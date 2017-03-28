Brezilyaâ€™da sarÄ± humma yayÄ±lÄ±yor

Brezilya'nÄ±nÂ Rio de JaneiroÂ eyaletinde, daha Ã¶nce hiÃ§Â sarÄ±hummaÂ vakasÄ± gÃ¶rÃ¼lmeyenÂ Sao FidelisÂ bÃ¶lgesinde bu hastalÄ±ÄŸa yakalanan bir kiÅŸi tespit edildi.
Rio de Janeiro Eyalet SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, eyalette doÄŸrulanan altÄ±ncÄ± sarÄ±humma vakasÄ±nÄ±n Sao Fidelis'te gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Eyalette doÄŸrulanan beÅŸ vakanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Casimiro de Abreu ÅŸehrinde 38 yaÅŸÄ±ndaki bir BrezilyalÄ± sarÄ±humma nedeniyle Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Casimiro de Abreu ÅŸehrinin 104 km kuzeyindeki Sao Fidelisâ€™de doÄŸrulanan sarÄ± humma vakasÄ± ise hastalÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±lmaya devam ettiÄŸini gÃ¶steriyor.
Sao Fidelis Belediyesi BasÄ±n Ofisi, ÅŸehirdeki 38 bin kiÅŸiden 20 bininin hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± aÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. BasÄ±n ofisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸehrin kÄ±rsal kesimlerindeki herkesin aÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± bilgisi aktarÄ±lÄ±rken, gelecek aydan itibaren aÅŸÄ±lama kampanyasÄ±nÄ±n kentsel alanlarda devam edeceÄŸi ifade edildi.Â
Brezilya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Ã¼lkedeki toplam 2 bin 104 ÅŸÃ¼pheli sarÄ± humma vakasÄ±ndan 492 vakanÄ±n hastalÄ±k kaynaklÄ± olduÄŸu doÄŸrulanmÄ±ÅŸ durumda. BakanlÄ±ÄŸa rapor edilen 277 Ã¶lÃ¼m vakasÄ±ndan ise 162 Ã¶lÃ¼m vakasÄ± doÄŸrulandÄ±. Bin 101 ÅŸÃ¼pheli vaka ile 95 Ã¶lÃ¼m vakasÄ± ise bakanlÄ±k tarafÄ±ndan inceleniyor.
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Brezilya'da, Rio de Janeiro Eyalet SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, altÄ±ncÄ± sarÄ±humma vakasÄ±nÄ±n Sao Fidelis bÃ¶lgesinde tespit edildiÄŸini bildirdi
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