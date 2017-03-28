12:24, 28 Mart 2017 SalÄ±

SÄ±rbistan yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§ecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SÄ±rbistan'da 11 adayÄ±n yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde, Devlet SeÃ§im Komisyonunun (RIK) verilerine gÃ¶re, 6 milyon 724 bin 172 seÃ§men oy kullanabilecek. daylar arasÄ±nda BaÅŸbakan Vucic'in yanÄ± sÄ±ra eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jeremic ile AB ve NATO karÅŸÄ±tÄ± tutumuyla bilinen SÄ±rp radikallerin lideri Seselj de bulunuyor. Ãœlkedeki BoÅŸnak nÃ¼fusun bir kÄ±smÄ± henÃ¼z hangi adayÄ± destekleyecekleri konusunda net bir aÃ§Ä±klama yapmazken, bir kÄ±smÄ± ise seÃ§imde BaÅŸbakan Vucic'i destekleyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

SeÃ§imler 2 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸecek.