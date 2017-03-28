11:57, 28 Mart 2017 SalÄ±

GÃ¼ney Afrika'nÄ±n simge isimlerinden Kathrada Ã¶ldÃ¼





Efsanevi lider Mandela'nÄ±n dava arkadaÅŸlarÄ±ndan Kathrada Ã¼lkedeki 7 sembol isimden biriydi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Afrika'nÄ±n eski Devlet BaÅŸkanÄ± Nelson Mandela'nÄ±n dava arkadaÅŸlarÄ±ndan Ahmed Kathrada'nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Ahmed Kathrada VakfÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, uzun sÃ¼redir Donald Gordon Hastanesinde tedavi gÃ¶ren Kathrada'nÄ±n, sabah saatlerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. GÃ¼ney Afrika'nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Schweizer-Reneke'de 1929'da dÃ¼nyaya gelen Kathrada, 1994'te Ã¼lkedeki ilk demokratik seÃ§imlerinde parlamento Ã¼yeliÄŸine seÃ§ildi. Mandela'nÄ±n danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Ã¼stlenen Kathrada, GÃ¼ney Afrika'da Mandela, Walter Sisulu ile Govan Mbeki'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu Robben adasÄ±nda uzun yÄ±llar hapis yatan yedi sembolik isimden biriydi. Ã–te yandan GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ± Jocab Zuma da Kathrada iÃ§in taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±. Zuma mesajÄ±nda, Kathrada'nÄ±n hayatÄ± boyunca GÃ¼ney Afrika'nÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in mÃ¼cadele ettiÄŸini vurgulayarak, ailesi ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Kathrada'nÄ±n vefatÄ± nedeniyle Ã¼lkedeki tÃ¼m kamu kurumlarÄ±nda bayraklar yarÄ±ya indirildi.

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