09:17, 28 Mart 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 28 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Samsun Cumhuriyet MeydanÄ±'nda toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Pakistan Ulusal Meclisi BaÅŸkanÄ± Serdar Ayaz SadÄ±kâ€™Ä± kabul edecek.



(Samsun/Ankara)



2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Karaman ve NiÄŸde valiliklerini ziyaret edecek, Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi MeydanÄ±'nda ve NiÄŸde Cumhuriyet MeydanÄ±'nda halka hitap edecek, NiÄŸde Ticaret ve Sanayi OdasÄ± tarafÄ±ndan onuruna verilecek akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.



(Karaman/NiÄŸde)



3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Gebze'de muhtar ve azalarla kahvaltÄ± yapacak, DarÄ±ca'da fabrika ve tekstil atÃ¶lyesinde kadÄ±n iÅŸÃ§ilerle Ã¶ÄŸle yemeÄŸi yiyecek, STK'larla toplantÄ± yapacak, Gebze OSB'de iÅŸ adamlarÄ± ile bir araya gelecek.



(Kocaeli)





YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, BaÄŸcÄ±lar Belediyesi ve SETA tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi ve Yerel YÃ¶netimler Sempozyumu"na katÄ±lacak.Â



(Ä°stanbul)



2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, Fatih'te restorasyonu devam eden Ramazan Efendi Camisi ve SÃ¼mbÃ¼l Efendi Camisinde incelemelerde bulunacak, Kocamustafa PaÅŸa MeydanÄ± ve MÄ±sÄ±r Ã‡arÅŸÄ±sÄ± esnafÄ±nÄ± ziyaret edecek, Taksim Point Otel'de azÄ±nlÄ±k dernek ve vakÄ±flarÄ±nÄ±n temsilcileriyle bir araya gelecek, BeÅŸiktaÅŸ'ta HataylÄ±lar DerneÄŸi, Taksiciler OdasÄ±, Berberler OdasÄ± ve STK'lar ile salon buluÅŸmasÄ±na katÄ±lacak.



(Ä°stanbul)



3- Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, AkdaÄŸmadeni, Ã‡ayÄ±ralan, Ã‡andÄ±r ve il merkezinde halk ve STK buluÅŸmalarÄ±na katÄ±lacak.



(Yozgat)



4- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Åžile'de "SevgiÌ‡ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lacak, halka hitap edecek, EngelsiÌ‡z ÅžiÌ‡le Okulu ve UluÃ§Ä±nar RehabiÌ‡liÌ‡tasyon MerkeziÌ‡ni ziyaret edecek, ÅžehiÌ‡t CengiÌ‡z Hasbal ParkÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, Roman vatandaÅŸlarÄ±n toplu niÌ‡kah tÃ¶reniÌ‡ ve GÃ¼Ã§lÃ¼ ve LiÌ‡der KadÄ±nlar ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek, AK Parti Ãœmraniye KadÄ±n KollarÄ± iÌ‡le Ak Nokta seÃ§men buluÅŸmasÄ±nda yer alacak, yaÅŸlÄ±lar ve engelliÌ‡ aiÌ‡leleriÌ‡ ile bir araya gelecek, GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼ programÄ±na katÄ±lacak.



(Ä°stanbul)



5- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venliÌ‡k BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezziÌ‡noÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, bakanlÄ±ÄŸÄ±n ReÅŸat MoralÄ± Konferans Salonu'nda "Kamu PersoneliÌ‡ DanÄ±ÅŸma Kurulu ToplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.



(Ankara)



6- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Kayseri-NevÅŸehir dernekleri ile buluÅŸacak, AK Parti BahÃ§elievler KadÄ±n KollarÄ±'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lacak, Merter'de esnafla, GÃ¼ngÃ¶ren ve Esenler'de mÃ¼teahhit, mimar, mÃ¼hendis ve emlakÃ§Ä± temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, SarÄ±yer'de mÃ¼lkiyet sorunlarÄ± ve yerinde dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m konusunda muhtar, STK ve kanaat Ã¶nderleriyle bir araya gelecek.



(Ä°stanbul)



7- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Silifke'de muhtarlar ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri ile kahvaltÄ±da bir araya gelecek, Erdemli Cumhuriyet MeydanÄ± ve Mersin Edip Buran Spor Salonu'nda vatandaÅŸlara hitap edecek, il merkezinde iÅŸ adamlarÄ±yla yemekte buluÅŸacak.



(Mersin)



8- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, TaÅŸbaÅŸÄ± Ã‡arÅŸÄ±sÄ± esnafÄ±yla bir araya gelecek, Erzurumlular HemÅŸehri DerneÄŸini ziyaret edecek.



