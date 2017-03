TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenciler Ã¼rettikleri robotla ABD'de yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lacak

12:21, 28 Mart 2017 Salı

Türk öğrenciler ürettikleri robotla ABD'de yarışmaya katılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin çeşitli liselerinde okuyan öğrencilerden oluşan "SPaRC 5665" robotik takımı, kendi ürettikleri robotla FIRST Uluslararası Robot Yarışmasına katılmak için ABD'nin Los Angeles kentine gitti.

Atatürk Havalimanı'nda toplanan ekipte yer alan öğrencilerden Bahadır Can, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük robotik yarışmasına çeşitli kıtalardan ekiplerin katıldığını söyledi.

Can, ekipte 70 kişinin yer aldığını belirterek, "Ekipteki herkes robotun farklı bölümleriyle ilgilendi. Bizim robotumuz ilk olarak tırmanma yapabiliyor. Her maçın sonunda bir ip sarkıtılıyor. İpe tırmanılıp puan alınıyor. Maçın başında dağıtılan topları alarak, belli kalelere top bırakıp puan alacağız. Aynı zamanda verilen çarkları alıp yerine yerleşerek, puan kazanacağız. Her maçın sonunda en fazla puanı alan takım kazanacak." diye konuştu.

Yarışmada her ekibin aynı görevleri robotlara yaptıracağını ifade eden Can, teknolojiyi en hızlı, etkili ve doğru şekilde kullananların ise kazanacağını kaydetti.

Can, yaptıkları robotların çöp toplama, sokakları temizleme, cam silme gibi işlerde kullanılabileceğini dile getirdi.

Ekip, daha sonra tarifeli uçakla ABD'ye hareket etti.