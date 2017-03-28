Avustralya'da kasÄ±rga alarmÄ±

AvustralyaÂ Meteoroloji BÃ¼rosundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sabah saatlerinden itibarenÂ QueenslandÂ eyaletinin kuzey kesimlerinde etkili olmaya baÅŸlayan ve 35 bini aÅŸkÄ±n evi elektriksiz bÄ±rakanÂ Debbie KasÄ±rgasÄ±Â nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 400 okul ve Ã§ocuk bakÄ±m merkezi geÃ§ici olarak kapatÄ±ldÄ±.
Bowen, Mackay, Withsunday, Airlie Beach bÃ¶lgelerinde hÄ±zÄ± yer yer 270 kilometreye ulaÅŸan kasÄ±rganÄ±n gÃ¼n boyu etkili olmasÄ± bekleniyor.
Queensland Eyalet BaÅŸbakanÄ± Annastacia Palaszczuk, fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lgelerdeki vatandaÅŸlara Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak evlerinde kalmalarÄ±nÄ± istedi.
Palaszczuk, "BugÃ¼n Ã§ok uzun ve Ã§ok zor bir gÃ¼n olacak ama biliyorum ki herkes hazÄ±r durumda ve doÄŸru olanÄ± yapacak. AyrÄ±ca acil servis ekipleri tehlikeli hava ÅŸartlarÄ± sona erdiÄŸinde yardÄ±ma hazÄ±r olacak." ifadelerini kullandÄ±.
Avustralya BaÅŸbakanÄ± Malcolm Turnbull ise dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lge sakinlerine Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak acil servis ekiplerinin uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almalarÄ±nÄ± istemiÅŸti.
Tropikal kasÄ±rga Debbie'den etkilen bÃ¶lgelere yardÄ±mda bulunmak iÃ§in Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF), Avustralya Acil Servis (SES) ekipleri, Queensland polisi ve hastaneler hazÄ±r bekletiliyor.
KasÄ±rganÄ±n vurduÄŸu bÃ¶lgelerde aÄŸaÃ§larÄ±n devrildiÄŸi, birÃ§ok yolun ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak hasarÄ±n tehlike geÃ§tikten sonra ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ± belirtiliyor.
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Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev, Moskova yakÄ±nlarÄ±ndaki BaÅŸbakanlÄ±k rezidansÄ±nda Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Avustralya'nÄ±n Queensland eyaletini vuran ve hÄ±zÄ± saatte 270 kilometreye kadar ulaÅŸan Debbie KasÄ±rgasÄ± 35 binden fazla evde elektrik kesintisine neden oldu
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