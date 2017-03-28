11:59, 28 Mart 2017 SalÄ±

51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimiÂ kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 51Â Hava Harp OkuluÂ Ã¶ÄŸrencisinin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde duruÅŸmada, tutuksuz yargÄ±lanan 51 sanÄ±k hazÄ±r bulundu. DuruÅŸmaya sanÄ±klarÄ±n avukatlarÄ± ile Ã¶ÄŸrencilerin aileleri ve yakÄ±nlarÄ± da katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmaya, kimlik tespitinin ardÄ±ndan sanÄ±klarÄ±n ifadeleriyle devam edildi.

Ä°DDÄ°ANAME

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda paraÅŸÃ¼t eÄŸitimi iÃ§in Ankara'daki Kara Harp Okulu KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda bulunan ve olay gÃ¼nÃ¼ bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ helikopterle Etimesgut 11. Hava UlaÅŸtÄ±rma Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±na nakledilen 91 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi ile bu Ã¶ÄŸrencilerin nakilleri konusunda emir veren komutanlarÄ± Kenan BaÅŸtuÄŸ ve HÃ¼seyin Ergezen iÃ§in "Anayasal DÃ¼zeni Ortadan KaldÄ±rmaya TeÅŸebbÃ¼s Etme", "SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ne Ãœye Olma", "TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" ve "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis ile 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

SanÄ±klardan bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebiyle sulh ceza mahkemesi, bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de iddianameyi kabul eden Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, bÃ¶ylece davada 2 komutan dÄ±ÅŸÄ±nda tutuklu sanÄ±k kalmamÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–ÄŸrencilerin geri kalanÄ± ile 2 komutan, 9 MayÄ±s'ta hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.