(EskiÅŸehir)



9- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Kilis Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶neticileri ve okul mÃ¼dÃ¼rleriyle toplantÄ± yapacak, esnafla bir araya gelecek, belediye konaÄŸÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, ValiliÄŸi ziyaret edecek, Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesinde "Milli EÄŸitim BakanÄ± GenÃ§lerle BuluÅŸuyor" programÄ±na katÄ±lacak.



(Kilis)



10- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, ValiliÄŸi ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, Yunusemre, Akhisar, Demirci, Kula ve AlaÅŸehir'de DSÄ° tesislerinin temel atma tÃ¶renlerine, GÃ¶rdes'te orman kÃ¶ylÃ¼lerine kullandÄ±rÄ±lan gelir getirici tÃ¼r ve OrkÃ¶y kredi sertifikalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±m merasimine katÄ±lacak.



(Manisa)Â



11- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, ValiliÄŸi, Kozan ve Ceyhan ilÃ§elerinde hastaneleri ziyaret edecek, genÃ§lerle bir araya gelecek, esnaf ziyaretlerinde bulunacak.



(Adana) Â





EKONOMÄ°



1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Yunanistan Milli GÃ¼nÃ¼ resepsiyonuna katÄ±lacak.



(Ankara/19.00)



2- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ± heyetiyle kahvaltÄ± yapacak, Arnavutluk-TÃ¼rkiye TarÄ±m Ä°ÅŸ Forumu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ oturumuna katÄ±lacak, Arnavutluk Cumhuriyeti TarÄ±m, KÄ±rsal KalkÄ±nma ve Su YÃ¶netimi BakanÄ± Edmond Panariti ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± ve iÌ‡mza tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.



- Arnavutluk CumhurbaÅŸkanÄ± Bujar Nishani tarafÄ±ndan kabul edilecek Bakan Ã‡elik, Tiran Ä°ÅŸitme Engelli Ã‡ocuklar EnstitÃ¼sÃ¼ne TÄ°KA tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan spor alanlarÄ± ve yatakhanenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.Â



(Tiran)Â



3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, GÄ±da ToptancÄ±lar Sitesi esnafÄ±yla yapacaÄŸÄ± kahvaltÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Arapgir, Arguvan, YeÅŸilyurt ve Battalgazi'de esnafÄ± ziyaret edecek, muhtarlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, halka hitap edecek.Â



(Malatya/09.00-19.30) Â



4- Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu tarafÄ±ndan, Hakkari, ÅžÄ±rnak, Cizre, Ä°dil, Silopi ve YÃ¼ksekova doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±m ihalesi yapÄ±lacak, EPDK BaÅŸkanÄ± Mustafa YÄ±lmaz, ihalenin ardÄ±ndan deÄŸerlendirme konuÅŸmasÄ± yapacak.



(Ankara /14.30)Â



5- TÃœÄ°K, 2016 yÄ±lÄ± "CanlÄ± hayvan ve hayvansal Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ±yla Ã¼retim deÄŸeri"ni aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/10.00)





DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°



1- Cenevre'deki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turu devam edecek.



(Cenevre)



2- Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ile Kremlin SarayÄ±â€™nda gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.Â



(Moskova)Â



3- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



(BaÄŸdat)Â



4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.



(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)Â



SPOR



1- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi 23. haftasÄ±, Galatasaray Odeabank-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler maÃ§Ä±yla tamamlanacak.



(Ä°stanbul/17.00)Â



2- Voleybol Erkekler CEV KupasÄ± yarÄ± final ilk maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e, deplasmanda Ä°talya'nÄ±n Trentino Diatec takÄ±mÄ±na konuk olacak.



(Trento/21.30)



3- Voleybol KadÄ±nlar CEV KupasÄ± yarÄ± final ilk maÃ§Ä±nda Galatasaray, Rusya'nÄ±n Dinamo Kazan takÄ±mÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlayacak.



