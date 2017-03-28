09:41, 28 Mart 2017 SalÄ±

DoÄŸu Anadolu'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor





DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin bazÄ± kesimlerinde aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olmasÄ± bekleniyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lgede hava, parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Erzurum, Kars, AÄŸrÄ±, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ã§evrelerinde Ã¶ÄŸle saatlerine kadar aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± olacak. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, yaÄŸmur, karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, yÃ¼ksek kesimlerde kar ÅŸeklinde dÃ¼ÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor. SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi bÃ¶lgede, rÃ¼zgarÄ±n batÄ± ve gÃ¼neyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. BÃ¶lgede gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak Ã¼zere Ardahan ve Kars'ta 3, Erzurum'da 1 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Gece sÄ±caklÄ±k AÄŸrÄ±'da 2, Erzincan'da 4, IÄŸdÄ±r ve Tunceli'de 7 derece kaydedildi.

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