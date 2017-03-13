09:47, 28 Mart 2017 SalÄ±

Dokuz ildeki FETÃ– operasyonunda 11 tutuklama



Foto: ArÅŸiv

Zonguldak merkezli 9 ilde, FETÃ–/PDY'na yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak adliyeye sevk edilen 14 ÅŸÃ¼pheliden 11'i tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Zonguldak merkezli 9 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelikÂ operasyonÂ kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak adliyeye sevk edilen 14 ÅŸÃ¼phelidenÂ 11'i tutuklandÄ±. Zonguldak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§lar Åžubesi ekiplerince, Zonguldak, Ankara, AydÄ±n, Osmaniye, Tokat, Manisa, Bursa, Denizli ve Kocaeli'de dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9'u kadÄ±n 14 kiÅŸinin savcÄ±lÄ±kta ifade verme iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Ã–rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen vergi mÃ¼fettiÅŸlerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu ÅŸÃ¼pheliler, nÃ¶betÃ§i mahkemeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden 6'sÄ± kadÄ±n 11 kiÅŸi tutuklanÄ±rken, 3 kiÅŸi adli kontrol ve yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.