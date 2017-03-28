Ä°HH Darfur'un unutulmuÅŸ bÃ¶lgelerinde su kuyusu aÃ§acak

Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleriÂ (Ä°HH)Â Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, dÃ¼nya genelinde su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±yla boÄŸuÅŸan milyonlarca kiÅŸinin temiz suya ulaÅŸabilmesi iÃ§in Ã§abalÄ±yor. Bu kapsamdaÂ Sudan'a gelen Ä°HH heyeti,Â Darfur'un Umshalaya bÃ¶lgesinde 60 su kuyusunu daha hizmete aÃ§tÄ±. HayÄ±rseverlerin baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±yla aÃ§Ä±lan su kuyularÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 24 bin AfrikalÄ±nÄ±n istifade etmesi bekleniyor.
Ä°HH Su Kuyusu Projeler KoordinatÃ¶rÃ¼Â Celil Ã–zatamer yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, aÃ§Ä±lan 60 yeni su kuyusuyla Sudan genelinde 300 su kuyusuna ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ã–zatamer, "Elbette bu aÃ§Ä±lan su kuyularÄ±yla yetinmeyeceÄŸiz. 30 su kuyusunun daha yer tespiti ve fizibilite Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in Ã‡ad sÄ±nÄ±rÄ±na 20 kilometre mesafedeki Kabar bÃ¶lgesinde, heyetimizle incelemelerde bulunduk." dedi.
YaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve kuraklÄ±ÄŸÄ±n baÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi bu bÃ¶lgede bugÃ¼ne kadar hiÃ§bir yardÄ±m kuruluÅŸunun Ã§alÄ±ÅŸma yapmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Ã–zatamer, "Ä°nsanlar su temin etmek iÃ§in Ã‡ad sÄ±nÄ±rÄ±na her gÃ¼n 4 saat gidiÅŸ, 4 saat dÃ¶nÃ¼ÅŸ olmak Ã¼zere 8 saat yolculuk yapÄ±yor. EÅŸekler Ã¼zerinde yapÄ±lan bu yolculuklar sonunda bidonlarla su temin ediyorlar. Biz, su kuyularÄ± aÃ§acaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶ylediÄŸimizde bÃ¶lgedeki insanlarÄ±n sevinÃ§leri gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸerdi. HayÄ±rseverlerin desteÄŸiyle en yakÄ±n zamanda 30 su kuyusunu bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n hizmetine sunacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Darfur'un yanÄ± sÄ±ra kuraklÄ±ÄŸÄ±n en yoÄŸun hissedildiÄŸi Somali'de 40, Kenya'da 10, Etiyopya'da 20 ve Cibuti'de de 10 yeni su kuyusunun aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
Ä°HH, bugÃ¼ne kadar hiÃ§bir yardÄ±m kuruluÅŸunun uÄŸramadÄ±ÄŸÄ± Darfur'un Ã‡ad sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n yerleÅŸim yerinde, 30 yeni su kuyusu aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±
New York GÃ¼ney BÃ¶lge SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n Ä°ÅŸadamÄ± Sarraf davasÄ± kapsamÄ±nda New York'ta tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
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