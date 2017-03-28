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12:34, 28 Mart 2017 SalÄ±
Amerika
12:17, 28 Mart 2017 SalÄ±

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ABD'de Ä°slam merkezi saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phelisi yakalandÄ±
ABD'de Ä°slam merkezi saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phelisi yakalandÄ±

ABD'de MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ibadet iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± Ä°slam Merkezi'ni hedef alan saldÄ±rÄ±yla ilgili Joseph Scott Giaquinto adlÄ± ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Colorado eyaletindeki Ä°slam Merkezi'ne pazar gÃ¼nkÃ¼ saldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phelisinin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirildi.

Yerel basÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, Fort Collins polisi, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ibadet iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± Ä°slam Merkezi'ni hedef alan saldÄ±rÄ±yla ilgili Joseph Scott Giaquinto adlÄ± ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

GÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde merkezin kapÄ±sÄ±nÄ± kÄ±rarak iÃ§eri girdiÄŸi gÃ¶rÃ¼len ÅŸÃ¼phelinin, bahÃ§e eÅŸyalarÄ±nÄ± ve camlarÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, mescit olarak kullanÄ±lan bÃ¶lÃ¼mden iÃ§eriye Ä°ncil'in bir kopyasÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

YargÄ±cÄ±n Ã¶zel mÃ¼lke izinsiz girmek, maddi zarara yol aÃ§mak ve nefret suÃ§u iÅŸlemek suÃ§lamalarÄ±yla ÅŸÃ¼phelinin tutuklanarak cezaevine nakledilmesine karar verdiÄŸi belirtildi.

ÅžÃ¼phelinin babasÄ± Michael Giaquinto, oÄŸlunun 8 yÄ±l boyunca ABD ordusunda sÄ±hhiye eri olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve daha Ã¶nce BaÄŸdat'ta, Irak'ta ve GÃ¼ney Kore'de gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

OÄŸlunun bir Hristiyan olarak yetiÅŸtiÄŸini ve iyi bir insan olduÄŸunu ifade eden baba Michael Giaquinto, son dÃ¶nemde ruh halinde dalgalanmalar olduÄŸunu belirtirken, "Bu olaya karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olsa bile, ki Ã¶yle olduÄŸunu sanmÄ±yorum, eminim bu psikolojisinin kÃ¶tÃ¼ olmasÄ±ndandÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Fort Collins Ä°slam Merkezi yÃ¶neticisi Tevfik Ebuelail, ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±nÄ±n "kÄ±smi bir rahatlama" saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, saldÄ±rÄ±nÄ±n motivasyonu ve arka planÄ±yla ilgili daha detaylÄ± bilgi edinmek istediklerini sÃ¶yledi.

Pazar gÃ¼nÃ¼ yaÅŸan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kent sakinleri, Ä°slam toplumuyla dayanÄ±ÅŸma iÃ§in saldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± merkezde olayÄ± protesto etmiÅŸti.



Ä°lgili Konular abd mÃ¼slÃ¼man ABD Ä°slamofobi
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