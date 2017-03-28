11:01, 28 Mart 2017 SalÄ±

Avustralya'da kasÄ±rga alarmÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AvustralyaÂ Meteoroloji BÃ¼rosundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sabah saatlerinden itibarenÂ QueenslandÂ eyaletinin kuzey kesimlerinde etkili olmaya baÅŸlayan ve 35 bini aÅŸkÄ±n evi elektriksiz bÄ±rakanÂ Debbie KasÄ±rgasÄ±Â nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 400 okul ve Ã§ocuk bakÄ±m merkezi geÃ§ici olarak kapatÄ±ldÄ±.

Bowen, Mackay, Withsunday, Airlie Beach bÃ¶lgelerinde hÄ±zÄ± yer yer 270 kilometreye ulaÅŸan kasÄ±rganÄ±n gÃ¼n boyu etkili olmasÄ± bekleniyor.

Queensland Eyalet BaÅŸbakanÄ± Annastacia Palaszczuk, fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lgelerdeki vatandaÅŸlara Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak evlerinde kalmalarÄ±nÄ± istedi.

Palaszczuk, "BugÃ¼n Ã§ok uzun ve Ã§ok zor bir gÃ¼n olacak ama biliyorum ki herkes hazÄ±r durumda ve doÄŸru olanÄ± yapacak. AyrÄ±ca acil servis ekipleri tehlikeli hava ÅŸartlarÄ± sona erdiÄŸinde yardÄ±ma hazÄ±r olacak." ifadelerini kullandÄ±.

HASAR TEHLÄ°KE GEÃ‡TÄ°KTEN SONRA ORTAYA Ã‡IKACAK

Avustralya BaÅŸbakanÄ± Malcolm Turnbull ise dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lge sakinlerine Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak acil servis ekiplerinin uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almalarÄ±nÄ± istemiÅŸti.

Tropikal kasÄ±rga Debbie'den etkilen bÃ¶lgelere yardÄ±mda bulunmak iÃ§in Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF), Avustralya Acil Servis (SES) ekipleri, Queensland polisi ve hastaneler hazÄ±r bekletiliyor.

KasÄ±rganÄ±n vurduÄŸu bÃ¶lgelerde aÄŸaÃ§larÄ±n devrildiÄŸi, birÃ§ok yolun ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak hasarÄ±n tehlike geÃ§tikten sonra ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ± belirtiliyor.