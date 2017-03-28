DiyarbakÄ±r'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve Hani ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 9 kÄ±rsal mahallede, PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bildirildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Lice ve Hani ilÃ§eleri kÄ±rsalÄ±nda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen terÃ¶ristler ve iÅŸbirlikÃ§ilerinin etkisiz hale getirilmesi, terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ± ile uÃ§aksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geÃ§irilmesi amacÄ±yla operasyon dÃ¼zenleneceÄŸi belirtildi.
Operasyon dÃ¼zenlenen bÃ¶lgelerde halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar gÃ¶rmemesi amacÄ±yla Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereÄŸince Lice ilÃ§esine baÄŸlÄ± Birlik, Åženlik, EcemiÅŸ ve Daralan kÃ¶yleri ile Hani ilÃ§esine baÄŸlÄ± Kaledibi, AkÃ§ayurt, TopÃ§ular, Kalaba ve YukarÄ± TuralÄ± kÃ¶ylerinde saat 11.30'dan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, yasaÄŸa uyulmasÄ±nÄ±n vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem arz ettiÄŸi kaydedildi.
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