11:48, 28 Mart 2017 SalÄ±

AB'den GÃ¼rcistan'a vize serbestisi hakkÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AB'den GÃ¼rcistan'a vize serbestisi hakkÄ± geldiÄŸi veÂ GÃ¼rcistan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n bugÃ¼nden itibaren AB'ye Ã¼ye Ã¼lkelere vizesiz seyahat edebileceÄŸi belirtildi.

Tiflis Åžota Rutaveli UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda sabaha karÅŸÄ± bir araya gelen BaÅŸbakan KvirikaÅŸvili, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mikheil Janelidze, AB BakanÄ± Viktor Dolidze, EÄŸitim BakanÄ± Aleksandre Jejelava, mÃ¼lteci Ã¶ÄŸrenciler, sanat ve kÃ¼ltÃ¼r temsilcileri ile yerel basÄ±n mensuplarÄ±, KvirikaÅŸvili'nin davetiyle GÃ¼rcistan HavayollarÄ± uÃ§aÄŸÄ±yla Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'ya ilk kez vizesiz seyahat etti.



BaÅŸbakan KvirikaÅŸvili yolculuk Ã¶ncesi basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼nden itibaren GÃ¼rcistan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Schengen BÃ¶lgesi'ne vizesiz seyahat sÃ¼reci resmen baÅŸladÄ±. Bu Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±dÄ±r. Vizesiz seyahat, GÃ¼rcistan vatandaÅŸlarÄ±na AB'yi daha yakÄ±ndan tanÄ±ma fÄ±rsatÄ± saÄŸlayacak" dedi.



AB'nin GÃ¼rcistan'a verdiÄŸi vize muafiyeti kararÄ±nÄ±n uzun ve yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸma neticesinde olduÄŸunu belirten KvirikaÅŸvili, "Åžimdi biz Avrupa'nÄ±n eski kÃ¼ltÃ¼r baÅŸkenti Atina'ya gideceÄŸiz. Daha sonra Avrupa'nÄ±n siyasi baÅŸkenti BrÃ¼ksel'e gidip kutlama yapacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

"NÄ°HAÄ° AMACIMIZ AB Ä°LE TAM ENTEGRASYON"

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Janelidze ise bugÃ¼nden itibaren biyometrik pasaportu olan tÃ¼m GÃ¼rcistan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Schengen BÃ¶lgesi'ne en fazla 90 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne vizesiz seyahat edebileceÄŸini sÃ¶yledi.



Janelidze, "Bizim gelecek adÄ±mlarÄ±mÄ±z AB ile daha derin entegrasyonudur. Nihai amacÄ±mÄ±z AB ile tam entegrasyondur" ifadelerini kullandÄ±.



Atina'da kÃ¼ltÃ¼r etkinliklerine katÄ±lacak GÃ¼rcistan heyeti, daha sonra BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'e geÃ§erek vize serbestisi kutlamalarÄ±na katÄ±lacak.