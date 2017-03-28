09:56, 28 Mart 2017 SalÄ±

BM'den Rusya'daki muhalif gÃ¶sterilere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama





BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Haq, "BarÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri hakkÄ±na saygÄ± duyulmasÄ±nÄ± umut ediyoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM),Â Rusya'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri hakkÄ±na saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi. BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Farhan Haq, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rusya'daki geliÅŸmeleri takip ettiklerini ve dÃ¼nyanÄ±n her yerinde insanlarÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleme hakkÄ±na sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi. Haq, Rusya'daki gÃ¶zaltÄ±lara iliÅŸkin ise "BarÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri hakkÄ±na saygÄ± duyulmasÄ±nÄ± umut ediyoruz." ifadesini kullandÄ±.Â

Ä°lgili Konular BM rusya

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.