SSM Afrika'da iÅŸ birliÄŸi ofisi aÃ§acak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± (SSM), Afrika Ã¼lkelerinde savunma sanayisi Ã¼rÃ¼nlerinin tanÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± desteklemek amacÄ±yla Kuzey Afrika'da iÅŸ birliÄŸi ofisi aÃ§acak.
SSM, savunma sanayisi sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n NATO'daki iÅŸ fÄ±rsatlarÄ± konusunda farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla "NATO ile NasÄ±l Ä°ÅŸ YapÄ±lÄ±r?" konulu seminer dÃ¼zenledi.
MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±n Konferans Salonu'ndaki seminerde konuÅŸan SSM UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi Daire BaÅŸkanÄ± MÃ¼jdat UludaÄŸ, savunma sanayinin uluslararasÄ± pazarda ihracat faaliyetlerini artÄ±rmak ve iÅŸ birliÄŸi imkanlarÄ±nÄ± geliÅŸtirmek iÃ§in farklÄ± coÄŸrafyalarda iÅŸ yapabilme imkanlarÄ±nÄ± aradÄ±klarÄ±nÄ± ve doÄŸru yÃ¶nlendirme iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Savunma sanayisinde ihracatÄ± geliÅŸtirmenin kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren UludaÄŸ, "Sadece stratejik seviyede devlet desteÄŸi ile deÄŸil, aynÄ± zamanda firmalarÄ±mÄ±zÄ±n uluslararasÄ± ortam ve organizasyonlarda iÅŸ yapma beceri ve tecrÃ¼belerinin artÄ±rÄ±lmasÄ± ile bu gayret destekleniyor. Bu sebeple bu tÃ¼r eÄŸitim iÃ§erikli seminerleri gerekli gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
UludaÄŸ, SSM'nin 5 farklÄ± coÄŸrafyada uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸi ofisleri olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "Bu ofislerimizde hem ihracatÄ±mÄ±zÄ± destekleme amacÄ±yla pazar araÅŸtÄ±rmalarÄ± yapÄ±yor hem de bu Ã¼lkelerde firmalarÄ±mÄ±zÄ±n muhtelif giriÅŸimlerini destekliyoruz. AslÄ±nda bu 5 ofis, sadece bulunduklarÄ± Ã¼lkelerde deÄŸil kÃ¼ltÃ¼rel yakÄ±nlÄ±k iÃ§indeki komÅŸu Ã¼lkelerle geniÅŸ bir coÄŸrafyayÄ± destekliyor. YakÄ±n zamanda Kuzey Afrika'da aÃ§acaÄŸÄ±mÄ±z yeni bir ofis ile Ã¶zellikle FransÄ±zca konuÅŸan Afrika Ã¼lkelerinde Ã¼rÃ¼nlerimizin daha iyi tanÄ±tÄ±lmasÄ±na destek vereceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.
BrÃ¼ksel'deki ofisin Avrupa iÃ§in bÃ¶lgesel bir ofis olduÄŸuna iÅŸaret eden UludaÄŸ, bu ofisin, NATO ortak fonlarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen projelerin, ihracat ve iÅŸ birliÄŸi imkanlarÄ±nÄ±n takibini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SSM BrÃ¼ksel UluslararasÄ± TanÄ±tÄ±m ve Ä°ÅŸbirliÄŸi Ofisi Temsilcisi Berrak Alkan YÄ±lmaz da NATO'daki tedarik fÄ±rsatlarÄ±na iliÅŸkin sunum yaptÄ±.
NATO'nun tedarik ajanslarÄ± temsilcileri de ihale sÃ¼reÃ§leri ve iÅŸ fÄ±rsatlarÄ±na iliÅŸkin bilgi verdi.
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