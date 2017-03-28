11:16, 28 Mart 2017 SalÄ±

Ruhani'nin Moskova ziyareti devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev resmi ziyaret iÃ§in Moskova'da bulunan Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yapan Medvedev, "Ziyaretinizin Rusya-Ä°ran iliÅŸkilerinde yeni bir sayfa aÃ§acaÄŸÄ±ndan eminim" ifadelerini kullandÄ±.



Rusya BaÅŸbakanÄ± Dmitriy Medvedev, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'nin Moskova ziyaretinin iki Ã¼lke iliÅŸkilerinde yeni bir sayfa aÃ§acaÄŸÄ±ndan emin olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Medvedev, Moskova yakÄ±nlarÄ±ndaki BaÅŸbakanlÄ±k rezidansÄ±nda Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin basÄ±na aÃ§Ä±k kÄ±smÄ±nda aÃ§Ä±klama yapan Medvedev, ÅŸu an Rusya ile Ä°ran arasÄ±nda iyi ve geliÅŸmiÅŸ iliÅŸkiler bulunduÄŸunu belirterek, "BugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmemizde ticari, ekonomik iliÅŸkilerimiz ve kÃ¼resel konularÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz. Ziyaretinizin Rusya-Ä°ran iliÅŸkilerinde yeni bir sayfa aÃ§acaÄŸÄ±ndan eminim." dedi.

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani de son yÄ±llarda iki Ã¼lke iliÅŸkilerinde yakalanan pozitif ivmeden memnuniyet duyduÄŸunu dile getirdi.

Ruhani, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Tahran ziyaretinin iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin geliÅŸimi aÃ§Ä±sÄ±ndan yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, "Moskova ziyaretim esnasÄ±nda iliÅŸkilerimizde yeni bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±na ÅŸahit olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± umut ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ki Ã¼lkenin iliÅŸkilerinin tÃ¼m alanlarda geliÅŸtiÄŸini sÃ¶yleyen Ruhani, "UluslararasÄ± alandaki ortak adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n hem kÃ¼resel hem de bÃ¶lgesel barÄ±ÅŸ ve istikrara katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± umut ediyorum." diye konuÅŸtu.

Ruhani, Moskova ziyareti kapsamÄ±nda Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile bir araya gelecek.



