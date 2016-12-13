10:18, 28 Mart 2017 SalÄ±

Tillerson'un TÃ¼rkiye ziyaretinde gÃ¼ndem Rakka olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¼st dÃ¼zey yetkililer,Â ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillersonâ€™Ä±n 30 Martâ€™taÂ TÃ¼rkiyeâ€™ye yapacaÄŸÄ± ziyarete iliÅŸkin telekonferans dÃ¼zenledi.

Rakkaâ€™yÄ± kuÅŸatma sÃ¼recinin hÄ±z kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yetkililer, Tillersonâ€™Ä±n TÃ¼rkiye ziyaretinde de bu konunun gÃ¼ndeme getireceÄŸini bildirdi.

Yetkililer, "TÃ¼rkiyeâ€™yle sadece kuÅŸatma sÃ¼recini konuÅŸmayacaÄŸÄ±z. AynÄ± zamanda, DEAÅžâ€™Ä±n toplumu temsil eden bir yapÄ±lanmayla kontrol ettiÄŸi Rakkaâ€™nÄ±n operasyon sonrasÄ±nda nasÄ±l bir hal alacaÄŸÄ±nÄ± konuÅŸacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Tillersonâ€™Ä±n TÃ¼rkiye ziyaretinde hÃ¼kÃ¼met yetkilileri ve ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini aktaran yetkililer, â€œABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunfordâ€™Ä±n son birkaÃ§ hafta iÃ§erisinde yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam ettireceÄŸiz. Ã–zellikle DEAÅž sonrasÄ± Rakkaâ€™da istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusu gÃ¼ndeme gelecek. Suriyeâ€™de bugÃ¼ne kadar yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her herÅŸey TÃ¼rkiyeâ€™yle yakÄ±ndan mÃ¼zakere edilmiÅŸtir, ve bu devam edecek." ifadelerini kullandÄ±.

"TÃœRK YETKÄ°LÄ°LER GÃœLEN KONUSUNU GÃœNDEME GETÄ°REBÄ°LÄ°R"

Yetkililer, FETÃ– lideri Fetullah GÃ¼lenâ€™in iadesine iliÅŸkin, "BildiÄŸiniz gibi sÃ¼reci ÅŸu anda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± takip ediyor. TÃ¼rklerin konuyu gÃ¼ndeme getirmesi mÃ¼mkÃ¼n ve bakan gÃ¼ndeme getirmeleri durumunda cevap vermeye hazÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Tillerson'Ä±n TÃ¼rkiye ziyaretinde TÃ¼rkiyeâ€™de terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyeceÄŸini belirten yetkililer, "Tillerson ilk Ã¶nce son yÄ±llarda terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in TÃ¼rk halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyecek. TÃ¼rkiye'nin terÃ¶re verdiÄŸi kurban sayÄ±sÄ± bÃ¼tÃ¼n Avrupaâ€™nÄ±n terÃ¶re verdiÄŸi kurban sayÄ±sÄ±ndan fazla." dedi.

Suriyeli Demokratik GÃ¼Ã§ler'e (SDG) iliÅŸkin bir soruya yetkililer, "TÃ¼rkiyeâ€™nin SDG konusundaki hassasiyetlerine dikkat ediyoruz. Bu konu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizde gÃ¼ndeme getirilmeye devam edilecektir." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.