(Ä°stanbul/19.00)Â



4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä±nda BeÅŸiktaÅŸ ile VakÄ±fBank karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Ä°stanbul/19.00)Â



5- Ãœmit Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Ã¶zel maÃ§ta Azerbaycan ile KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Ä°stanbul/17.00)





Ã–ZEL HABER



1- "MÃ¼slÃ¼manlar Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde uluslararasÄ± toplum insan haklarÄ±nÄ± unutuyor"Â



- Pakistan Meclis BaÅŸkanÄ± Serdar Ayaz SadÄ±k:

- â€œHiÃ§bir kelime, bu iki Ã¼lke arasÄ±nda on yÄ±llardÄ±r var olan ÅŸahane iliÅŸkiyi tanÄ±mlayamaz"Â

- â€œ(Pakistan'daki FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±) BaÅŸbakan, baÅŸsavcÄ±yÄ± bu konuyla ilgilenmesi; bu kiÅŸiler gidene ve bu Ã¶rgÃ¼t TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metine teslim edilene kadar davayÄ± takip etmesi iÃ§in gÃ¶revlendirdi"Â

- â€œTÃ¼rkiyeâ€™nin suÃ§u, ilerleyen bir Ã¼lke olmasÄ±. Pakistan ve TÃ¼rkiye aynÄ± durumlarda. Ekonomik olarak gÃ¼n geÃ§tikÃ§e gÃ¼Ã§leniyoruz, yÃ¶netimlerimiz iyi, terÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadele ediyoruz ancak sorun MÃ¼slÃ¼man olmamÄ±zda. BirÃ§ok Ã¼lke iÃ§in bunu hazmetmek zor"Â

- â€œBinlerce MÃ¼slÃ¼man, Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde uluslararasÄ± toplum insan haklarÄ±nÄ± unutuyor ve bu konuda konuÅŸmak bile istemiyor"Â





2- TSK'nÄ±n teÃ§hizatÄ± milli imkanlarla yenilenecekÂ



- MKE Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet TaÅŸkÄ±n:

- "Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda seri Ã¼retimine baÅŸlanan ilk milli piyade tÃ¼feÄŸimizi ordumuza teslim ettik ve ÅŸu anda kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Yine Milli Savunma BakanÄ± korumalarÄ± aynÄ± seride Ã¼rettiÄŸimiz piyade tÃ¼feklerini kullanmaya baÅŸladÄ±. BunlarÄ±n Ã¼retimi milli imkanlarla yapÄ±lacak ve ordumuzun elindeki tÃ¼m teÃ§hizat bÃ¶ylece yenilenmiÅŸ olacak"

- "FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda kullanÄ±lan en etkili silahlar yine kendi milli silahlarÄ±mÄ±z, milli Ä°HA'larÄ±mÄ±z, milli fÄ±rtÄ±na obÃ¼slerimiz, mÃ¼himmatlar ve piyadelerimizin kullandÄ±klarÄ± dÃ¼rbÃ¼nÃ¼nden silahÄ±na varÄ±ncaya kadar her tÃ¼rlÃ¼ teÃ§hizat yerli olarak Ã¼retilebiliyor. Bu da bizim savunma sanayinin bugÃ¼n gelmiÅŸ olduÄŸu yeri gÃ¶stermesi aÃ§Ä±sÄ±ndan son derece Ã¶nemli"



3- YabancÄ±dan "TÃ¼rkiye'ye gÃ¼ven tam yatÄ±rÄ±ma devam" mesajÄ±



- TÃ¼rkiye ekonomisine gÃ¼venlerinin tam olduÄŸunu ifade eden uluslararasÄ± ÅŸirketlerin Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri, yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n artarak devam edeceÄŸini belirtiyor



- Samsung Electronics TÃ¼rkiye BaÅŸkanÄ± Dae Hyun Kim:



- "TÃ¼rk pazarÄ± orta ve uzun vadede potansiyele sahip. Uzun dÃ¶nemde TÃ¼rkiye ekonomisinin daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu yÃ¼zden yatÄ±rÄ±m yapÄ±yoruz. Yapmaya devam edeceÄŸiz"



- Nestle TÃ¼rkiye YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± ve Ãœst YÃ¶neticisi Felix Allemann:



- "108 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkiye'ye yatÄ±rÄ±m yapÄ±yorduk, yapmaya da devam edeceÄŸiz. Gelecekte, geÃ§miÅŸe gÃ¶re daha Ã§ok yatÄ±rÄ±m yapacaÄŸÄ±z"



- Novartis TÃ¼rkiye Ãœlke BaÅŸkanÄ± Peter Catalino:



- "TÃ¼rkiye ile birlikte bÃ¼yÃ¼mek hedefiyle daha fazla yatÄ±rÄ±m yapacaÄŸÄ±z"



- "TÃ¼rkiye'nin ekonomik olarak uzun dÃ¶nemde iyi ÅŸeyler baÅŸaracaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. TÃ¼rkiye'ye ve TÃ¼rk insanÄ±na gÃ¼veniyorum. Buradan gitmeyeceÄŸiz ve burada uzun sÃ¼re kalacaÄŸÄ±z"





