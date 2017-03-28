Esed rejimi yine Ã§ocuklarÄ± vurdu

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar EsedÂ rejimine baÄŸlÄ± birliklerinÂ Ä°dlib'e baÄŸlÄ±Â Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸurÂ ilÃ§esine yÃ¶nelik hava destekli saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir baba ile 3 Ã§ocuÄŸu Ã¶ldÃ¼.
Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â rejim gÃ¼Ã§leriÂ ve destekÃ§ileri muhaliflerin kontrolÃ¼ndekiÂ Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸurÂ ilÃ§esiyle Ã§evresindeki kÃ¶yleri havan topu, fÃ¼ze ve savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla vurdu.
DÃ¼n geceden beri devam eden ve yerleÅŸim yerlerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larda, enkaz altÄ±ndan bir baba ile 3 Ã§ocuÄŸun cansÄ±z bedenleri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
SaldÄ±rÄ±larda en az 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±, sivil savunma ekiplerinin enkaz altÄ±nda kalan sivilleri kurtarmaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
BÃ¶lgedeki patlama sesleri, Hatay'Ä±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinden de duyuluyor.
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