09:38, 28 Mart 2017 SalÄ±

Yerli baz istasyonu ULAK'tan ilk 'Alo'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin ilkÂ yerli baz istasyonuÂ ULAK'tan ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸme, Turkcell KÃ¼Ã§Ã¼kyalÄ± Plaza ve Erzincan ÅŸehir merkezinde bulunanÂ iki yerli baz istasyonunun Turkcell ÅŸebekesi Ã¼zerinden birbirine baÄŸlanmasÄ±yla saÄŸlandÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n desteÄŸi, Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n koordinasyonunda ASELSAN ana yÃ¼kleniciliÄŸinde NetaÅŸ ve Argela'nÄ±n katkÄ±larÄ±yla TÃ¼rk mÃ¼hendisler tarafÄ±ndan ilk milli baz istasyonu ULAK geliÅŸtirildi.

TasarÄ±mÄ± tamamen yerli olan ULAK ile TÃ¼rkiye, dÃ¼nyanÄ±n baz istasyonu Ã¼reten 5 Ã¼lkesinden biri haline gelecek.

HaberleÅŸme sistemini daha gÃ¼venli hale getirecek ULAK, teknolojiyi alan ve kullanan deÄŸil, tasarlayan, Ã¼reten ve satan Ã¼lke haline gelinmesinde Ã¶nemli bir adÄ±m olacak.

Ä°spanya'nÄ±n Barselona kentinde dÃ¼zenlenen DÃ¼nya Mobil Kongresi'nde operatÃ¶rler tarafÄ±ndan sipariÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi imzalanan ULAK'tan ilk "alo", Turkcell tarafÄ±ndan Ä°stanbul-Erzincan arasÄ±nda canlÄ± ÅŸebekede kullanÄ±ldÄ±.

"TÃœRKÄ°YE'DE TARÄ°HÄ° BÄ°R BAÅžARIYA Ä°MZA ATTIK"

Turkcell Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kaan TerzioÄŸlu, yerli baz istasyonlarÄ± Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lmasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™de mobil iletiÅŸimi deÄŸiÅŸtirerek yeni bir Ã§aÄŸ baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "DÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™de tarihi bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±k. Sadece yerli baz istasyonlarÄ± kullanarak gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme, bu projeye yani yerli kaynaklara, TÃ¼rk mÃ¼hendislerine inanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman nelerin baÅŸarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en somut gÃ¶stergesi oldu. TÃ¼m dÃ¼nyaya bunu kanÄ±tlamÄ±ÅŸ olduk." diye konuÅŸtu.

Åžebekelerinde kullanmak Ã¼zere 250 adet ULAK sipariÅŸi verdiklerini ve proje kapsamÄ±ndaki ilk teslim almalarÄ± da kendilerinin yapacaÄŸÄ±nÄ± anlatan TerzioÄŸlu, "BÃ¶ylece TÃ¼rkiyeâ€™de yerli baz istasyonunu gerÃ§ek ÅŸebekede kullanacak ilk mobil operatÃ¶r de Turkcell olacak." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Yerli baz istasyonun yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk yerli 4,5G baz istasyonu anteninin geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n da yerli teknolojilerin geliÅŸimine bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini dile getiren TerzioÄŸlu, sadece 4,5Gâ€™de deÄŸil 5Gâ€™de de Ar-Ge Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve yerli teknolojileri hayata geÃ§irmek iÃ§in birÃ§ok kurumla ortak projelerde birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±ndan (SSM) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n desteÄŸi, SSM koordinasyonu, ASELSAN ana yÃ¼kleniciliÄŸi, NetaÅŸ ve Argela'nÄ±n katkÄ±larÄ±yla TÃ¼rk mÃ¼hendisler tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen yerli ULAK Baz Ä°stasyonu, TÃ¼rkiye'nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesine bile 4,5G hizmeti saÄŸlayacak.

Evrensel hizmet kapsamÄ±nda kullanÄ±labilirliÄŸine dair, Radyo EriÅŸim Åžebekesi PaylaÅŸÄ±mÄ± Ã¶zelliÄŸi, NetaÅŸ'Ä±n KurtkÃ¶y'de bulunan Yeni Nesil HaberleÅŸme Sistemleri LaboratuvarÄ±nda, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±, Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, Mobil OperatÃ¶rler Turkcell, TÃ¼rk Telekom ve Vodafone ile ULAK Konsorsiyum Ã¼yelerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla 15 Mart tarihinde gÃ¶sterildi. Evrensel Hizmet kullanÄ±mÄ±nda olmazsa olmaz olan, Radyo EriÅŸim Åžebekesi PaylaÅŸÄ±mÄ± Ã¶zelliÄŸi, bu demo sÄ±rasÄ±nda tek bir kart Ã¼zerinden aynÄ± anda Ã¼Ã§ operatÃ¶re birden hizmet saÄŸlayacak ÅŸekilde baÅŸarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.