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12:34, 28 Mart 2017 SalÄ±
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09:32, 28 Mart 2017 SalÄ±

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PKK'nÄ±n sÃ¶zde 'grup sorumlusu' Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
PKK'nÄ±n sÃ¶zde 'grup sorumlusu' Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Tunceli'nin Kutudere bÃ¶lgesinde Ã¶nceki gÃ¼n etkisiz hale getirilen 14 PKK'lÄ± arasÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde grup sorumlusu "Ferhat Dersim" kod adlÄ± Yusuf DoÄŸan'Ä±n da olduÄŸu belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunceli'de PKK'ya yÃ¶nelik Ã¶nceki gÃ¼n dÃ¼zenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 14 terÃ¶ristten birinin Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "grup sorumlusu" olduÄŸu bildirildi.

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± timlerce, 26 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼, kent merkezine baÄŸlÄ± Kutudere bÃ¶lgesinde, PKK'nÄ±n kÄ±ÅŸ Ã¼slenmesine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irilen 14 PKK'lÄ±nÄ±n cenazesi, kimlik tespiti iÃ§in Malatya Adli TÄ±p Kurumuna gÃ¶nderildi.

Kimliklerinin ortaya Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± amacÄ±yla yapÄ±lan ilk incelemede, etkisiz hale getirilen PKK'lÄ±lardan Â birinin "Ferhat Dersim" kod adlÄ± Yusuf DoÄŸan adlÄ± Ã¼ye olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.

DoÄŸan'Ä±n etkisiz hale getirilen PKK Ã¼yelerinin sÃ¶zde "grup sorumlusu" olduÄŸu tespit edildi.

DiÄŸer PKK'lÄ±larÄ±n kimlik tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile olaya iliÅŸkin soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.



Ä°lgili Konular pkk Tunceli
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