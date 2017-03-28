10:58, 28 Mart 2017 SalÄ±

Jandarmada plakalar deÄŸiÅŸti





Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± hizmet araÃ§larÄ±na, turkuaz zemin Ã¼zerine beyaz harf ve rakam grubundan oluÅŸan plakalar takÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±Â hizmet araÃ§larÄ±ndakiÂ plakalarÄ±nÂ formatÄ± ve rengi deÄŸiÅŸti. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlanmasÄ± sonrasÄ± alÄ±nan kararla jandarma hizmet araÃ§larÄ±nÄ±n plakalarÄ± deÄŸiÅŸtirilmeye baÅŸlandÄ±. Beyaz zemin Ã¼zerine siyah rakam dizini olan eski plakalar Ã§Ä±karÄ±larak, yerlerine turkuaz zemin Ã¼zerine beyaz harf ve rakam grubundan oluÅŸan plakalar takÄ±ldÄ±. Åžu ana kadar jandarmaya ait araÃ§larÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ±n plakasÄ± deÄŸiÅŸtirildi, nisanÄ±n ilk haftasÄ±na kadar tÃ¼m araÃ§larÄ±n plakasÄ± deÄŸiÅŸtirilecek. Bu kapsamda, Edirne ValiliÄŸine toplantÄ± amacÄ±yla gelen Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Kamuran Ersan'Ä±n makam aracÄ±nÄ±nda "722000" olan plakasÄ±nÄ±n yeni formattaki "22 JAA 001" plakasÄ±yla deÄŸiÅŸtirildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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