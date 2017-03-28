Burundi siyasi krizinin faturasÄ± kadÄ±nlara Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Burundi'de Sivilleri Koruyan Avukatlar BirliÄŸi, Burundili kadÄ±nlarÄ±n aÄŸÄ±r ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Birlikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede son dÃ¶nemde yapÄ±lan insan hakkÄ± ihlalleri iÃ§in UluslararasÄ± Ceza Mahkemesine (UCM) 124 ÅŸikayet dilekÃ§esi sunulduÄŸu belirtildi.
MaÄŸdurlarÄ±n verdiÄŸi ifadelerin UCM'ye iletileceÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "Ãœlkedeki insan hakkÄ± ihlallerinden en Ã§ok kadÄ±nlar etkileniyor. Onlara Ã§ok aÄŸÄ±r ÅŸiddet uygulandÄ±." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Burundi'de 10 yÄ±ldÄ±r iktidarda bulunan Devlet BaÅŸkanÄ± Pierre Nkurunziza'nÄ±n, hÃ¼kÃ¼metle silahlÄ± gruplar arasÄ±nda AÄŸustos 2000'de imzalanan AruÅŸa AnlaÅŸmasÄ±'nda yer alan "Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n yalnÄ±zca iki kez seÃ§ilebileceÄŸine" iliÅŸkin maddeye raÄŸmen, Nisan 2015'te Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede siyasi kriz ve ÅŸiddet olaylarÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Resmi verilere gÃ¶re, ÅŸiddet olaylarÄ±nda binden fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 300 binden fazla kiÅŸi gÃ¼venli bÃ¶lgelere gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.
Krizin ardÄ±ndan bazÄ± BM uzmanlarÄ± ve yetkilileri, Ã¼lkede soykÄ±rÄ±m giriÅŸimi olabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde raporlar hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±.
BM SoykÄ±rÄ±mÄ±n Ã–nlenmesi Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Adama Dieng, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, Burundi'de gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin insan haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini belirtmiÅŸti.
"Ã‡akal Carlos" lakabÄ±yla bilinen VenezuelalÄ± Sanchez, Paris'te gerÃ§ekleÅŸtirilen bir saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± aldÄ±
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Burundi'de sivilleri Koruyan Avukatlar BirliÄŸi, Ã¼lkedeki insan haklarÄ± ihlallerinden en Ã§ok kadÄ±nlarÄ±n etkilendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
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SÄ±rbistan'da seÃ§menler, 2 Nisan'da Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek Ã¼zere sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in DokÃ¼mantasyon ve DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Merkezinin raporuna gÃ¶re Ã¼lkede MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar 2016'da yÃ¼zde 65 arttÄ±