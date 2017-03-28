09:59, 28 Mart 2017 SalÄ±

Paris'te 'polis ÅŸiddeti protestosu'na sert mÃ¼dahale

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te iki gÃ¼n Ã¶nce polisin kavga ihbarÄ± Ã¼zerine Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± evde 56 yaÅŸÄ±ndaki Ã‡inli gÃ¶Ã§menÂ Shaoyo Liu'nun Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan baÅŸlayan olaylar protesto gÃ¶sterilerine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

BaÅŸkentin 19. bÃ¶lgesinde polis merkezi Ã¶nÃ¼nde toplanan yÃ¼zlerce AsyalÄ± gÃ¶Ã§men, "Shaoyo Liu iÃ§in adalet", "Polis ÅŸiddetine son", "Sebepsiz Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" sloganlarÄ± atarak olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Polis, protestoya katÄ±lanlara sert mÃ¼dahalede bulundu. GÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve coplarla gÃ¶stericileri uzaklaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan polisin mÃ¼dahalesinde Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ã–fkeli kalabalÄ±k karakola girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bir grup gÃ¶sterici de polis merkezi Ã¶nÃ¼nde bulunan bir polis aracÄ±nÄ± ateÅŸe verdi. BazÄ± gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± ise Ã§ok sayÄ±da aracÄ±n ateÅŸe verildiÄŸini ifade etti.

NE OLMUÅžTU?

Paris'te iki gÃ¼n Ã¶nce bir ihbar sonrasÄ± 19. bÃ¶lgedeki adrese giden Ã¼Ã§ polise Shaoyo Liu'nun makasla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Polis memurlarÄ±ndan birinin "nefsi mÃ¼dafaa"da bulunarak Shaoyo'yu vurduÄŸu belirtilmiÅŸti. Shaoyo'nun, olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekipleri beklenirken hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Ailesi ise Shaoyo'nun polise herhangi bir saldÄ±rÄ±da bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay sÄ±rasÄ±nda mutfakta balÄ±k temizlediÄŸini ve zilin Ã§alÄ±nmasÄ± Ã¼zerine kapÄ±ya elinde makasla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.