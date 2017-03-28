11:23, 28 Mart 2017 SalÄ±

Anastasiadis'ten AB liderlerini 'gÃ¼ldÃ¼ren' imza





AB'nin 60'Ä±ncÄ± kuruluÅŸ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ iÃ§in bir araya gelen liderlerden Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ve diÄŸer Ã¼lke liderleri, Rum kesimi lideri Anastasiadis'in dev imzasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce gÃ¼lmekten kendilerini alamadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AB'nin 60'Ä±ncÄ± kuruluÅŸ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ iÃ§in Ã¼ye Ã¼lke liderleri bir araya geldi. Ä°mza tÃ¶reninde komik bir olay da yaÅŸandÄ±. Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Avrupa BirliÄŸi anlaÅŸmasÄ±na atÄ±lan dev boyutlu imzayÄ± gÃ¶rÃ¼nce gÃ¼lmeye baÅŸladÄ±. DÄ°ÄžER LÄ°DERLER DE GÃœLDÃœ Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ios Hollande'Ä± ve diÄŸer liderleri de yanÄ±na Ã§aÄŸÄ±ran BaÅŸbakan Angela Merkel, Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis'in imzasÄ±nÄ± diÄŸer liderlere de gÃ¶sterdi.Â



Liderler imzanÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda tebessÃ¼m etmekten kendilerini alamadÄ±. Anastasiadis'in dev imzasÄ±nÄ±n, kendisinden Ã¶nce imza atan Hollande'Ä±n imzasÄ±nÄ± da kapattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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