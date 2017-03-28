11:44, 28 Mart 2017 SalÄ±

DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda yakalama kararÄ±





DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kamuran YÃ¼ksek, 8 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Demokratik BÃ¶lgeler Partisi (DBP)Â EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kamuran YÃ¼ksek hakkÄ±nda, DiyarbakÄ±r'da tutuksuz yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 8 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ± ve tutuklanmasÄ±na yÃ¶nelik yakalama kararÄ± verildi. DiyarbakÄ±r 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya tutuksuz yargÄ±lanan YÃ¼ksek katÄ±lmadÄ±, avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. Cumhuriyet savcÄ±sÄ± esas hakkÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± mÃ¼talaasÄ±nda YÃ¼ksek'in cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ bildirdi. SanÄ±k avukatlarÄ± ise kovuÅŸturmanÄ±n geniÅŸletilmesi ve esas hakkÄ±ndaki savunmalarÄ±nÄ± yapmak iÃ§in sÃ¼re talebinde bulundu. Avukatlara esas hakkÄ±nda savunmalarÄ±nÄ± yapmalarÄ± iÃ§in daha Ã¶nce verilen sÃ¼reyi hatÄ±rlatan mahkeme, bu konudaki taleplerinin reddini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Mahkeme, YÃ¼ksek'in, Ã¼zerine atÄ±lÄ± "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§unun sabit olduÄŸu gerekÃ§esiyle 8 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±na ve tutuklanmasÄ±na yÃ¶nelik yakalama emri Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±na karar verdi. Â

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