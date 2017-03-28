Trakya'da unutulan gelenek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Trakya'da, insanlarÄ±n yanlarÄ±na yiyeceklerini alarak yeÅŸil alanlarda bir araya gelmeleri geleneÄŸi olan "Mart dokuzu", unutulan kÃ¼ltÃ¼r deÄŸerleri arasÄ±nda yerini aldÄ±.
BÃ¶lgede "KÃ¼ltÃ¼r Ã§Ä±narÄ±" olarak anÄ±lan 87 yaÅŸÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼r araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± ve yazar Nazif KaraÃ§am, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Trakya'dan Anadolu'ya yayÄ±lan "Mart dokuzu" geleneÄŸinin kaynaÄŸÄ±nda da unutulduÄŸunu sÃ¶yledi.
MÃ– 6. yÃ¼zyÄ±la dayanan, 50-60 yÄ±l Ã¶ncesine kadar devam eden kutlamalarÄ±n zamana yenildiÄŸini ifade eden KaraÃ§am, geÃ§miÅŸte insanlarÄ±n Kaynarca'ya giderek bu geleneÄŸi yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
KaraÃ§am, geleneklerin deÄŸiÅŸen zamana uymasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, "Ã–zelliÄŸi kalmadÄ±ysa, gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze uyum saÄŸlayamÄ±yorsa o gelenek kaybolur. Bu da kaybolmakta olan tarihe mal olmuÅŸ bir gelenek. Eskiden 'Mart dokuzu'nda, nevruzda insanlar kÄ±rlara aÃ§Ä±lÄ±yordu ama ÅŸimdi bÃ¶yle bir ÅŸey kalmadÄ±. Ã–nceden poÄŸaÃ§alar yaparak, yumurta kaynatarak gelenek kutlanÄ±rmÄ±ÅŸ artÄ±k bunlarÄ±n hiÃ§biri yok. O zamanlarda kutlama yapÄ±lan alanda yeÅŸillikler vardÄ± ÅŸimdi ise apartmanlar var. KÄ±rlara aÃ§Ä±lma da kayboldu." diye konuÅŸtu.
KÄ±rklareli KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Necmi Asan da "Mart dokuzu" geleneÄŸinin yaÅŸatÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
"Mart dokuzu"nun 21 Mart'tan sonra kutlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bundan sonra bÃ¶lgede havalarÄ±n iyileÅŸeceÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Asan, "VatandaÅŸlar, ikindi ile akÅŸam saatleri arasÄ±nda kutlamalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± il merkezindeki Ã‡amlÄ±k bÃ¶lgesinde kurabiye, poÄŸaÃ§a ve diÄŸer yiyeceklerini yanlarÄ±na alarak toplanÄ±yordu. Bu gelenek artÄ±k unutuldu." diye konuÅŸtu.
Asan, geÃ§miÅŸ dÃ¶nemde, piknik alanlarÄ±nda bir araya gelen Ã§ocuklarÄ±n uÃ§urtma uÃ§urduklarÄ±nÄ±, genÃ§ kÄ±zlarÄ±n ip atladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, istop, kÃ¶rebe, ip Ã§ekme, yakar topu gibi oyunlar oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.
VatandaÅŸlardan 85 yaÅŸÄ±ndaki Emine Ã–zeklioÄŸlu ise "Mart dokuzu" gibi gelenekleri Ã¶zlediklerini sÃ¶yledi.
"Mart dokuzu" geldiÄŸinde bÃ¶rekler, Ã§Ã¶rekler yapÄ±larak komÅŸular, eÅŸ dost ve akrabalar ile pikniÄŸe gidildiÄŸini ifade eden Ã–zeklioÄŸlu, o gÃ¼nlerin ayrÄ± bir gÃ¼zelliÄŸi olduÄŸunu vurguladÄ±.
"Mart dokuzu" ile ilgili birÃ§ok anÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸunu dile getiren Ã–zeklioÄŸlu, "Mart dokuzunu dÃ¶rt gÃ¶zle beklerdik. O gÃ¼n piknik yapardÄ±k doyasÄ±ya eÄŸlenirdik. ArtÄ±k gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bÃ¶yle eÄŸlenceler kalmadÄ±. Bu eÄŸlencelerin yerini teknoloji almÄ±ÅŸ durumda. KeÅŸke o gÃ¼nler geri gelse. Bu tÃ¼r gelenekleri kelimelerle anlatmak gerÃ§ekten Ã§ok zor. KeÅŸke herkes o gÃ¼nleri bizler gibi yaÅŸayabilse." diye konuÅŸtu.
VatandaÅŸlardan YaÅŸar Dilber de "Mart dokuzu" geleneÄŸinin unutulmasÄ±na Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
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"Trakya'nÄ±n nevruzu" olarak da adlandÄ±rÄ±lan, insanlarÄ±n yeÅŸil alanlara gidip kutlama yapma geleneÄŸi "Mart dokuzu" unutuldu
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