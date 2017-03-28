12:21, 28 Mart 2017 SalÄ±

TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenciler Ã¼rettikleri robotla ABD'de yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli liselerinde okuyan Ã¶ÄŸrencilerden oluÅŸan "SPaRC 5665" robotik takÄ±mÄ±, kendi Ã¼rettikleri robotla FIRST UluslararasÄ± Robot YarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lmak iÃ§in ABD'nin Los Angeles kentine gitti.

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda toplanan ekipte yer alan Ã¶ÄŸrencilerden BahadÄ±r Can, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k robotik yarÄ±ÅŸmasÄ±na Ã§eÅŸitli kÄ±talardan ekiplerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Can, ekipte 70 kiÅŸinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ekipteki herkes robotun farklÄ± bÃ¶lÃ¼mleriyle ilgilendi. Bizim robotumuz ilk olarak tÄ±rmanma yapabiliyor. Her maÃ§Ä±n sonunda bir ip sarkÄ±tÄ±lÄ±yor. Ä°pe tÄ±rmanÄ±lÄ±p puan alÄ±nÄ±yor. MaÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda daÄŸÄ±tÄ±lan toplarÄ± alarak, belli kalelere top bÄ±rakÄ±p puan alacaÄŸÄ±z. AynÄ± zamanda verilen Ã§arklarÄ± alÄ±p yerine yerleÅŸerek, puan kazanacaÄŸÄ±z. Her maÃ§Ä±n sonunda en fazla puanÄ± alan takÄ±m kazanacak." diye konuÅŸtu.

YarÄ±ÅŸmada her ekibin aynÄ± gÃ¶revleri robotlara yaptÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Can, teknolojiyi en hÄ±zlÄ±, etkili ve doÄŸru ÅŸekilde kullananlarÄ±n ise kazanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Can, yaptÄ±klarÄ± robotlarÄ±n Ã§Ã¶p toplama, sokaklarÄ± temizleme, cam silme gibi iÅŸlerde kullanÄ±labileceÄŸini dile getirdi.

Ekip, daha sonra tarifeli uÃ§akla ABD'ye hareket etti.