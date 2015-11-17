00:18, 28 Mart 2017 SalÄ±

BM'den 'Rakka' uyarÄ±sÄ±



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BM, Rakka'da nÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu bÃ¶lgelerdeki askeri operasyonlar nedeniyle 400 binden fazla sivilin gÃ¼venliÄŸinden endiÅŸe duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den (BM), DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndekiÂ Suriye'ninÂ RakkaÂ kentinde nÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu bÃ¶lgelerdeki askeri operasyonlar nedeniyle 400 binden fazla sivilin gÃ¼venliÄŸinden endiÅŸe duyulduÄŸu belirtildi. BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Farhan Haq, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde, hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sivil Ã¶lÃ¼mlerine ve yaralanmalarÄ±na neden olduÄŸuna ve okullar, pazar yerleri ve alt yapÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne iliÅŸkin haberlerin gelmeye devam ettiÄŸini sÃ¶yledi. 400 BÄ°NDEN FAZLA SÄ°VÄ°LÄ°N GÃœVENLÄ°ÄžÄ° TEHLÄ°KEDE Haq, Rakka'da nÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu bÃ¶lgelerdeki askeri operasyonlar nedeniyle 400 binden fazla sivilin gÃ¼venliÄŸinden endiÅŸe duyulduÄŸunu ifade etti. ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyona baÄŸlÄ± savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Rakkaâ€™nÄ±n batÄ±sÄ±nda yÃ¼zlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir okul binasÄ±nÄ± hava saldÄ±rÄ±larÄ±yla enkaza Ã§evirdiÄŸi iddia edilmiÅŸti. ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ise koalisyonun Rakka yakÄ±nlarÄ±nda, o civarda birÃ§ok hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi ve sivil kayÄ±plarla ilgili iddialarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.

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