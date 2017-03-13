Dokuz ildeki FETÃ– operasyonunda 11 tutuklama

Zonguldak merkezli 9 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelikÂ operasyonÂ kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak adliyeye sevk edilen 14 ÅŸÃ¼phelidenÂ 11'i tutuklandÄ±.
Zonguldak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§lar Åžubesi ekiplerince, Zonguldak, Ankara, AydÄ±n, Osmaniye, Tokat, Manisa, Bursa, Denizli ve Kocaeli'de dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9'u kadÄ±n 14 kiÅŸinin savcÄ±lÄ±kta ifade verme iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen vergi mÃ¼fettiÅŸlerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu ÅŸÃ¼pheliler, nÃ¶betÃ§i mahkemeye sevk edildi.
ÅžÃ¼phelilerden 6'sÄ± kadÄ±n 11 kiÅŸi tutuklanÄ±rken, 3 kiÅŸi adli kontrol ve yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Lise Ã¶ÄŸrencilerinden oluÅŸan "SPaRC 5665" robotik ekibi, kendi Ã¼rettikleri robotla FIRST UluslararasÄ± Robot YarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere Los Angeles'e gitti
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kamuran YÃ¼ksek, 8 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.
Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± hizmet araÃ§larÄ±na, turkuaz zemin Ã¼zerine beyaz harf ve rakam grubundan oluÅŸan plakalar takÄ±ldÄ±
"Trakya'nÄ±n nevruzu" olarak da adlandÄ±rÄ±lan, insanlarÄ±n yeÅŸil alanlara gidip kutlama yapma geleneÄŸi "Mart dokuzu" unutuldu
â€œTÃ¼rkiye neden bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine ihtiyaÃ§ duyuyor?" sorusunun Ã¼lkemizde birÃ§ok kiÅŸinin zihnini bulandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± referandum Ã¶ncesi son gÃ¼nlerimizde Ahmet Serin, Bursa Birlik VakfÄ±'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi bir etkinlikle bu sorunun cevabÄ±nÄ± verdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillersonâ€™Ä±n, TÃ¼rkiye ziyaretinde Rakka operasyonu ve operasyon sonrasÄ± neler yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± konuÅŸacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Zonguldak merkezli 9 ilde, FETÃ–/PDY'na yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak adliyeye sevk edilen 14 ÅŸÃ¼pheliden 11'i tutuklandÄ±
DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin bazÄ± kesimlerinde aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olmasÄ± bekleniyor.
Tunceli'nin Kutudere bÃ¶lgesinde Ã¶nceki gÃ¼n etkisiz hale getirilen 14 PKK'lÄ± arasÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde grup sorumlusu "Ferhat Dersim" kod adlÄ± Yusuf DoÄŸan'Ä±n da olduÄŸu belirtildi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼'ne sahip, Ã‡ingene KÄ±zÄ± ve Mars heykeli gibi Ã¶nemli tarihi eserlerin sergilendiÄŸi, Zeugma Mozaik MÃ¼zesi'nin bu yÄ±l 1 milyon turist aÄŸÄ±rlamasÄ± hedefleniyor
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "eTwinning Projesi" kapsamÄ±nda 81 ilden okullarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla hazÄ±rlanan yÃ¶resel deÄŸerlerin tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sergi KÄ±rÅŸehir'de aÃ§Ä±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FETÃ–'cÃ¼ Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in Galatasaray'dan ihracÄ± hakkÄ±nda, "Galatasaray yÃ¶netiminin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n aidata baÄŸlÄ± olarak alÄ±nmasÄ±nÄ± ben hafif buluyorum. Bu karar sÃ¼reci geÃ§iÅŸtirme olmuÅŸtur" deÄŸerlendirmesinde bulundu" dedi.
Hrant Dink cinayeti ve FETÃ–'ye yÃ¶nelik davalardan tutuklu yargÄ±lanan eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ YÄ±lmazer'in kÄ±zlarÄ± avukat Fatma Saadet YÄ±lmazer ve hukuk Ã¶ÄŸrencisi Rabia Fitnat YÄ±lmazer "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±
Ä°ngiliz enerji ÅŸirketi Hurricane, Kuzey Deniziâ€™ndeki bir sahada yaklaÅŸÄ±k 1 milyar varillik petrol rezervi bulunduÄŸunu duyurdu.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Rum Meclisi'nde Enosis referandumunun kutlanmasÄ± kararÄ±nÄ±n bertaraf edilmesi Ã¼zerine mÃ¼zakerelere yeniden baÅŸlanabilir" dedi