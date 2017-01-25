Market ve maÄŸazalarda naylon poÅŸet devri sona eriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa Altunbilek, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda sektÃ¶re iliÅŸkin geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi.
Altunbilek, gelecek yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n AtÄ±k YÃ¶netmeliÄŸi kapsamÄ±nda naylon poÅŸetlerin marketlerde ve giyim, ayakkabÄ± gibi tÃ¼m maÄŸazalarda yasaklanacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
DoÄŸada Ã§Ã¶zÃ¼lmesi yÃ¼zyÄ±llar sÃ¼ren naylon poÅŸet kullanÄ±mÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda Ã¼cretli olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde yasal dÃ¼zenlemenin 2018'in baÅŸÄ±nda hayata geÃ§eceÄŸini kaydeden Altunbilek, bu konudaki dÃ¼zenlemenin ABD ve birÃ§ok Avrupa Ã¼lkesinde baÅŸarÄ±yla uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Altunbilek, "AlÄ±ÅŸveriÅŸlerde mÃ¼ÅŸterilerimizi file, bez torba kullanÄ±mÄ±na yÃ¶nlendireceÄŸiz. GeÃ§iÅŸ sÃ¼recinde karton veya bez alÄ±ÅŸveriÅŸ torbasÄ± hediye edeceÄŸiz. Avrupa'da yasak olduÄŸu iÃ§in mÃ¼ÅŸteriler alÄ±ÅŸveriÅŸe gelirken alacaklarÄ± Ã¼rÃ¼nleri koyacaklarÄ± file veya kaplarla geliyor." diye konuÅŸtu.
Altunbilek, yeni Ã§Ä±kan ancak henÃ¼z uygulanmaya baÅŸlamayan Hal YasasÄ±na da deÄŸinerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"BÃ¶lgesel haller tek Ã§atÄ± altÄ±nda toplanacak. AracÄ± sayÄ±sÄ± azalacak. BÃ¶ylece sebze ve meyvede Ã¼rÃ¼n fiyatÄ± kendiliÄŸinden ucuzlayacak. GÄ±da fiyatÄ±nda Ã¼retici-market makasÄ±nÄ± daraltacak tedbir, hayata geÃ§eceÄŸi iÃ§in mutluyuz."
Altunbilek, zor bir yÄ±l olmasÄ±na raÄŸmen 2016'yÄ± yÃ¼zde 10 bÃ¼yÃ¼me ile kapattÄ±klarÄ±nÄ± ve yerel zincirlerin cirosunu 30 milyar TL'ye Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek, ÅŸu bilgileri verdi:
"Toplam market gruplarÄ± iÃ§erisindeki istihdam payÄ± yÃ¼zde 40'a ulaÅŸan yerel zincirler olarak satÄ±ÅŸ payÄ±mÄ±z yÃ¼zde 37,7'ye, toplam gÄ±dadaki yerellerin satÄ±ÅŸ payÄ± ise yÃ¼zde 9,7'ye ulaÅŸtÄ±. Bu yÄ±lÄ±n ilk 3 ayÄ±nda geÃ§en senenin aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re biraz yavaÅŸ baÅŸladÄ±k. YÄ±l sonu hedefimiz 33 milyar liralÄ±k ciroya ulaÅŸmak. Cironun yanÄ± sÄ±ra istihdamda da yÃ¼zde 10'luk bÃ¼yÃ¼me hedefliyoruz."
Bu yÄ±l yerel market sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 15-20 civarÄ±nda bÃ¼yÃ¼me saÄŸlamayÄ± hedeflediklerini ifade eden Altunbilek, bunun ortalama 6 bin kiÅŸilik istihdama denk geldiÄŸini kaydetti.
Yerel marketlerin karlÄ±lÄ±k oranlarÄ±nÄ±n ortalama yÃ¼zde 4 olduÄŸunu dile getiren Altunbilek, son 2 yÄ±la kadar ciro bÃ¼yÃ¼me oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 15-20 civarÄ±nda olduÄŸunu, ancak bu yÄ±lki beklentilerinin 2016'da olduÄŸu gibi yÃ¼zde 10 olduÄŸunu sÃ¶yledi.
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