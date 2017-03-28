13:26, 28 Mart 2017 SalÄ±

Emniyet'in branÅŸ yÃ¶netmeliÄŸinde deÄŸiÅŸiklik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

"Emniyet Hizmetleri SÄ±nÄ±fÄ± BranÅŸ YÃ¶netmeliÄŸindeÂ DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, yÃ¶netmelikteki "Genel mÃ¼dÃ¼r onayÄ± ile oluÅŸturulan branÅŸlarda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere branÅŸ kursu verilerek sertifikalandÄ±rÄ±lan ve branÅŸa aktarÄ±lan personel" ÅŸeklindeki "branÅŸlÄ± personel" tanÄ±mÄ± "Genel mÃ¼dÃ¼r onayÄ± ile oluÅŸturulan branÅŸ ile ilgili kursu alarak sertifikalandÄ±rÄ±lan ve branÅŸa aktarÄ±lan personel" olarak deÄŸiÅŸtirildi.

YÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re, ilgili daire baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, kendi branÅŸ yÃ¶nergesinde sayÄ±lan nitelikleri taÅŸÄ±yan personelden genel hizmet statÃ¼lÃ¼ olanlar ya da baÅŸka bir branÅŸa sahip olup da bulunduÄŸu branÅŸÄ±n komisyonunca kursa katÄ±lmasÄ± uygun gÃ¶rÃ¼lenleri branÅŸ kursuna Ã§aÄŸÄ±rabilecek.

BranÅŸlÄ± olduÄŸu halde baÅŸka branÅŸ kursu gÃ¶ren personelin fiilen kurs gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ branÅŸ birimlerinde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± halinde talebi aranmaksÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± branÅŸlÄ± daire baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca eski branÅŸÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± iÃ§in ilgili daire baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na talepte bulunulabilecek.

ÃœÃ‡ BRANÅž KURSU SINIRLAMASI KALDIRILDI

Bir personelin meslek yaÅŸamÄ± boyunca en fazla Ã¼Ã§ branÅŸ kursu alacaÄŸÄ±na iliÅŸkin sÄ±nÄ±rlama kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

BranÅŸa aktarÄ±lacak personelde artÄ±k "EÄŸitim Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lacak veya yaptÄ±rÄ±lacak elektronik ortamdaki sÄ±navda, ilgili branÅŸlÄ± daire baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlediÄŸi taban puanÄ± almÄ±ÅŸ olmak" ÅŸartÄ± aranmayacak.

"Emniyet hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ±na ilk defa atanan personelin fiili olarak bir hizmet yÄ±lÄ±nÄ± doldurmadan Ã¶nce branÅŸa aktarÄ±lamayacaÄŸÄ±"na iliÅŸkin uygulama, Ã–zel Harekat gibi hizmet Ã¶ncesi okulda branÅŸ eÄŸitimi alanlar iÃ§in geÃ§erli olmayacak.

Personelin hizmet iÃ§i eÄŸitim, yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± eÄŸitim, tedavi ve misyon koruma gÃ¶revi nedenleriyle geÃ§irdiÄŸi sÃ¼reler, branÅŸ yÃ¶nergelerinde belirlenen sÃ¼re kadar branÅŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmadan sayÄ±lmayacak.

Ä°lgili branÅŸ yÃ¶nergelerinde belirlenen sÃ¼re kadar branÅŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan ile kesintisiz olarak Ã¼Ã§ yÄ±l boyunca branÅŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶revlendirilen personel, branÅŸlarÄ±na dÃ¶nebilecek.

"3 YIL" ÅžARTI KALDIRILDI

BulunduÄŸu branÅŸtan ayrÄ±lan, branÅŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan, kesintisiz olarak Ã¼Ã§ yÄ±l boyunca branÅŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶revlendirilen ve idari ve asayiÅŸle ilgili zorunlu durumlarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± halinde genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼n branÅŸtan aldÄ±ÄŸÄ± personelden bir defaya mahsus eski branÅŸÄ±na dÃ¶nmek isteyenlerde aranan "en geÃ§ 3 yÄ±l" ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca bu durumlardaki personel, talebi aranmaksÄ±zÄ±n branÅŸ komisyonunca da eski branÅŸÄ±na aktarÄ±labilecek.

BranÅŸ komisyonunca ve branÅŸtan sorumlu genel mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan uygun gÃ¶rÃ¼len emniyet mensubu, Personel Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirilecek, personelden sorumlu genel mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n uygun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ve genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼n onayÄ± ile branÅŸa aktarÄ±lacak.

Hizmet Ã¶ncesinde polis eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda branÅŸ eÄŸitimi alÄ±p atanan personel iÃ§in geÃ§erli olan 10 yÄ±llÄ±k branÅŸtan ayrÄ±lamama sÃ¼resi 15 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.