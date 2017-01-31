09:27, 28 Mart 2017 SalÄ±

Netanyahu'dan Trump yÃ¶netimine Ã¶vgÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'deki en etkili Ä°srail lobi kuruluÅŸlarÄ±ndan Amerikan-Ä°srail Halkla Ä°liÅŸkiler Komitesinin (AIPAC) yÄ±llÄ±k konferansÄ±na Tel Aviv'den katÄ±lan Ä°srail BaÅŸbakanÄ±Â Binyamin Netanyahu,Â Donald TrumpÂ yÃ¶netiminin kendilerine her anlamda gÃ¼Ã§lÃ¼ destek verdiÄŸini sÃ¶yledi.

ABD'deki "Ä°srail yanlÄ±sÄ± hareketlerin en bÃ¼yÃ¼k toplantÄ±sÄ±'' olarak gÃ¶rÃ¼len ve geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan AIPAC 2017'nin ikinci gÃ¼nÃ¼nde Netanyahu'nun Trump'a Ã¶vgÃ¼sÃ¼ Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

BaÅŸkent Washington'daki toplantÄ±ya video konferans yÃ¶ntemiyle Tel Aviv'den baÄŸlanan Netanyahu, konuÅŸmasÄ±nda Trump yÃ¶netiminin birÃ§ok alandaki desteÄŸine iÅŸaret ederek, "Bunu BaÅŸkan Trump'Ä±n istediÄŸi bÃ¼tÃ§ede de gÃ¶rebilirsiniz; mali sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma artarken Ä°srail'e ayrÄ±lan askeri yardÄ±mlarÄ±n tamamen korunduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." dedi.

YENÄ° Ä°ÅžGAL YERLERÄ° KONUSUNA DEÄžÄ°NMEDÄ°

Trump yÃ¶netiminin dile getirdiÄŸi "yeni yerleÅŸim yerleri" konusuna girmeyen Netanyahu, bÃ¶ylelikle ABD BaÅŸkanÄ± ile aralarÄ±ndaki belki de tek sorun alanÄ±na temas etmemeyi tercih etti.

ABD'nin yeni Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi David Friedman'a da referans veren Netanyahu, "David, seni Ä°srail'de, Ã¶zellikle de KudÃ¼s'te karÅŸÄ±lamak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum." diye konuÅŸtu.

"TRUMP Ä°LE Ã‡ALIÅžACAÄžIZ"

KonuÅŸmasÄ±nda, "Ä°srail, Filistinli ve tÃ¼m Arap komÅŸularÄ±yla barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamak iÃ§in BaÅŸkan Trump ile Ã§alÄ±ÅŸma ilkesine baÄŸlÄ±dÄ±r." diyen Netanyahu, OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ne ÅŸekilde saÄŸlanabileceÄŸi anlamÄ±nda detaylara deÄŸinmedi.