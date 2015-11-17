BM'den 'Rakka' uyarÄ±sÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den (BM), DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndekiÂ Suriye'ninÂ RakkaÂ kentinde nÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu bÃ¶lgelerdeki askeri operasyonlar nedeniyle 400 binden fazla sivilin gÃ¼venliÄŸinden endiÅŸe duyulduÄŸu belirtildi.
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Farhan Haq, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde, hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sivil Ã¶lÃ¼mlerine ve yaralanmalarÄ±na neden olduÄŸuna ve okullar, pazar yerleri ve alt yapÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne iliÅŸkin haberlerin gelmeye devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Haq, Rakka'da nÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu bÃ¶lgelerdeki askeri operasyonlar nedeniyle 400 binden fazla sivilin gÃ¼venliÄŸinden endiÅŸe duyulduÄŸunu ifade etti.
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyona baÄŸlÄ± savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Rakkaâ€™nÄ±n batÄ±sÄ±nda yÃ¼zlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir okul binasÄ±nÄ± hava saldÄ±rÄ±larÄ±yla enkaza Ã§evirdiÄŸi iddia edilmiÅŸti.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ise koalisyonun Rakka yakÄ±nlarÄ±nda, o civarda birÃ§ok hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi ve sivil kayÄ±plarla ilgili iddialarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Ä°sviÃ§re'de sÃ¼ren Suriye konulu Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin, BM ekibinin muhalefet ve rejim heyetleriyle geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi Ã¼zerine mÃ¼zakereleriyle sÃ¼rÃ¼yor
BM, Rakka'da nÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu bÃ¶lgelerdeki askeri operasyonlar nedeniyle 400 binden fazla sivilin gÃ¼venliÄŸinden endiÅŸe duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Thomas, Musul'daki hava saldÄ±rÄ±larÄ± hakkÄ±nda, "Sahadaki gÃ¼Ã§lere destek amaÃ§lÄ± olarak meÅŸru askeri hedeflere ateÅŸ ediyoruz." dedi
Ä°spanya Ulusal Mahkemesi yargÄ±cÄ± Eloy Velasco, "terÃ¶rizm ve zorla kaybetme" suÃ§larÄ±ndan Suriye'deki Esed rejimini soruÅŸturacak
Irak'Ä±n KerkÃ¼k Valisi Necmeddin Kerim'in talimatÄ± Ã¼zerine kentin kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± KerkÃ¼k Ãœniversitesi'ndeki yaklaÅŸÄ±k 2 bin TÃ¼rkmen Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitimi 2 gÃ¼ndÃ¼r boykot ediyor
Hamas'tan BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinnin Cenevre'de dÃ¼zenlenen 34. oturumunda yapÄ±lan "BatÄ± Åžeria'daki Yahudi iÅŸgal birimleri inÅŸaatlarÄ±nÄ±n meÅŸru olmadÄ±ÄŸÄ±" vurgusu ile Ä°srail'in Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ± kÄ±namasÄ±na Ã¶vgÃ¼ geldi
Rusya'da muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla MÃ¼cadele Fonu" kurucusu Aleksey NavalnÄ±y'a, pazar gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen gÃ¶steride polise mukavemetten 15 gÃ¼n hapis cezasÄ± verildi
NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nÄ±n tarihi ABD'li bakanÄ±n katÄ±labilmesi iÃ§in 31 Mart olarak deÄŸiÅŸtirildi
Ahmedinejad'Ä±n 22 Mart'ta Ahvaz'daki bir camide halka hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada yÃ¶nelttiÄŸi eleÅŸtirilerin, odaÄŸÄ± net olmamakla birlikte, Ä°ran lideri Hamaney veya CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye iÅŸaret ettiÄŸi belirtiliyor
Japonya Ã–z Savunma Kara Kuvvetleri, tugay boyutunda olmasÄ± planlanan amfibi saldÄ±rÄ± gÃ¼cÃ¼nde gÃ¶rev alacak askerlerin eÄŸitilmesi iÃ§in bir birlik kurulduÄŸunu duyurdu
Ä°ngiltere'nin en bÃ¼yÃ¼k telekomÃ¼nikasyon ÅŸirketlerinden BTâ€™ye internet kurulumlarÄ±nÄ± geciktirdiÄŸi gerekÃ§esiyle 42 milyon sterlin ceza verildi
Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Zehalka, "Ä°srail basÄ±nÄ±nda genel kanaat, suikastÄ±n arkasÄ±nda Ä°srail'in olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde. Bu da Ä°srail gÃ¼venlik organlarÄ±ndan bazÄ± bilgiler sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kanÄ±tÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Amerika kÄ±tasÄ±nÄ±n gÃ¼neyindeki FransÄ±z GuyanasÄ±'nda genel grev nedeniyle okullar ve iÅŸyerleri kapatÄ±ldÄ±
Rusyaâ€™nÄ±n bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n 2017'nin ilk iki ayÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine kÄ±yasla yÃ¼zde 31 azalarak 58 milyar rubleye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Avustralya'da Queensland eyaletine yaklaÅŸan Debbie KasÄ±rgasÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 30 bin kiÅŸiye evlerini boÅŸaltmasÄ± tavsiye edildi
Suriye'de Humus ilinin merkezinde, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± ve ateÅŸkesi yoÄŸun ÅŸekilde ihlal ettiÄŸi Vaer semtinden ikinci tahliye kafilesi ayrÄ±ldÄ±