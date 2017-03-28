12:26, 28 Mart 2017 SalÄ±

AB Adalet DivanÄ±, Rus ÅŸirketlere yaptÄ±rÄ±mlarÄ± onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) en yÃ¼ksek mahkemesi olan ve merkezi LÃ¼ksemburg'da bulunan AB Adalet DivanÄ±, Rus ÅŸirketlere uygulanmakta olan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n hukuki olarak geÃ§erli olduÄŸuna hÃ¼kmetti.

AB Adalet DivanÄ±, Rusyaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k petrol ÅŸirketi Rosneft'in AB yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ± karara baÄŸladÄ±. Mahkeme, "AB Konseyi tarafÄ±ndan Ukraynaâ€™da yaÅŸanan kriz karÅŸÄ±sÄ±nda Rosneft dahil Rus ÅŸirketlere yÃ¶nelik alÄ±nan sÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ± tedbirler geÃ§erlidir." hÃ¼kmÃ¼ne vardÄ±.

Rusya'nÄ±n 2014 yÄ±lÄ±nda KÄ±rÄ±m'Ä± ilhak etmesi ve ortaya Ã§Ä±kan krizin ardÄ±ndan AB, Rusya'ya karÅŸÄ± Ã¶nce ÅŸahÄ±slarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dondurma ve seyahat yasaÄŸÄ± iÃ§eren, daha sonra da kurum ve sektÃ¶rleri hedef alan yaptÄ±rÄ±mlarÄ± hayata geÃ§irdi.

Bu kapsamda Ã¶zel firmalar, ÅŸahÄ±slar, bankacÄ±lÄ±k, enerji sektÃ¶rÃ¼ ve savunma sanayisi, yaptÄ±rÄ±mlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. YaptÄ±rÄ±mlar ile bankacÄ±lÄ±k, enerji ve savunma sektÃ¶rlerinde bazÄ± Rus resmi kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n AB'deki finans piyasa ve hizmetlerine eriÅŸimi sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lÄ±rken, petrol arama ve Ã¼retim alanlarÄ±nda da bazÄ± yÃ¼ksek teknolojili Ã¼rÃ¼nlerin Rusya'ya ihraÃ§ edilmesine ambargo kondu. Rusya'ya bazÄ± askeri ekipmanlarÄ±n satÄ±ÅŸÄ± da engellendi.

AB yaptÄ±rÄ±m listesine, mal varlÄ±klarÄ± dondurulmuÅŸ ve vize yasaÄŸÄ± getirilmiÅŸ 37 ÅŸirket ve 150 kiÅŸi eklendi.

ABâ€™nin Rusya'ya karÅŸÄ± uygulamakta olduÄŸu yaptÄ±rÄ±mlarla, Rosneftâ€™in dÄ±ÅŸ finansman saÄŸlamasÄ± ve BatÄ±lÄ± ÅŸirketlerle ortak projeler geliÅŸtirilmesi engellenmiÅŸ oldu. Rosneft, AB yaptÄ±rÄ±mlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hukuki mÃ¼cadele baÅŸlatmaya karar vermiÅŸti.

Hisselerinin Ã§oÄŸunluÄŸu Rusya'ya ait olan Rosneft, mahkemelerde, serbest piyasa oyuncusu olduÄŸunu iddia ederek, AB'nin yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ±n kendisine yÃ¶nelik uygulanmamasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.