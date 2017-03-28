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01:53, 28 Mart 2017 SalÄ±
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 01:10, 28 Mart 2017 SalÄ±

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Suriye konulu Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde son durum
Suriye konulu Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde son durum

Ä°sviÃ§re'de sÃ¼ren Suriye konulu Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin, BM ekibinin muhalefet ve rejim heyetleriyle geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi Ã¼zerine mÃ¼zakereleriyle sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde sÃ¼renÂ 5. tur Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleriÂ kapsamÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± Remzi Ä°zzettin Remzi, rejim ve muhalefet heyetleriyle bir araya geldi.

Muhalefet heyetinin baÅŸkanÄ± NasÄ±r el-Hariri, rejimin sivil katliamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekerken, BM ile geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi mÃ¼zakerelerinde ilk defa Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de ilerleme kaydettiklerini sÃ¶yledi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin beÅŸinci gÃ¼nÃ¼nde, Mistura'nÄ±n ÃœrdÃ¼n'Ã¼n baÅŸkenti Amman'da dÃ¼zenlenen Arap Ligi toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmasÄ± nedeniyle taraflarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Remzi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.

ESED REJÄ°MÄ° 14'Ãœ Ã‡OCUK, 28'Ä° KADIN TOPLAM 76 SÄ°VÄ°LÄ° Ã–LDÃœRDÃœ

Remzi, TSÄ° 13.00'te rejim, 17.00'de muhalefet heyetiyle bir araya geldi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan rejim heyetinin baÅŸkanÄ± BeÅŸÅŸar Caferi aÃ§Ä±klama yapmazken, muhalefet heyetinin baÅŸkanÄ± NasÄ±r el-Hariri, basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Hariri, rejimin 31 AralÄ±k 2016'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren ateÅŸkesten bu yana 275'i kadÄ±n, yÃ¼zlercesi Ã§ocuk olmak Ã¼zere en az 2 bin kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

KurbanlarÄ±n yÃ¼zde 93'Ã¼nÃ¼n sivil olduÄŸunu bildiren Hariri, "Maalesef BeÅŸÅŸar Esed'in terÃ¶r rejiminin ÅŸu ana kadar Ã¼lkenin farklÄ± bÃ¶lgelerindeki vahÅŸi bombardÄ±manlarÄ± devam ediyor. Cenevre'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizin ilk Ã¼Ã§ gÃ¼nÃ¼nde Esed rejimi 14'Ã¼ Ã§ocuk, 28'i kadÄ±n toplam 76 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼." dedi.

"Ä°LK DEFA BU KADAR Ä°LERLEME SAÄžLADIK"

Hariri, BM ekibiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde gelinen noktayÄ± ÅŸÃ¶yle deÄŸerlendirdi:

"BugÃ¼n siyasi geÃ§iÅŸ yÃ¶netimini ve sÃ¼reci belirleyecek anayasal prosedÃ¼rleri tartÄ±ÅŸmaya devam ettik. Ä°lk defa bu kadar ilerleme saÄŸladÄ±k ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde de gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere bu baÄŸlamda devam edeceÄŸiz. Biz siyasi sÃ¼recin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve halkÄ±mÄ±z iÃ§in siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± iÃ§in elimizden geldiÄŸi kadar katkÄ± vermeye devam edeceÄŸiz."

NasÄ±r el-Hariri, hedefledikleri "Suriye"yi Ä°ngilizce olarak "KuÅŸatma ve aÃ§lÄ±ktan kurtulmuÅŸ bir Suriye. Ä°ran milisleri ve diÄŸer yabancÄ± milislerden kurtulmuÅŸ bir Suriye. HalkÄ±nÄ±n dÃ¶nebilmesi iÃ§in gÃ¼venli bir Suriye. Bizim gÃ¼ndemimiz bu." ifadeleriyle anlattÄ±.Â 

Â SURÄ°YE'DE Â Ä°RAN DEVRÄ°M MUHAFIZLARI 20'DEN FAZLA KARARGAH KURDU

Humus'taki askeri gruplar adÄ±na konuÅŸan Fatih Hassun, Ã¼lkedeki silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Hassun, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"Åžii milisler Ä°ranâ€™da 14 kampta terÃ¶r eÄŸitimi gÃ¶rÃ¼yorlar. Suriyeâ€™de Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± 20â€™den fazla karargah kurdu. Bu karargahlardan, 60â€™dan fazla milis grup yÃ¶nlendiriliyor. Ä°ran devrim muhafÄ±zlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±, 8-10 bin. Ä°ran'Ä±n nizami ordusundan gelen askerler, 5-6 bin. IraklÄ± Åžii milisler 20 bin civarÄ±nda. AfganistanlÄ± Fatimiyyun mensubu milisler 10-15 bin. Zeynebiyyun mensubu 5-7 bin. Fakat bu sayÄ±lar deÄŸiÅŸiyor."

GÃ¼ney Cephesi'ndeki Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) komutanlarÄ±ndan Ziyad Hariri de bÃ¶lgedeki duruma iliÅŸkin bilgi verdi.Â 



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