluÅŸtu

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "eTwinning Projesi" kapsamÄ±nda 81 ilden okullarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla hazÄ±rlanan yÃ¶resel deÄŸerlerin tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sergi KÄ±rÅŸehir'de aÃ§Ä±ldÄ±
ErdoÄŸan'dan Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in ihraÃ§larÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama
ErdoÄŸan'dan Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in ihraÃ§larÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FETÃ–'cÃ¼ Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in Galatasaray'dan ihracÄ± hakkÄ±nda, "Galatasaray yÃ¶netiminin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n aidata baÄŸlÄ± olarak alÄ±nmasÄ±nÄ± ben hafif buluyorum. Bu karar sÃ¼reci geÃ§iÅŸtirme olmuÅŸtur" deÄŸerlendirmesinde bulundu" dedi.
FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± Ali Fuat YÄ±lmazer'in kÄ±zlarÄ± tutuklandÄ±
FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± Ali Fuat YÄ±lmazer'in kÄ±zlarÄ± tutuklandÄ±

Hrant Dink cinayeti ve FETÃ–'ye yÃ¶nelik davalardan tutuklu yargÄ±lanan eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ YÄ±lmazer'in kÄ±zlarÄ± avukat Fatma Saadet YÄ±lmazer ve hukuk Ã¶ÄŸrencisi Rabia Fitnat YÄ±lmazer "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±
Ä°ngiliz kara sularÄ±nda 1 milyar varillik petrol rezervi bulundu
Ä°ngiliz kara sularÄ±nda 1 milyar varillik petrol rezervi bulundu

Ä°ngiliz enerji ÅŸirketi Hurricane, Kuzey Deniziâ€™ndeki bir sahada yaklaÅŸÄ±k 1 milyar varillik petrol rezervi bulunduÄŸunu duyurdu.
AkÄ±ncÄ±'dan mÃ¼zakereler iÃ§in 'Enosis' ÅŸartÄ±
AkÄ±ncÄ±'dan mÃ¼zakereler iÃ§in 'Enosis' ÅŸartÄ±

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Rum Meclisi'nde Enosis referandumunun kutlanmasÄ± kararÄ±nÄ±n bertaraf edilmesi Ã¼zerine mÃ¼zakerelere yeniden baÅŸlanabilir" dedi
Hakkari ve Bitlis'te 14 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
Hakkari ve Bitlis'te 14 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Hakkari kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 3, Åžemdinli'de Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1, Bitlis'te devam eden operasyonda 10 olmak Ã¼zere toplam 14 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
TÃ¼rkiye'nin Milano BaÅŸkonsolosluÄŸu kalÄ±cÄ± yerine kavuÅŸtu
TÃ¼rkiye'nin Milano BaÅŸkonsolosluÄŸu kalÄ±cÄ± yerine kavuÅŸtu

TÃ¼rkiye'nin Milano BaÅŸkonsolosluÄŸu, yeni mÃ¼stakil binasÄ±nda hizmet vermeye baÅŸladÄ±
Isparta'da darbeci 21 askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Isparta'da darbeci 21 askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±

Isparta'da FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, EÄŸirdir DaÄŸ Komando Okulunda eÄŸitim gÃ¶ren 700 Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisini Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 8'i tutuklu 21 sanÄ±ÄŸÄ±n dava duruÅŸmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan Bild'e 'AtatÃ¼rk manipÃ¼lasyonu' tepkisi
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan Bild'e 'AtatÃ¼rk manipÃ¼lasyonu' tepkisi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'da yayÄ±n yapan Bild gazetesinin haberine tepki gÃ¶stererek, "Bild dahil Avrupa'dakiler de AtatÃ¼rk'ten geÃ§inmeye baÅŸladÄ±. Ne karÄ±ÅŸÄ±yorsun TÃ¼rkiye'deki seÃ§ime " dedi
Futbolda ÅŸike' davasÄ±nda beraatlere onama istemi
'Futbolda ÅŸike' davasÄ±nda beraatlere onama istemi

YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "Futbolda ÅŸike" davasÄ±nda, aralarÄ±nda FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da bulunduÄŸu 36 sanÄ±k hakkÄ±nda yeniden yargÄ±lama sonucu verilen beraat kararlarÄ±nÄ±n onanmasÄ±nÄ± istedi
MÃ¼barek Ã¼Ã§ aylar Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor
MÃ¼barek Ã¼Ã§ aylar Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor

Ramazan ayÄ±nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu Ã¼Ã§ aylar, 29 Mart Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor. Recep ayÄ±nÄ±n cumaya baÄŸlanan ilk perÅŸembe akÅŸamÄ± olan 30 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek.
Alman Bild gazetesinden 'AtatÃ¼rk' manipÃ¼lasyonu
Alman Bild gazetesinden 'AtatÃ¼rk' manipÃ¼lasyonu

Alman Bild gazetesi, halk oylamasÄ±nda oy kullanan vatandaÅŸlarÄ± etkilemek amacÄ±yla "AtatÃ¼rk olsa hayÄ±r derdi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±
YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±nÄ±n geÃ§erlilik alanlarÄ±
YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±nÄ±n geÃ§erlilik alanlarÄ±

YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±, yÃ¼ksek lisans ve doktora eÄŸitimi, doÃ§entlik baÅŸvurularÄ±nda, TUS ve DUS sonuÃ§larÄ± uyarÄ±nca yapÄ±lan yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde, Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸretim elemanÄ± kadrolarÄ±na atamalarda geÃ§erli olacak
Edirne'de 43 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±
Edirne'de 43 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±

UzunkÃ¶prÃ¼ ve MeriÃ§ ilÃ§esinde yapÄ±lan operasyonlarda, sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Pakistan, Yemen ve Suriye uyruklu 43 kiÅŸi yakalandÄ±
Deniz yataÄŸÄ±yla Yunanistan'a geÃ§tiler
Deniz yataÄŸÄ±yla Yunanistan'a geÃ§tiler

TÃ¼rkiyeâ€™den Yunanistanâ€™a deniz yataÄŸÄ±yla yÃ¼zerek geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan iki Cezayirli, SakÄ±z AdasÄ±â€™na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.





TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 