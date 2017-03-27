GÃ¼ncelleme: 03:22, 28 Mart 2017 SalÄ±

Eyfel Kulesi'ne kurÅŸun geÃ§irmez camla koruma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ParisÂ Belediye Konseyi,Â Fransa'nÄ±n simgesi haline gelenÂ Eyfel Kulesiâ€™ninÂ kurÅŸun geÃ§irmez camla korunmasÄ± projesine onay verdi.

Belediye Meclisi Konseyinin toplantÄ±sÄ±nda, terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lacak dÃ¼zenleme oy birliÄŸi ile kabul edildi.

Belediye kararÄ±nda, "terÃ¶r tehdidinin arttÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde, kulenin gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±nÄ±n her zamankinden daha fazla Ã¶nem arz ettiÄŸi" vurgulandÄ±.

2018'Ä°N SONUNDA TAMAMLANACAK Â VE 20 MÄ°LYON AVROYA MAL OLACAK

2018 yÄ±lÄ±nÄ±n son Ã¼Ã§ ayÄ± iÃ§inde tamamlanmasÄ± planlanan Ã§alÄ±ÅŸma, 20 milyon avroya mal olacak.

Belediye kararÄ± uyarÄ±nca, kulenin Ã¶n ve arka cephesine 2,5 metre yÃ¼ksekliÄŸinde kurÅŸun geÃ§irmez cam paneller yerleÅŸtirilecek, gÃ¼venlik kontrolÃ¼ ile giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± saÄŸ ve sol cepheye ise metalden parmaklÄ±klar konacak.

Yeni dÃ¼zenleme ile kuleyi ziyaret edecek turistler alana gÃ¼venlik kontrolÃ¼ ile girecek.

GiriÅŸlerde yapÄ±lacak gÃ¼venlik kontrolÃ¼ ve tek giriÅŸ nedeniyle kule ziyaretinde uzun kuyruklarÄ±n oluÅŸmasÄ± bekleniyor. Kule Ã§evresindeki trafik gÃ¼zergahÄ± da deÄŸiÅŸtirilecek. BÃ¶ylece araÃ§larÄ±n kuleden mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar uzak tutulmasÄ± hedefleniyor.

Eyfel Kulesi'ni her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 7 milyon turist ziyaret ediyor.

Eyfel Kulesi Ä°ÅŸletme Åžirketi, 2016 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2016) sÄ±rasÄ±nda kulenin etrafÄ±na gÃ¼venlik amacÄ±yla metalden Ã§itler yerleÅŸtirmiÅŸti. Bu uygulama, kulenin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ dÄ±ÅŸarÄ±dan bozduÄŸu gerekÃ§esiyle eleÅŸtirilmiÅŸti.